कमाल! आता बाईकमध्ये मिळणार कारसारखी सुरक्षा, आली 3 पायांची मोटरसायकल; डिटेल्स वाचाच

सर्वसाधारणपणे सायकलींना दोन चाके असतात, पण या सायकलला एक पुढचे आणि दोन मागचे चाक आहे. या रचनेमुळे सायकल अधिक स्थिर होते, कारण तीन चाकांचा पाया अधिक मजबूत असतो.

Updated On: Apr 28, 2026 | 01:57 PM
विशेष बाईकला मिळणार आता कारप्रमाणे सुरक्षा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • तीन पायांची मोटरसायकल 
  • ट्राईक बाईकला मिळणार कारसारखी सुरक्षा 
  • काय आहेत वैशिष्ट्य 
लोकांना बाईक चालवायला आवडते, पण त्याच वेळी सुरक्षिततेची भीतीही असते. अनेकदा, दोन चाकी बाईकवर तोल गेल्याने पडण्याचा किंवा अपघात होण्याचा धोका वाढतो. हा धोका कमी करण्यासाठी, एका फ्रेंच डिझायनरने एका नवीन प्रकारची तीन चाकी इलेक्ट्रिक बाईक तयार केली आहे, जी कारइतकीच सुरक्षित असावी हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

या विशेष बाईकला ‘कायरोस’ (Kairos) म्हणतात. हे अजून पूर्णपणे तयार झालेले उत्पादन नाही, तर एक प्रोटोटाइप (सुरुवातीचे मॉडेल) आहे, जे सध्या विकासाधीन आहे. हे रायडरला अधिक चांगला तोल देण्यासाठी आणि पडण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.

या बाईकचे वैशिष्ट्य काय आहे?

या बाईकमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे तिची तीन चाके. सामान्यतः बाईकला दोन चाके असतात, पण या बाईकला एक पुढचे आणि दोन मागचे चाक आहे. या डिझाइनमुळे बाईक अधिक स्थिर होते, कारण तीन चाकांचा पाया अधिक मजबूत असतो आणि तोल जाण्याचा धोका कमी होतो. बाईकची रचना सामान्य बाईकप्रमाणेच वळणांवर झुकता यावी यासाठी तयार केली आहे. यामुळे रायडिंगचा अनुभव सामान्य बाईकसारखाच मिळतो, पण अधिक सुरक्षिततेसह.

बाईक तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा

या बाईकमध्ये काही विशेष तंत्रज्ञानदेखील आहेत, जे तिला आणखी सुरक्षित बनवतात. पहिले म्हणजे ‘मोबाईल लॅटरल एलिमेंट्स’, जे समोरच्या बाजूला बसवलेले विशेष भाग आहेत. हे तीव्र वळणांवर बाईकला पडण्यापासून रोखतात आणि संतुलन राखण्यासाठी आपोआप झुकतात. दुसरे म्हणजे ‘प्रोग्राम्ड रिस्ट्रेंट डिव्हाइस’, जे एक प्रकारचे सेफ्टी पॅड आहे. हे अपघातादरम्यान चालकाला पुढे फेकले जाण्यापासून रोखते, ज्यामुळे गंभीर दुखापतीचा धोका कमी होतो.

या वैशिष्ट्यांमुळे ही बाईक सामान्य बाईकपेक्षा खूपच सुरक्षित बनते. बाईकमध्ये वेगवेगळ्या आकाराचे टायर बसवलेले आहेत. पुढील आणि मागील चाकांचे आकार वेगवेगळे आहेत, ज्यामुळे रस्त्यावर चांगली पकड आणि संतुलन मिळते. वजन योग्यरित्या विभागले जावे यासाठी रायडिंग पोझिशनची रचना देखील केली आहे, ज्यामुळे संतुलन आणि नियंत्रण सुधारते.

ही कधी बाजारात येऊ शकते?

ही बाईक सध्या चाचणी आणि विकासाच्या टप्प्यात आहे. बाजारात येण्यापूर्वी तिला अनेक चाचण्या आणि प्रमाणीकरणे पूर्ण करावी लागतील. डिझायनरच्या मते, ही बाईक २०२९ किंवा २०३० पर्यंत उपलब्ध होऊ शकते.

या तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा फायदा हा असू शकतो की बाईक चालवणे अधिक सुरक्षित होईल, ज्यामुळे अपघात आणि पडण्याचे प्रमाण कमी होईल. शिवाय, इलेक्ट्रिक असल्यामुळे ती पर्यावरणासाठीही अधिक चांगली असेल.

