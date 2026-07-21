बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Amravati Amrut Water Supply Scheme Reaches 44 Percent Completion Work To Pick Up After Diwali

Amravati News: अमृत जलपुरवठा योजनेचे ४४ टक्के काम पूर्ण! ९८५.२६ कोटींच्या प्रकल्पाला पावसामुळे ब्रेक; दिवाळीनंतर येणार वेग

Updated On: Jul 21, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत राबविण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे ९८५.२६ कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प राबिवण्यात येत आहे.

अमृत जलपुरवठा योजनेचे ४४ टक्के काम पूर्ण! ९८५.२६ कोटींच्या प्रकल्पाला पावसामुळे ब्रेक; दिवाळीनंतर येणार वेग

अमृत जलपुरवठा योजनेचे ४४ टक्के काम पूर्ण! ९८५.२६ कोटींच्या प्रकल्पाला पावसामुळे ब्रेक; दिवाळीनंतर येणार वेग

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अमरावती शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विस्तारित जलपुरवठा प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून, आतापर्यंत ४४ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुमारे ९८५.२६ कोटी रुपये खर्चुन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, सध्या पावसाळ्यामुळे कामाच्या गतीवर परिणाम झाला असून, पावसाळा संपल्यानंतर दिवाळीनंतर पुन्हा कामाला वेग दिला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत तपोवन येथून प्रस्तावित नवीन जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ९ किलोमीटर लांबीची मुख्य ग्रॅव्हिटी पाइपलाइन टाकण्यात येत आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

Amravati News: बनावट कृषी निविष्ठांवर घाव! २३० परवाने रद्द; अमरावती विभागात ५२० कृषी केंद्रांची विक्री बंद

जलशुद्धीकरण केंद्रापासून शहरातील विविध जलकुंभांपर्यंत ३२.६३ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन प्रस्तावित असून, त्यापैकी ८ किलोमीटरहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय शहरातील विविध भागांमध्ये २० किलोमीटर नवीन वितरण पाइपलाइन टाकण्यात येणार असून, हे काम लवकरच सुरू होणार आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प सन २०५५ पर्यंतच्या अंदाजित १४.५१ लाख लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहराची जलपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक आणि कार्यक्षम होणार आहे.

पावसामुळे गती मंदावली:

सध्या पावसाळ्यामुळे विस्तारित जलपुरवठा प्रकल्पाच्या कामावर काहीसा परिणाम झाला आहे. मात्र, पावसाळा संपताच आणि दिवाळीनंतर प्रकल्पाची सर्व कामे पुन्हा वेगाने सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहराची जलपुरवठा व्यवस्था अधिक आधुनिक, सक्षम आणि कार्यक्षम होणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत महादेवखोरी येथे ७० एमएलडी क्षमतेचे तिसरे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येत आहे. तसेच शहरातील विविध भागांत १० लाख लिटर क्षमतेचे व १५ मीटर उंचीचे १५ नवीन जलकुंभ उभारले जाणार आहेत. त्यापैकी ८ जलकुंभांचे बांधकाम सुरू झाले आहे. सध्या बडनेरा येथील जनक रेसिडेन्सी, राजापेठमधील श्रद्धा नगर, रेल्वे लाईन परिसरातील श्याम विहार, बडनेरा रोडवरील अनंतवाडी, जमील कॉलनी, नवसारी पॉवर स्टेशन आणि रहाटगाव येथे जलकुंभ उभारणीची कामे सुरू आहेत.

Uddhav Thackeray Yavatmal: माझ्या सांगण्यावरून तुम्ही ‘त्या’ बुजगावण्याला निवडून दिलं’; उद्धव ठाकरेंनी मागितली मतदारांची माफी

स्मार्ट वॉटर सिस्टीमशी जोडली जाणार 66 सपूर्ण व्यवस्था प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सपूर्ण जलवितरण व्यवस्था ऑटोमेशनवर आधारित स्मार्ट वॉटर सिस्टीमशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे जलपुरवठ्याचे नियंत्रण, देखरेख आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. मात्र, या स्मार्ट प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही, अशी माहिती संजय लेवरकर, उपविभागीय अभियंता यांनी दिली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Amravati amrut water supply scheme reaches 44 percent completion work to pick up after diwali

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amravati Double Murder: कबूतर चोरीच्या वादातून दोन जणांची हत्या; अमरावतीत सरपंचासह सात जणांना बेड्या
1

Amravati Double Murder: कबूतर चोरीच्या वादातून दोन जणांची हत्या; अमरावतीत सरपंचासह सात जणांना बेड्या

GulfTension : आखातात पेटले पाणी युद्ध , जगाची चिंता वाढली
2

GulfTension : आखातात पेटले पाणी युद्ध , जगाची चिंता वाढली

Amravati News: बनावट कृषी निविष्ठांवर घाव! २३० परवाने रद्द; अमरावती विभागात ५२० कृषी केंद्रांची विक्री बंद
3

Amravati News: बनावट कृषी निविष्ठांवर घाव! २३० परवाने रद्द; अमरावती विभागात ५२० कृषी केंद्रांची विक्री बंद

Crime: अमरावतीत ट्रक चालकाला ट्रकसह जिवंत जाळलं; पैशाच्या वादातून हत्या, पंजाबचा आरोपी जळगावातून अटकेत
4

Crime: अमरावतीत ट्रक चालकाला ट्रकसह जिवंत जाळलं; पैशाच्या वादातून हत्या, पंजाबचा आरोपी जळगावातून अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात वाढतेय मधमाश्यांसोबत सहजीवनाची नवी संकल्पना; काय आहे अर्बन बीकीपिंग’ची क्रेझ?

पुण्यात वाढतेय मधमाश्यांसोबत सहजीवनाची नवी संकल्पना; काय आहे अर्बन बीकीपिंग’ची क्रेझ?

Jul 22, 2026 | 02:35 AM
पिंपळे जगतापमधील ‘त्या’ तरुणाच्या खुनाचा लागला छडा; तीन आरोपींना ठोकल्या बेड्या

पिंपळे जगतापमधील ‘त्या’ तरुणाच्या खुनाचा लागला छडा; तीन आरोपींना ठोकल्या बेड्या

Jul 22, 2026 | 12:30 AM
राहुल गांधींची साडेतीन तासांनंतर सुटका; प्रियांका गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल, राजधानीतील वातावरण तापले…

राहुल गांधींची साडेतीन तासांनंतर सुटका; प्रियांका गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल, राजधानीतील वातावरण तापले…

Jul 21, 2026 | 10:31 PM
‘विद्यार्थ्यांना अराजकवादी म्हणण्याची हिंमत कशी झाली?’; वर्षा गायकवाडांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

‘विद्यार्थ्यांना अराजकवादी म्हणण्याची हिंमत कशी झाली?’; वर्षा गायकवाडांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

Jul 21, 2026 | 10:00 PM
Vijeta Dahiya: तो ‘व्हायरल व्हिडिओ’ नडला! कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई; विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी

Vijeta Dahiya: तो ‘व्हायरल व्हिडिओ’ नडला! कॉकरोच जनता पार्टीची मोठी कारवाई; विजेता दहिया यांची सर्व पदांवरून हकालपट्टी

Jul 21, 2026 | 09:54 PM
बिग बींचे ‘ते’ ब्लॉग, चाहत्यांची चिंता ढगात! रुग्णालयातून घरी परतताच अमिताभ बच्चन यांनी दिली महत्वाची माहिती

बिग बींचे ‘ते’ ब्लॉग, चाहत्यांची चिंता ढगात! रुग्णालयातून घरी परतताच अमिताभ बच्चन यांनी दिली महत्वाची माहिती

Jul 21, 2026 | 09:49 PM
भीषण अन् महाभयंकर! परत जातो म्हणून निघाला अन्…; नाणेघाटात ‘त्या’ युवकासोबत घडले तरी काय?

भीषण अन् महाभयंकर! परत जातो म्हणून निघाला अन्…; नाणेघाटात ‘त्या’ युवकासोबत घडले तरी काय?

Jul 21, 2026 | 09:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा