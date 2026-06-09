टाटा मोटर्सने खरेदी केले होते जॅग्वार आणि रेंज रोव्हर हे ब्रॅंड ब्रिटन कडून! आर्थिक मंदीच्या काळातला टाटा मोटर्सचा मास्टरस्ट्रोक!

2008 हे वर्ष जागतिक वाहन उद्योगासाठी संकटाचे होते. आर्थिक मंदीमुळे अनेक मोठ्या कंपन्या अडचणीत सापडल्या होत्या. अशा काळात भारतीय कंपनी Tata Motors ने एक असा निर्णय घेतला ज्याला त्या वेळी अनेकांनी धाडस नव्हे तर “जुगार” म्हटले. टाटांनी ब्रिटनच्या प्रतिष्ठित Jaguar Land Rover (JLR) या लक्झरी ब्रँड्सना Ford Motor Company कडून विकत घेतले. परंतु काळाने सिद्ध केले की हा व्यवहार भारतीय उद्योगजगताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या मास्टरस्ट्रोकपैकी एक होता.
त्या वेळी टाटा मोटर्सची ओळख प्रामुख्याने ट्रक्स, बसेस आणि सामान्य ग्राहकांच्या कार बनवणारी कंपनी अशी होती. दुसरीकडे जग्वार आणि लँड रोव्हर हे जागतिक लक्झरी वाहन क्षेत्रातील प्रतिष्ठित ब्रँड होते. अनेक पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “एक भारतीय कंपनी हे ब्रिटिश लक्झरी ब्रँड्स कसे सांभाळणार?” परंतु टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटा यांनी दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवला होता.
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टाटांनी JLR खरेदी केल्यानंतर सर्वात मोठा आणि शहाणपणाचा निर्णय म्हणजे व्यवस्थापनात हस्तक्षेप न करणे. ब्रिटिश अभियंते, डिझाइनर आणि संशोधन टीमला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्यामुळे ब्रँडची ओळख कायम राहिली आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाला वेग मिळाला. काही वर्षांतच JLR पुन्हा नफ्यात आली आणि जगभरात तिच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली.
या व्यवहारामुळे टाटा मोटर्सला एकाच क्षणात जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान, लक्झरी वाहन क्षेत्रातील अनुभव, अत्याधुनिक संशोधन क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मजबूत उपस्थिती मिळाली. भारतातील कंपनी अचानक जागतिक ऑटोमोबाईल नकाशावर ठळकपणे दिसू लागली. विशेष म्हणजे JLR मधून मिळालेल्या तांत्रिक ज्ञानाचा फायदा पुढील काळात टाटा मोटर्सच्या स्वतःच्या वाहन विकासालाही झाला.
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आज जेव्हा रेंज रोव्हर किंवा लँड रोव्हरच्या आलिशान गाड्या जगभरातील रस्त्यांवर धावताना दिसतात, तेव्हा त्यामागे एका भारतीय कंपनीची मालकी आहे, ही गोष्ट अनेकांसाठी अभिमानाची आहे. 2008 मधील तो निर्णय भारतीय उद्योगविश्वाचा आत्मविश्वास दाखवणारा क्षण होता असे म्हणायला हरकत नाही. संकटाच्या काळात संधी ओळखून केलेली ही गुंतवणूक आजही “टाटा मोटर्सचा मास्टरस्ट्रोक” म्हणून ओळखली जाते.