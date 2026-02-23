Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Upsc Cse 2026 Service Preference Rules Vikas Divyakirti Advice Marathi

IAS-IPS सर्व्हिस प्रेफरन्स कसा निवडावा? विकास दिव्यकीर्ती सरांनी दिला मोलाचा सल्ला; ‘ही’ चूक करू नका!

UPSC CSE 2026 साठी अर्ज करताना सेवा पसंतीक्रम अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. नवीन नियमांनुसार IAS, IPS किंवा IFS मिळाल्यानंतर पुन्हा प्रयत्न करण्यासाठी कठोर अटी लागू आहेत. 23 सेवांचा पसंतीक्रम अत्यंत स्वतःच्या आवडी ठरवावा

Updated On: Feb 23, 2026 | 05:54 PM
विकास दिव्यकीर्ती
Follow Us:
Follow Us:
  • CSE 2026 मध्ये Service Preference भरताना नवीन नियम लागू
  • UPSC फॉर्ममध्ये सर्व्हिस प्रेफरन्स म्हणजे काय?
  • सेवा पसंती कशी निवडावी? विकास दिव्यकीर्ती सरांचा सल्ला
UPSC CSE 2026: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षेचा फॉर्म भरताना उमेदवारांना अनेक तांत्रिक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘सर्व्हिस प्रेफरन्स’ . IAS, IPS, IFS सह एकूण २३ सेवांपैकी कोणत्या सेवेला प्राधान्य द्यायचे, हे उमेदवाराला फॉर्ममध्ये नमूद करावे लागते. यूपीएससीच्या बदललेल्या नियमांमुळे आता हा प्रेफरन्स निवडताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. ही पसंती कशी निवडावी, याबाबत प्रसिद्ध शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ती यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले आहे.

मेडिकलमध्ये MBA करा आणि मिळवा ऑफिसरचा रुतबा अन् लाखांचे पॅकेज! जाणून घ्या हाय-पेईंग कोर्सबद्दल…

UPSC सेवा पसंतीचे नवीन नियम काय आहेत?

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने यावर्षी नागरी सेवा परीक्षेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. प्रेफरन्स भरताना खालील नियम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे: IPS साठी मर्यादा: एकदा IPS म्हणून निवड झाल्यानंतर, उमेदवाराला पुन्हा IPS सेवेचा पर्याय निवडता येणार नाही.

राजीनामा अनिवार्य: जर एखाद्या उमेदवाराला IAS किंवा IPS सेवा मिळाली आणि त्याला त्याचा रँक सुधारण्यासाठी पुन्हा परीक्षा द्यायची असेल, तर त्याला सध्याच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.

एकच संधी: IPS किंवा ग्रुप ‘ए’ सेवेत रुजू झाल्यानंतर उमेदवार केवळ एकदाच रँक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात.

IFS बाबत नियम: आयएफएस (IFS) अधिकारी म्हणून निवड झालेले उमेदवार सेवेत असताना दुसरा प्रयत्न करू शकत नाहीत. त्यांना परीक्षेसाठी राजीनामा देणे बंधनकारक आहे.

नियुक्ती रद्द होणे: निवडीनंतर एखादा उमेदवार नियुक्त केलेल्या सेवेत सामील झाला नाही किंवा प्रशिक्षण पूर्ण केले नाही, तर त्याचे वाटप रद्द केले जाईल.

UPSC फॉर्ममध्ये सर्विस प्रेफरंस म्हणजे काय?

नवीन नियमांनुसार, उमेदवारांनी १ ते २३ सेवांमधील आपला पसंतीक्रम विचारपूर्वक निवडणे आवश्यक आहे. १ नोव्हेंबर रोजी किंवा मुख्य परीक्षेच्या वेळी DAF फॉर्ममध्ये ही माहिती द्यावी लागते. तुमच्या रँकनुसार आणि तुम्ही दिलेल्या पसंतीक्रमानुसार तुम्हाला सेवांचे वाटप केले जाते.

