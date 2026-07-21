मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Crude Oil Prices Today: तेल बाजारात मोठा यू-टर्न! तेलाच्या किमतींची उसळी अखेर थांबली

Updated On: Jul 21, 2026 | 03:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Crude Oil Prices Today: गेल्या काही दिवसांता दोन्ही देशांतील वाढलेल्या संघर्षामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. क्षेपणास्त्र हल्ले, लष्करी हालचाली आणि कठोर इशारे यामुळे तेलाचे पुरवठा विस्कळीत होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

Crude Oil Prices Today (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Crude Oil Prices Today (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
  • कच्चा तेलाच्या बाजारात पुन्हा एकदा मोठी हालचाल
  • अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा संवाद सुरु
 

Business News: जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या कच्चा तेलाच्या बाजारात पुन्हा एकदा मोठी हालचाल पाहायला मिळाली आहे. मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या तणावामुळे काही दिवसांपासून तेलाच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. मात्र अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा संवाद सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त होताच बाजाराचा सूर बदलता. त्यामुळे सकाळच्या व्यवहारात वाढलेले तेलाचे भाव नंतर घसरले आणि गुंतवणूकदारांशी सावध भूमिका घेतली.

वाढलेल्या संघर्षामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण

गेल्या काही दिवसांता दोन्ही देशांतील वाढलेल्या संघर्षामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. क्षेपणास्त्र हल्ले, लष्करी हालचाली आणि कठोर इशारे यामुळे तेलाचे पुरवठा विस्कळीत होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या होत्या. पण युद्धाऐवजी चर्चेचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो. अशी माहिती समोर आल्यानंतर बाजारातील वातावरण काहीसे शांत झाले.(Crude Oil Prices Today)

दोन्ही देश आपल्या भूमिकेवर ठाम

मात्र या चर्चांमधून तातडीने तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा फारशी दिसत नाही. दोन्ही देश आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे चर्चेचे प्रयत्न सुरु असले तरी त्यातून प्रत्यक्ष करार होईल का, याबाबत अजूनही मोठा प्रश्वचिन्ह कायम आहे. यामुळे गुंतवणूकदार आणि व्यापारी दोघेही पुढीव घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

अनेक देशांपर्यंत तेल पोहोचण्यास विलंब

याच दरम्यान मध्यपूर्वेतील महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवरही तणाव वाढल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. काही भागांमध्ये तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. जर हा अडथळा आणखी वाढला, तर जगातील अनेक देशांपर्यंत तेल पोहोचण्यास विलंब होऊ शकतो. त्याचा थेट परिणाम इंधनाच्या किमतींवर आणि जागतिक व्यापारावर होण्याची शक्यता आहे.

SBI Funds: गुंतवणूकदारांची चांदी! बाजारात ‘या’ Funds Management ची एन्ट्री, 7% प्रीमियमसह NSE वर लिस्टिंग

पर्यायी मार्गांचा वापर

विशेषतः लाल समुद्र आणि त्याच्या आसपासचा परिसर सध्या चर्चेत आहे. या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात तेलाची निर्यात केली जाते. जर या भागातील वाहतूक अडचणीत आली, तर पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागेल. अशा वेळी जहाजांचा प्रवास लांबेल, इंधनाचा खर्च वाढेल आणि माल पोहोचण्यास अधिक वेळ लागेल. परिणामी वाहतूक खर्चात वाढ होऊन त्याचा परिणाम तेलाच्या अंतिम किमतीवर दिसू शकतो.

पुरवठ्याची साखळी खंडित

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जागतिक तेलबाजार हा केवळ उत्पादनावर नाही तर वाहतुकीवरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो. पुरवठ्याची साखळी खंडित झाली तर त्याचा परिणाम काही तासांत बाजारात दिसू लागतो. त्यामुळे सध्या गुंतवणूकदार प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहेत.

मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची निर्यात

सौदी अरेबियासारख्या प्रमुख तेल उत्पादक देशांकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची निर्यात केली जाते. या निर्यातीचे मार्ग सुरक्षित राहणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. जर समुद्री मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाले, तर केवळ तेल उद्योगच नव्हे तर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

तेलाच्या किमती पुढील काही दिवसांतही चढ-उतार

सध्या बाजारात एकाच वेळी दोन वेगवेगळे चित्र दिसत आहे. एका बाजूला शांततेच्या चर्चा सुरू असल्याने दिलासा मिळत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला संघर्ष पूर्णपणे संपलेला नसल्याने अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमती पुढील काही दिवसांतही चढ-उतार अनुभवू शकतात.

इंधनांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता

भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी या घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सरकार, उद्योग आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष आता मध्यपूर्वेतील परिस्थितीकडे लागले आहे.

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

बाजाराला स्थैर्य मिळू शकते

एकंदरीत पाहता, जागतिक तेलबाजार सध्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर आहे. चर्चा यशस्वी झाली तर बाजाराला स्थैर्य मिळू शकते. पण संघर्ष अधिक तीव्र झाला, तर तेलाच्या किमती पुन्हा वेगाने वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवस या घडामोडी संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

Web Title: Oil reverses gains on renewed hope of peace in iran

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI Funds: गुंतवणूकदारांची चांदी! बाजारात ‘या’ Funds Management ची एन्ट्री, 7% प्रीमियमसह NSE वर लिस्टिंग
1

SBI Funds: गुंतवणूकदारांची चांदी! बाजारात ‘या’ Funds Management ची एन्ट्री, 7% प्रीमियमसह NSE वर लिस्टिंग

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी
2

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?
3

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर
4

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crude Oil Prices Today: तेल बाजारात मोठा यू-टर्न! तेलाच्या किमतींची उसळी अखेर थांबली

Crude Oil Prices Today: तेल बाजारात मोठा यू-टर्न! तेलाच्या किमतींची उसळी अखेर थांबली

Jul 21, 2026 | 03:50 PM
Flood News : भारताच्या शेजारी देशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; १२ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Flood News : भारताच्या शेजारी देशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; १२ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Jul 21, 2026 | 03:41 PM
‘जास्त तेल ओताल तर सरकार जळून खाक होईल’; जंतर-मंतरवरून संजय राऊतांचा इशारा, CJP आंदोलनाला पुन्हा पाठिंबा

‘जास्त तेल ओताल तर सरकार जळून खाक होईल’; जंतर-मंतरवरून संजय राऊतांचा इशारा, CJP आंदोलनाला पुन्हा पाठिंबा

Jul 21, 2026 | 03:39 PM
Priya Bapat : ‘मी रागावली आहे, मी नाराज…’ प्रिया बापटने व्यक्त केला राग! सरकारला स्पष्ट शब्दात ठणकावले

Priya Bapat : ‘मी रागावली आहे, मी नाराज…’ प्रिया बापटने व्यक्त केला राग! सरकारला स्पष्ट शब्दात ठणकावले

Jul 21, 2026 | 03:38 PM
Amravati Double Murder: कबूतर चोरीच्या वादातून दोन जणांची हत्या; अमरावतीत सरपंचासह सात जणांना बेड्या

Amravati Double Murder: कबूतर चोरीच्या वादातून दोन जणांची हत्या; अमरावतीत सरपंचासह सात जणांना बेड्या

Jul 21, 2026 | 03:33 PM
विद्यार्थ्यांना दहशतवादी म्हणणारे सदाभाऊ खोतच ‘गुंडाभाऊ’, विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागा; काँग्रेसची मागणी

विद्यार्थ्यांना दहशतवादी म्हणणारे सदाभाऊ खोतच ‘गुंडाभाऊ’, विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागा; काँग्रेसची मागणी

Jul 21, 2026 | 03:33 PM
Amravati News: अमृत जलपुरवठा योजनेचे ४४ टक्के काम पूर्ण! ९८५.२६ कोटींच्या प्रकल्पाला पावसामुळे ब्रेक; दिवाळीनंतर येणार वेग

Amravati News: अमृत जलपुरवठा योजनेचे ४४ टक्के काम पूर्ण! ९८५.२६ कोटींच्या प्रकल्पाला पावसामुळे ब्रेक; दिवाळीनंतर येणार वेग

Jul 21, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा