Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Republic Day: दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका! ‘गणेशोत्सव’ चित्ररथाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक

यंदाच्या संचलनामध्ये राज्यांच्या चित्ररथांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारकडून या निकालांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 03:49 PM
दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका

दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रजासत्ताक दिन संचलनात
  • महाराष्ट्राचा चित्ररथ देशात सर्वोत्कृष्ट
  • ‘गणेशोत्सव’ चित्ररथाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक
नवी दिल्ली : देशाच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे सादरीकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. यंदाच्या संचलनामध्ये राज्यांच्या चित्ररथांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारकडून या निकालांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या गटात जम्मू-काश्मीर आणि केरळ या राज्यांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला आहे.

यंदा महाराष्ट्राने ‘गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ सादर केला होता. या चित्ररथाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची समृद्ध लोकसंस्कृती, गणेशोत्सवाचा सामाजिक वारसा आणि त्यातून मिळणारा आर्थिक रोजगार व आत्मनिर्भरतेचा संदेश अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्यात आला होता. चित्ररथावरील भव्य गणेशमूर्ती, पारंपरिक ढोल-ताशा पथक आणि लेझीम खेळणाऱ्या कलाकारांच्या उत्साहाने कर्तव्यपथ दुमदुमून गेला होता. याच प्रभावी सादरीकरणामुळे परीक्षकांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गटातून महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला सर्वोत्तम चित्ररथ म्हणून निवडले आहे. केवळ राज्यांच्या श्रेणीतच नव्हे, तर इतर विभागांतही चुरस पाहायला मिळाली.

राहुल गांधींकडून राष्ट्रपतींचा अपमान? अनेकदा सांगूनही आसामचा पटाका घालण्याची झिडकारली विनंती

यामध्ये सेना दलातून ‘भारतीय नौदल’ तर निमलष्करी दलातून ‘दिल्ली पोलीस’ यांच्या संचलन पथकाला सर्वोत्कृष्ट म्हणून गौरवण्यात आले. केंद्रीय मंत्रालयांच्या गटामध्ये सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या चित्ररथाने बाजी मारली, तर केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ‘वंदे मातरम्’ नृत्य समूहाला विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात भारताची सामरिक ताकद आणि सांस्कृतिक विविधता एका भव्य प्रदर्शनात दाखवण्यात आली. यावर्षी, राजस्थानच्या चित्ररथाने “राजस्थान – वाळवंटाचा सुवर्ण स्पर्श” या थीमवर आधारित आपल्या अनोख्या सादरीकरणाने भारत आणि परदेशातील प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने “गणेशोत्सव: स्वावलंबनाचे प्रतीक” ही थीम प्रभावीपणे सादर केली. या चित्ररथात समुदाय-चालित उत्सव, स्वदेशी कारागिरी आणि राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीमध्ये रुजलेल्या स्वावलंबी भारताच्या भावनेचे सुंदर चित्रण करण्यात आले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

महाराष्ट्राच्या झांकीत गणेशोत्सव आणि स्वावलंबनाचा संगम सुंदरपणे दाखवण्यात आला. या श्रेणीत जम्मू आणि काश्मीर दुसऱ्या क्रमांकावर आणि केरळ तिसऱ्या क्रमांकावर आला. सरकारी मंत्रालयांमध्ये, सांस्कृतिक मंत्रालयाचा झांकीत विजयी झाला. त्याची थीम वंदे मातरमच्या १५० वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासावर आधारित होती. त्यात बंकिमचंद्र चॅटर्जी ते आजच्या तरुण पिढीपर्यंत (जनरल-जी) प्रवासाचे चित्रण करण्यात आले. ऑनलाइन मतदानाच्या आधारे जनतेने मतदान केले. निमलष्करी आणि इतर सहाय्यक दलांच्या श्रेणीमध्ये दिल्ली पोलिसांची सर्वोत्तम मार्चिंग तुकडी म्हणून निवड करण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील शिक्षण मंत्रालयाच्या झांकीत सार्वजनिक पसंती श्रेणीमध्ये मंत्रालयांमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. सशस्त्र दलांमध्ये आसाम रेजिमेंटला सर्वाधिक पसंती देण्यात आली. राज्यांमध्ये, गुजरातचा झांकीत (थीम: स्वदेशी आणि स्वावलंबन) प्रथम क्रमांकावर आला, त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानचा क्रमांक लागतो. निमलष्करी दलांमध्ये, जनतेने सीआरपीएफ तुकडीला सर्वोत्तम म्हणून मतदान केले.

Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

Web Title: Maharashtra ganeshotsav tableau wins first prize republic day 2026 news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 03:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : द्वारकावर अवजड वाहनांसह बसेसला नो एंट्री; असा असेल एसटीला पर्यायी मार्ग
1

Nashik News : द्वारकावर अवजड वाहनांसह बसेसला नो एंट्री; असा असेल एसटीला पर्यायी मार्ग

सहकारांशी भावनिक नाते सांभाळणारा नेता; अजित पवार यांच्या निधनाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला धक्का
2

सहकारांशी भावनिक नाते सांभाळणारा नेता; अजित पवार यांच्या निधनाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला धक्का

केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम
3

केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम

Helicopter Crash And Plane Crash: विमान अपघात की हेलिकॉप्टर अपघात, कोणते जास्त धोकादायक? विमान कसं कोसळतं…
4

Helicopter Crash And Plane Crash: विमान अपघात की हेलिकॉप्टर अपघात, कोणते जास्त धोकादायक? विमान कसं कोसळतं…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शरद पवारांचा आधार गेला…! अजित पवारांची या वेळी मात्र वेळ चुकली

शरद पवारांचा आधार गेला…! अजित पवारांची या वेळी मात्र वेळ चुकली

Jan 29, 2026 | 05:12 PM
राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 05:05 PM
तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

Jan 29, 2026 | 05:04 PM
IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

Jan 29, 2026 | 05:02 PM
‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Jan 29, 2026 | 04:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM