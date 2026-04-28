Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Cgtmse Hosts Global Dialogue On Credit Guarantees Strengthening Credit Guarantee Framework

CGTMSE च्या सिल्व्हर जुबिली निमित्त जागतिक चर्चा; क्रेडिट गॅरंटी फ्रेमवर्क अधिक मजबूत करण्यावर भर

CGTMSE ने आपल्या सिल्व्हर जुबिली निमित्त २३–२४ एप्रिल २०२६ दरम्यान मुंबईमध्ये ३८वी वार्षिक परिषद” यशस्वीपणे आयोजित केली.मजबूत वित्तीय व्यवस्था आणि लवचिक मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझेस घडवण्यात क्रेडिट गॅरंटी सिस्टमवर भर दिला

Updated On: Apr 28, 2026 | 02:17 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • १९ पेक्षा जास्त देशांमधील तज्ज्ञ सहभागी
  • महिला उद्योजक, दुर्लक्षित घटकांना मदत विषयांवर चर्चा
  • AI वापरून क्रेडिट गॅरंटी मॉडेल्स
CGTMSE Hosts Global Dialogue : क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) ने आपल्या सिल्व्हर जुबिली निमित्त २३–२४ एप्रिल २०२६ दरम्यान मुंबईमध्ये “ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन क्रेडिट गॅरंटी” आणि “एशियन क्रेडिट सप्लिमेंटेशन इन्स्टिट्यूशन कॉन्फेडरेशन (ACSIC) ची ३८वी वार्षिक परिषद” यशस्वीपणे आयोजित केली. या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमात समावेशक वाढ, मजबूत वित्तीय व्यवस्था आणि लवचिक मायक्रो व स्मॉल एंटरप्रायझेस (MSEs) घडवण्यात क्रेडिट गॅरंटी सिस्टमची भूमिका यावर भर देण्यात आला.

१९ पेक्षा जास्त देशांमधील तज्ज्ञ सहभागी

या सिम्पोजियममध्ये १९ पेक्षा जास्त देशांमधील आणि २६ प्रमुख संस्थांमधील धोरणकर्ते, क्रेडिट गॅरंटी संस्था, वित्तीय क्षेत्रातील नेते आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ सहभागी झाले. यामुळे क्रेडिट गॅरंटी फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी जागतिक सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित झाले.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन CGTMSE चे चेअरमन आणि SIDBI चे CMD श्री मनोज मित्तल यांनी केले. त्यांनी आपल्या विशेष भाषणात कमी सेवा मिळणाऱ्या घटकांपर्यंत कर्ज पोहोचवण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणा किती महत्त्वाची आहे हे सांगितले. CGTMSE चे CEO श्री मनीष सिन्हा यांनी स्वागतपर भाषण करत या सिम्पोजियमला जागतिक संवाद, नवकल्पना आणि सहकार्याचे व्यासपीठ म्हणून मांडले.

महिला उद्योजक, दुर्लक्षित घटकांना मदत विषयांवर चर्चा

मुख्य भाषणात MSME मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजनेश यांनी MSME क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकारची बांधिलकी अधोरेखित केली. त्यांनी व्यवसाय सुलभता, सुधारणा आणि वित्तीय समावेशन वाढवण्यावर भर दिला. तसेच, तारण (collateral) नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करून अधिक लोकांना औपचारिक कर्ज मिळवून देण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी फ्रेमवर्कची भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे त्यांनी सांगितले.
या दोन दिवसांत विविध पॅनल चर्चा, सादरीकरणे आणि ज्ञान सत्रे आयोजित करण्यात आली. यात जागतिक सहकार्य, रिस्क मॅनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फायनान्सिंग, ESG, वित्तीय समावेशन तसेच महिला उद्योजक आणि दुर्लक्षित घटकांना मदत यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चांमधून धोरणे आणि संस्थात्मक प्रयत्न यांच्यातील चांगला समन्वय दिसून आला.

AI वापरून क्रेडिट गॅरंटी मॉडेल्स

याशिवाय डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, डेटा आणि AI वापरून क्रेडिट गॅरंटी मॉडेल्स, तसेच बदलत्या जागतिक परिस्थितीत गॅरंटी संस्थांची भूमिका यावरही चर्चा झाली. या सत्रांमधून बदलत्या गरजांनुसार नाविन्य, लवचिकता आणि मजबूत व्यवस्था तयार करण्याची गरज अधोरेखित झाली.
कार्यक्रमाच्या शेवटी महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेऊन समारोप करण्यात आला. सर्व संबंधितांनी जागतिक स्तरावर क्रेडिट गॅरंटी सिस्टम अधिक मजबूत करण्यासाठी आपली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. CGTMSE ने तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आपली महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली आणि समावेशक उद्योजकतेला पाठबळ देण्याचा आपला संकल्प पुन्हा स्पष्ट केला.
या सिम्पोजियममुळे जगभरातील क्रेडिट गॅरंटी संस्थांना एकत्र येण्याची संधी मिळाली आणि या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधिक बळकट झाले. तसेच, MSEs साठी वित्तीय सुविधा अधिक सुलभ करण्याच्या CGTMSE च्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

Web Title: Cgtmse hosts global dialogue on credit guarantees strengthening credit guarantee framework

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 02:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?
1

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड
2

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के
3

Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के

आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप
4

आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

May 13, 2026 | 11:39 AM
Sonia Gandhi Health : मोठी बातमी! सोनिया गांधी मेदांता रुग्णालयात दाखल, नेमकं कारण काय?

Sonia Gandhi Health : मोठी बातमी! सोनिया गांधी मेदांता रुग्णालयात दाखल, नेमकं कारण काय?

May 13, 2026 | 11:39 AM
Ekadashi: एकादशीला ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा का करावा जप, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ekadashi: एकादशीला ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा का करावा जप, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 13, 2026 | 11:30 AM
National Fruit Cocktail Day: उन्हाळ्याच्या लाहीलाहीमध्ये शरीराला द्या ताजेपणाचा डोस; चव आणि आरोग्याचा हा अनोखा मेळावा

National Fruit Cocktail Day: उन्हाळ्याच्या लाहीलाहीमध्ये शरीराला द्या ताजेपणाचा डोस; चव आणि आरोग्याचा हा अनोखा मेळावा

May 13, 2026 | 11:30 AM
The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स

May 13, 2026 | 11:29 AM
NEET UG Exam 2026 Paper leak : १० लाखांत खरेदी अन् १५ लाखांत पेपरची विक्री; ‘नीट’ पेपर फुटीचे नाशिक कनेक्शन; एकास बेड्या

NEET UG Exam 2026 Paper leak : १० लाखांत खरेदी अन् १५ लाखांत पेपरची विक्री; ‘नीट’ पेपर फुटीचे नाशिक कनेक्शन; एकास बेड्या

May 13, 2026 | 11:25 AM
NEET Paper Leak : नीट पेपर फुटी प्रकरणाचा मास्टरमाइंड कोण? सीबीआयच्या रडारवर ‘बिहार मॉड्युल’; काय आहे नवीन अपडेट?

NEET Paper Leak : नीट पेपर फुटी प्रकरणाचा मास्टरमाइंड कोण? सीबीआयच्या रडारवर ‘बिहार मॉड्युल’; काय आहे नवीन अपडेट?

May 13, 2026 | 11:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM