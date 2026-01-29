Republic Day: दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका! ‘गणेशोत्सव’ चित्ररथाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक

यंदा महाराष्ट्राने ‘गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ सादर केला होता. या चित्ररथाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची समृद्ध लोकसंस्कृती, गणेशोत्सवाचा सामाजिक वारसा आणि त्यातून मिळणारा आर्थिक रोजगार व आत्मनिर्भरतेचा संदेश अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्यात आला होता. चित्ररथावरील भव्य गणेशमूर्ती, पारंपरिक ढोल-ताशा पथक आणि लेझीम खेळणाऱ्या कलाकारांच्या उत्साहाने कर्तव्यपथ दुमदुमून गेला होता. याच प्रभावी सादरीकरणामुळे परीक्षकांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गटातून महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला सर्वोत्तम चित्ररथ म्हणून निवडले आहे. केवळ राज्यांच्या श्रेणीतच नव्हे, तर इतर विभागांतही चुरस पाहायला मिळाली.
यामध्ये सेना दलातून ‘भारतीय नौदल’ तर निमलष्करी दलातून ‘दिल्ली पोलीस’ यांच्या संचलन पथकाला सर्वोत्कृष्ट म्हणून गौरवण्यात आले. केंद्रीय मंत्रालयांच्या गटामध्ये सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या चित्ररथाने बाजी मारली, तर केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ‘वंदे मातरम्’ नृत्य समूहाला विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात भारताची सामरिक ताकद आणि सांस्कृतिक विविधता एका भव्य प्रदर्शनात दाखवण्यात आली. यावर्षी, राजस्थानच्या चित्ररथाने “राजस्थान – वाळवंटाचा सुवर्ण स्पर्श” या थीमवर आधारित आपल्या अनोख्या सादरीकरणाने भारत आणि परदेशातील प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने “गणेशोत्सव: स्वावलंबनाचे प्रतीक” ही थीम प्रभावीपणे सादर केली. या चित्ररथात समुदाय-चालित उत्सव, स्वदेशी कारागिरी आणि राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीमध्ये रुजलेल्या स्वावलंबी भारताच्या भावनेचे सुंदर चित्रण करण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या झांकीत गणेशोत्सव आणि स्वावलंबनाचा संगम सुंदरपणे दाखवण्यात आला. या श्रेणीत जम्मू आणि काश्मीर दुसऱ्या क्रमांकावर आणि केरळ तिसऱ्या क्रमांकावर आला. सरकारी मंत्रालयांमध्ये, सांस्कृतिक मंत्रालयाचा झांकीत विजयी झाला. त्याची थीम वंदे मातरमच्या १५० वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासावर आधारित होती. त्यात बंकिमचंद्र चॅटर्जी ते आजच्या तरुण पिढीपर्यंत (जनरल-जी) प्रवासाचे चित्रण करण्यात आले. ऑनलाइन मतदानाच्या आधारे जनतेने मतदान केले. निमलष्करी आणि इतर सहाय्यक दलांच्या श्रेणीमध्ये दिल्ली पोलिसांची सर्वोत्तम मार्चिंग तुकडी म्हणून निवड करण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील शिक्षण मंत्रालयाच्या झांकीत सार्वजनिक पसंती श्रेणीमध्ये मंत्रालयांमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. सशस्त्र दलांमध्ये आसाम रेजिमेंटला सर्वाधिक पसंती देण्यात आली. राज्यांमध्ये, गुजरातचा झांकीत (थीम: स्वदेशी आणि स्वावलंबन) प्रथम क्रमांकावर आला, त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानचा क्रमांक लागतो. निमलष्करी दलांमध्ये, जनतेने सीआरपीएफ तुकडीला सर्वोत्तम म्हणून मतदान केले.