Tejas Turbulence: ‘लढाऊ विमान कोसळले नाही’, तेजस अपघातावर HAL चे स्पष्टीकरण, काय म्हटलं?

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने आता भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) तेजस लढाऊ विमानाच्या अपघाताच्या वृत्तांवर एक निवेदन जारी केले आहे. HAL ने स्पष्ट केले आहे की कोणतेही LCA तेजस विमान कोसळले नाही. ही घटना जमिनीवर घडलेली एक किरकोळ तांत्रिक बिघाड होती.
तेजस विमान अपघाताच्या माध्यमांच्या वृत्तांची दखल घेत, सोमवारी, देशातील सरकारी लढाऊ विमान उत्पादक कंपनी HAL ने सांगितले की कोणतेही तेजस LCA विमान कोसळले नाही. मात्र फ्रंटलाइन एअरबेसवरील धावपट्टीवर एक किरकोळ तांत्रिक बिघाड नोंदवण्यात आला. HAL ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केले आहे की, “अलीकडील मीडिया रिपोर्ट्समध्ये तेजस लढाऊ विमान अपघातग्रस्त झाल्याचे वृत्त आहे. LCA तेजस क्रॅश झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही. ही घटना एक किरकोळ जमिनीवरील तांत्रिक समस्या होती.”
HAL ने पुढे म्हटले आहे की, “जगातील हाय-टेक लढाऊ विमानांमध्ये LCA तेजसचा सर्वोत्तम सुरक्षा रेकॉर्ड आहे. मानक प्रक्रियेनुसार, या तांत्रिक समस्येची अधिक चौकशी केली जात आहे.” HAL आणि भारतीय हवाई दल (IAF) शक्य तितक्या लवकर ही समस्या सोडवण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.
HAL acknowledges the recent media reports on the LCA Tejas incident and wishes to provide factual clarification. There has been no reported crash of the LCA Tejas. The event in question was a minor technical incident on ground. — HAL (@HALHQBLR) February 23, 2026
भारतीय हवाई दलाचे (IAF) LCA तेजस लढाऊ विमान प्रशिक्षण उड्डाणानंतर लँडिंग दरम्यान कोसळल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. असा दावा करण्यात आला आहे की हा अपघात ७ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सीमेवरील एका अग्रेसर हवाई तळावर झाला होता आणि पायलट सुरक्षितपणे बाहेर पडला होता. HAL ने आता एक अधिकृत निवेदन जारी करून या घटनेला “अफवा” म्हटले आहे.
मार्च २०२४ मध्ये, राजस्थानातील जैसलमेर येथे तेजस विमान कोसळले, जरी पायलट बाहेर पडला. याव्यतिरिक्त, २०२५ मध्ये, दुबई एअर शो दरम्यान तेजस लढाऊ विमान कोसळले, ज्यामध्ये पायलटचा मृत्यू झाला. या अपघाताची चौकशी अजूनही सुरू आहे. दरम्यान, भारतीय हवाई दलाने १८० Mk1A लढाऊ विमानांची ऑर्डर दिली आहे, परंतु वितरण दोन वर्षे उशिरा झाले आहे.
संरक्षण सचिव आरके सिंह यांच्या मते, भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात सध्या ३८ तेजस विमाने सेवेत आहेत. सुमारे ८० विमानांचे उत्पादन सुरू आहे, त्यापैकी १० विमाने डिलिव्हरीसाठी तयार आहेत. याव्यतिरिक्त, भारतीय हवाई दलाने एचएएलकडून ९७ एलसीए तेजस एमके-२ लढाऊ विमाने मागवली आहेत, जी बहु-भूमिका असलेली लढाऊ विमाने असतील. हे विमाने भारतीय हवाई दलाच्या मिग-२१ विमानांची कमतरता भरून काढतील.