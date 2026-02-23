IAS-IPS सर्व्हिस प्रेफरन्स कसा निवडावा? विकास दिव्यकीर्ती सरांनी दिला मोलाचा सल्ला; ‘ही’ चूक करू नका!

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने यावर्षी नागरी सेवा परीक्षेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. प्रेफरन्स भरताना खालील नियम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे: IPS साठी मर्यादा: एकदा IPS म्हणून निवड झाल्यानंतर, उमेदवाराला पुन्हा IPS सेवेचा पर्याय निवडता येणार नाही.
राजीनामा अनिवार्य: जर एखाद्या उमेदवाराला IAS किंवा IPS सेवा मिळाली आणि त्याला त्याचा रँक सुधारण्यासाठी पुन्हा परीक्षा द्यायची असेल, तर त्याला सध्याच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
एकच संधी: IPS किंवा ग्रुप ‘ए’ सेवेत रुजू झाल्यानंतर उमेदवार केवळ एकदाच रँक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात.
IFS बाबत नियम: आयएफएस (IFS) अधिकारी म्हणून निवड झालेले उमेदवार सेवेत असताना दुसरा प्रयत्न करू शकत नाहीत. त्यांना परीक्षेसाठी राजीनामा देणे बंधनकारक आहे.
नियुक्ती रद्द होणे: निवडीनंतर एखादा उमेदवार नियुक्त केलेल्या सेवेत सामील झाला नाही किंवा प्रशिक्षण पूर्ण केले नाही, तर त्याचे वाटप रद्द केले जाईल.
नवीन नियमांनुसार, उमेदवारांनी १ ते २३ सेवांमधील आपला पसंतीक्रम विचारपूर्वक निवडणे आवश्यक आहे. १ नोव्हेंबर रोजी किंवा मुख्य परीक्षेच्या वेळी DAF फॉर्ममध्ये ही माहिती द्यावी लागते. तुमच्या रँकनुसार आणि तुम्ही दिलेल्या पसंतीक्रमानुसार तुम्हाला सेवांचे वाटप केले जाते.
विकास दिव्यकीर्ती सरांनी दृष्टी आयएस या युट्यूब चॅनलवरील एका व्हिडिओमध्ये यूपीएससी सेवा पसंती फॉर्म सविस्तरपणे समजावून सांगितला. त्यांनी सांगितले की काही लोक ते खूप काळजीपूर्वक भरतात, तर काहीजण ते निष्काळजीपणे किंवा यादृच्छिकपणे भरतात. ते म्हणाले, “मी अशा एका व्यक्तीला ओळखतो ज्याने सरकारने त्यांना सेवा नियुक्त केलेल्या क्रमाने त्यांची पसंती भरली आणि नंतर त्यांना त्याच क्रमाने सेवा पसंती मिळाल्या.”
उदाहरण सांगिताना विकास दिव्यकीर्ती सर म्हणाले, “उदाहरणार्थ, ICLS किंवा इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस नावाची एक सेवा आहे. ती IRS पेक्षा खूपच वरच्या क्रमांकावर आहे. ICLS ला 6 व्या क्रमांकावर आणि IRS ला 14-15 व्या क्रमांकावर सूचीबद्ध केले आहे. जरी कोणी या क्रमाने प्राधान्य दिले तरी, IRS रँक मिळवूनही त्यांना ICLS रँक मिळेल. जर त्यांचे प्रयत्न संपले किंवा नंतर ते परीक्षा देऊ शकले नाहीत, तर त्यांना त्या सेवेतच राहावे लागेल.”
विकास सर म्हणतात की उमेदवारांनी त्यांच्या स्वभाव आणि आवडीनुसार सेवा निवडावी. उदाहरणार्थ, आयपीएस सेवेसाठी पोलिसिंगची आवश्यकता असते. तर आयएफएस अधिकारी होण्यासाठी तुमचे आयुष्य अर्धे किंवा त्याहून अधिक काळ परदेशात घालवावे लागेल. ते म्हणाले, “जर तुम्हाला तुमचे संपूर्ण आयुष्य अशा नोकरीत घालवायचे नसेल जी तुम्हाला चुकीच्या निवडीमुळे आवडत नसेल, तर तुम्ही थोडे सावधगिरी बाळगली पाहिजे.”
यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा CSE २०२६ आणि भारतीय वन सेवा IFS परीक्षेसाठी नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख २४ फेब्रुवारी २०२६ आहे. पात्र उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईट upsc.gov.in वर संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत अर्ज भरू शकतात. ही ऑनलाइन प्रक्रिया ४ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे.