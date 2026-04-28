Cgtmse Hosts Global Dialogue On Credit Guarantees Strengthening Credit Guarantee Framework
CGTMSE च्या सिल्व्हर जुबिली निमित्त जागतिक चर्चा; क्रेडिट गॅरंटी फ्रेमवर्क अधिक मजबूत करण्यावर भर
CGTMSE ने आपल्या सिल्व्हर जुबिली निमित्त २३–२४ एप्रिल २०२६ दरम्यान मुंबईमध्ये ३८वी वार्षिक परिषद” यशस्वीपणे आयोजित केली.मजबूत वित्तीय व्यवस्था आणि लवचिक मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझेस घडवण्यात क्रेडिट गॅरंटी सिस्टमवर भर दिला
महिला उद्योजक, दुर्लक्षित घटकांना मदत विषयांवर चर्चा
AI वापरून क्रेडिट गॅरंटी मॉडेल्स
CGTMSE Hosts Global Dialogue : क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) ने आपल्या सिल्व्हर जुबिली निमित्त २३–२४ एप्रिल २०२६ दरम्यान मुंबईमध्ये “ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन क्रेडिट गॅरंटी” आणि “एशियन क्रेडिट सप्लिमेंटेशन इन्स्टिट्यूशन कॉन्फेडरेशन (ACSIC) ची ३८वी वार्षिक परिषद” यशस्वीपणे आयोजित केली. या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमात समावेशक वाढ, मजबूत वित्तीय व्यवस्था आणि लवचिक मायक्रो व स्मॉल एंटरप्रायझेस (MSEs) घडवण्यात क्रेडिट गॅरंटी सिस्टमची भूमिका यावर भर देण्यात आला.
या सिम्पोजियममध्ये १९ पेक्षा जास्त देशांमधील आणि २६ प्रमुख संस्थांमधील धोरणकर्ते, क्रेडिट गॅरंटी संस्था, वित्तीय क्षेत्रातील नेते आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ सहभागी झाले. यामुळे क्रेडिट गॅरंटी फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी जागतिक सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित झाले.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन CGTMSE चे चेअरमन आणि SIDBI चे CMD श्री मनोज मित्तल यांनी केले. त्यांनी आपल्या विशेष भाषणात कमी सेवा मिळणाऱ्या घटकांपर्यंत कर्ज पोहोचवण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणा किती महत्त्वाची आहे हे सांगितले. CGTMSE चे CEO श्री मनीष सिन्हा यांनी स्वागतपर भाषण करत या सिम्पोजियमला जागतिक संवाद, नवकल्पना आणि सहकार्याचे व्यासपीठ म्हणून मांडले.
महिला उद्योजक, दुर्लक्षित घटकांना मदत विषयांवर चर्चा
मुख्य भाषणात MSME मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजनेश यांनी MSME क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकारची बांधिलकी अधोरेखित केली. त्यांनी व्यवसाय सुलभता, सुधारणा आणि वित्तीय समावेशन वाढवण्यावर भर दिला. तसेच, तारण (collateral) नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करून अधिक लोकांना औपचारिक कर्ज मिळवून देण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी फ्रेमवर्कची भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे त्यांनी सांगितले.
या दोन दिवसांत विविध पॅनल चर्चा, सादरीकरणे आणि ज्ञान सत्रे आयोजित करण्यात आली. यात जागतिक सहकार्य, रिस्क मॅनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फायनान्सिंग, ESG, वित्तीय समावेशन तसेच महिला उद्योजक आणि दुर्लक्षित घटकांना मदत यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चांमधून धोरणे आणि संस्थात्मक प्रयत्न यांच्यातील चांगला समन्वय दिसून आला.
AI वापरून क्रेडिट गॅरंटी मॉडेल्स
याशिवाय डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, डेटा आणि AI वापरून क्रेडिट गॅरंटी मॉडेल्स, तसेच बदलत्या जागतिक परिस्थितीत गॅरंटी संस्थांची भूमिका यावरही चर्चा झाली. या सत्रांमधून बदलत्या गरजांनुसार नाविन्य, लवचिकता आणि मजबूत व्यवस्था तयार करण्याची गरज अधोरेखित झाली.
कार्यक्रमाच्या शेवटी महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेऊन समारोप करण्यात आला. सर्व संबंधितांनी जागतिक स्तरावर क्रेडिट गॅरंटी सिस्टम अधिक मजबूत करण्यासाठी आपली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. CGTMSE ने तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आपली महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली आणि समावेशक उद्योजकतेला पाठबळ देण्याचा आपला संकल्प पुन्हा स्पष्ट केला.
या सिम्पोजियममुळे जगभरातील क्रेडिट गॅरंटी संस्थांना एकत्र येण्याची संधी मिळाली आणि या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधिक बळकट झाले. तसेच, MSEs साठी वित्तीय सुविधा अधिक सुलभ करण्याच्या CGTMSE च्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.