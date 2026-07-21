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Flood News : भारताच्या शेजारी देशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; १२ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Updated On: Jul 21, 2026 | 03:46 PM IST
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सारांश

Flood News : भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये भीषण संकट उभारले आहे. मुसळधार पावसामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला असून परिस्थिती बिकट आहे.

Pakistan Flood

Flood News : भारताच्या शेजारी देशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; १२ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पाकिस्तानमध्ये मुसळधार पावसाचा हाहा:कार
  • १२ जणांचा मृत्यू, १८ जखमी
  • २५ जुलैपर्यंत जोरदार पावसाची शक्यता
Pakistan Flood News in Marathi : इस्लामाबद : भारताचा शेजारी देश अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानवर मोठे संकट कोसळले आहे. एककीडे अफगाणिस्तानमध्ये अचानक पूर आला असून २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर याच वेळी पाकिस्तानमध्येही मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशात पाऊस आणि पुरामुळे मोठी जीवितहानी झाली आहे. यामध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला असून १८ जण जखमी झाले असल्याचे सांगितले जात आहे.

Afghanistan Flood : अफगाणिस्तानमध्ये नैसर्गिक आपत्तीचा कहर! अचानक आलेल्या पूरात २० जणांचा मृत्यू, शेकडो बेपत्ता

मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी

मिळालेल्या माहितीनुसारु, पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वामध्ये अचानक आलेल्या मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे. विविध घटनांमध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये पाच लहान मुलांचाही समावेश आहे. खैबर पख्तुनख्वाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुसळधार पावसामुळे घराची छते आणि भिंती कोसळल्या आहेत. लोक पुराच्या पाण्यात वाहून गेले आहेत. मृतांमध्ये सहा पुरुष, पाच मुले आणि एका महिलेचाही समावेश आहे. १८ जण जखमी झाले असून आठ पुरुष, दोन महिला आणि आठ मुलांचा यामध्ये समावेश आहे.

बचाव आणि मदत कार्य सुरु

मिळालेल्या माहितीनुसार, पेशावर, खैबर, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजौर, लोअर चित्राल, अबोटाबाद, मानसेहरा, तोरघर आणि कुर्रम जिल्ह्यातही परिस्थिती भयंकर आहे. मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे १४ घरांचे नुकसान झाले आहे. सध्या जिल्हा सरकार आणि आपत्कालीन व्यवस्था मदत आणि बचाव कार्यात गुंतलेल्या आहेत. बाधित कुटुंबाना तातडीने मदत पुरवण्याचे जिल्हा सरकारने निर्देश दिले आहे.

पाकिस्तानच्या हवामान विभागाने २५ जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. यामुळे सरकारने लोकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, धोकादायक पर्यटन स्थळांपासून दूर राहण्याचे आणि नद्या, ओढे व पूरग्रस्त क्षेत्रांपासून दूर राहण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. जिल्हा प्रशासनालाही हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.

अफगाणिस्तानमध्येही पुराचा कहर

अफगाणिस्तानच्या नुरिस्तान प्रदेशात पूर आला असून यात २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. १०० हून अधिक बेपत्ता असून त्यांचा शोध घेतला जात आहे. नूरिस्तानच्या प्रदेशात अनेक भागांमध्ये भीषण पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली आहे. पुरामुळे घरे, शेतजमीन आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे.

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Web Title: Flood news pakistan heavy rain kills 12 many injured

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Published On: Jul 21, 2026 | 03:41 PM

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