सेवा पसंती कशी निवडावी? विकास दिव्यकीर्ती सरांचा सल्ला:

विकास दिव्यकीर्ती सरांनी दृष्टी आयएस या युट्यूब चॅनलवरील एका व्हिडिओमध्ये यूपीएससी सेवा पसंती फॉर्म सविस्तरपणे समजावून सांगितला. त्यांनी सांगितले की काही लोक ते खूप काळजीपूर्वक भरतात, तर काहीजण ते निष्काळजीपणे किंवा यादृच्छिकपणे भरतात. ते म्हणाले, “मी अशा एका व्यक्तीला ओळखतो ज्याने सरकारने त्यांना सेवा नियुक्त केलेल्या क्रमाने त्यांची पसंती भरली आणि नंतर त्यांना त्याच क्रमाने सेवा पसंती मिळाल्या.”

उदाहरण सांगिताना विकास दिव्यकीर्ती सर म्हणाले, “उदाहरणार्थ, ICLS किंवा इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस नावाची एक सेवा आहे. ती IRS पेक्षा खूपच वरच्या क्रमांकावर आहे. ICLS ला 6 व्या क्रमांकावर आणि IRS ला 14-15 व्या क्रमांकावर सूचीबद्ध केले आहे. जरी कोणी या क्रमाने प्राधान्य दिले तरी, IRS रँक मिळवूनही त्यांना ICLS रँक मिळेल. जर त्यांचे प्रयत्न संपले किंवा नंतर ते परीक्षा देऊ शकले नाहीत, तर त्यांना त्या सेवेतच राहावे लागेल.”

विकास सर म्हणतात की उमेदवारांनी त्यांच्या स्वभाव आणि आवडीनुसार सेवा निवडावी. उदाहरणार्थ, आयपीएस सेवेसाठी पोलिसिंगची आवश्यकता असते. तर आयएफएस अधिकारी होण्यासाठी तुमचे आयुष्य अर्धे किंवा त्याहून अधिक काळ परदेशात घालवावे लागेल. ते म्हणाले, “जर तुम्हाला तुमचे संपूर्ण आयुष्य अशा नोकरीत घालवायचे नसेल जी तुम्हाला चुकीच्या निवडीमुळे आवडत नसेल, तर तुम्ही थोडे सावधगिरी बाळगली पाहिजे.”

UPSC CSE 2026 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा CSE २०२६ आणि भारतीय वन सेवा IFS परीक्षेसाठी नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख २४ फेब्रुवारी २०२६ आहे. पात्र उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईट upsc.gov.in वर संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत अर्ज भरू शकतात. ही ऑनलाइन प्रक्रिया ४ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे.

बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ५ हजारहून अधिक जागांची भरती; ‘असा’ करा अर्ज!

Web Title: Upsc cse 2026 service preference rules vikas divyakirti advice marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 05:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC CSE 2026:UPSC सिविल सेवेसाठी 933 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु, आजच करा अर्ज; जाणून घ्या सविस्तर
1

UPSC CSE 2026:UPSC सिविल सेवेसाठी 933 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु, आजच करा अर्ज; जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IAS-IPS सर्व्हिस प्रेफरन्स कसा निवडावा? विकास दिव्यकीर्ती सरांनी दिला मोलाचा सल्ला; ‘ही’ चूक करू नका!

IAS-IPS सर्व्हिस प्रेफरन्स कसा निवडावा? विकास दिव्यकीर्ती सरांनी दिला मोलाचा सल्ला; ‘ही’ चूक करू नका!

Feb 23, 2026 | 05:54 PM
T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…

T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…

Feb 23, 2026 | 05:53 PM
IND VS SA T20 World Cup: अक्षर पटेलला संघात स्थान का नाही? कोच म्हणाले, “पॉवरप्लेमध्ये उपयुक्त…”

IND VS SA T20 World Cup: अक्षर पटेलला संघात स्थान का नाही? कोच म्हणाले, “पॉवरप्लेमध्ये उपयुक्त…”

Feb 23, 2026 | 05:48 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
सोमेश्वरनगरमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

सोमेश्वरनगरमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Feb 23, 2026 | 05:42 PM
तुरुंगातून सुटल्यानंतर राजपाल यादव शूटिंगवर परतला; अक्षय कुमारसोबतच्या चित्रपटात दिसणार, सेटवरील फोटो समोर

तुरुंगातून सुटल्यानंतर राजपाल यादव शूटिंगवर परतला; अक्षय कुमारसोबतच्या चित्रपटात दिसणार, सेटवरील फोटो समोर

Feb 23, 2026 | 05:36 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM
12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

Feb 23, 2026 | 03:49 PM
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM