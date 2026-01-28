Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

उत्तरप्रदेशच्या हापूडमध्ये अचानक इलेक्ट्रिक एसयूव्ही Mahindra BE6 ने चालता चालता पेट घेतला. यामुळे या कारच्या सेफ्टीबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात होते. अखेर, या घटनेवर कंपनीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 07:55 PM
Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले 'हे' स्पष्टीकरण

Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले 'हे' स्पष्टीकरण

Follow Us:
Follow Us:
  • काही दिवसांपूर्वी महिंद्रा BE6 ला लागली होती आग
  • टायर पंचरमुळे लागली आग
  • कंपनीकडून अखेर स्पष्टीकरण जाहीर
भारतीय ऑटो बाजारात एसयूव्ही म्हंटलं की अनेकांच्या नजरेसमोर Mahindra कंपनीचे नाव समोर येत असते. नुकतेच कंपनीच्या एका इलेक्ट्रिक एसयूव्हीला काही दिवसांपूर्वी आग लागली होती. ही एसयूव्ही म्हणजे Mahindra BE6.

भारतामधील आघाडीची वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा विविध सेगमेंटमध्ये आपली कार ऑफर करते. कंपनीकडून इलेक्ट्रिक एसयूव्ही म्हणून Mahindra BE6 देखील बाजारात उपलब्ध आहे. अलीकडेच या एसयूव्हीला आग लागल्याची घटना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली होती. या घटनेनंतर महिंद्राने आग लागण्यामागील कारणांबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. नेमके काय कारण होते आणि कंपनीने काय सांगितले आहे? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Fact Check: काय सांगता! आता मार्केटमध्ये Patanjali Electric Bike धावणार? चक्क 240 किमी रेंज? जाणून घ्या सत्य

Mahindra BE6 ला लागली आग

उत्तर प्रदेशातील हापूड येथे नुकतीच महिंद्राची इलेक्ट्रिक एसयूव्ही Mahindra BE6 ला आग लागण्याची घटना घडली. या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला. यानंतर अनेकांनी या घटनेवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या.

निर्मात्याकडून देण्यात आली माहिती

या घटनेनंतर कंपनीकडून सांगण्यात आले की, इलेक्ट्रिक एसयूव्हीच्या सेन्सर डेटा आणि सॉफ्टवेअर डायग्नोस्टिक्सची सखोल तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीतून असे स्पष्ट झाले की वाहनातील सर्व सेफ्टी फीचर्स योग्यरित्या कार्यरत होते. यामध्ये ESP, Traction Control System आणि TPMS यांसारख्या फीचर्सचा समावेश आहे.

मग आग कशामुळे लागली?

कंपनीच्या माहितीनुसार, ऑनबोर्ड डेटामधून असे समोर आले आहे की कारचा मागील उजवा टायर पंचर झाला होता. तरीसुद्धा वाहन 60 किलोमीटर प्रति तास वेगाने 10 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ चालवण्यात आले. या काळात TPMS प्रणालीकडून अनेक वेळा इशारे देण्यात आले होते. डेटानुसार, खराब झालेल्या टायर आणि रस्त्यामधील जास्त घर्षणामुळे उजव्या चाकाचे तापमान वाढले आणि अलर्ट जारी झाला. त्यानंतरच ही दुर्घटना घडली.

Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

कंपनीने पुढे स्पष्ट केले की प्रथम एसयूव्हीच्या टायरला आग लागली आणि त्यानंतर संपूर्ण वाहन आगीच्या तडाख्यात आले. घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी काढलेल्या व्हिडिओ फुटेजमधूनही याची पुष्टी होत आहे.

कधी घडली घटना?

बुलंदशहर जिल्ह्यातील कोतवाली देहात बुलंदशहरच्या स्याना अड्डा परिसरातील रहिवासी अमन खरबंदा रविवारी आपल्या इलेक्ट्रिक कारने बुलंदशहरहून हापूड येथे कोणत्या तरी कामासाठी जात होते, तेव्हा ही घटना घडली. हाफिजपूर पोलीस ठाणे हद्दीतील कुराणा टोल प्लाझाजवळ पोहोचताच अचानक कारमधून धूर येऊ लागला आणि काही क्षणांतच कारला आग लागली.

Web Title: Mahindra explanation on mahindra be6 fire at uttar pradesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 07:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fact Check: काय सांगता! आता मार्केटमध्ये Patanjali Electric Bike धावणार? चक्क 240 किमी रेंज? जाणून घ्या सत्य
1

Fact Check: काय सांगता! आता मार्केटमध्ये Patanjali Electric Bike धावणार? चक्क 240 किमी रेंज? जाणून घ्या सत्य

Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या
2

Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

2 लाख रुपये भरा आणि Kia Carens Clavis घरी घेऊन जावा! जाणून घ्या EMI चा सोपा हिशोब
3

2 लाख रुपये भरा आणि Kia Carens Clavis घरी घेऊन जावा! जाणून घ्या EMI चा सोपा हिशोब

ही आहे खरी फायद्याची डील! जाणून घ्या देशातील सर्वात स्वस्त CNG Cars ची किंमत किती?
4

ही आहे खरी फायद्याची डील! जाणून घ्या देशातील सर्वात स्वस्त CNG Cars ची किंमत किती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

Jan 28, 2026 | 07:55 PM
Ajit Pawar Plane Crash : प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ते अजित पवार: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अकाली गमावलेले दिग्गज नेते…

Ajit Pawar Plane Crash : प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ते अजित पवार: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अकाली गमावलेले दिग्गज नेते…

Jan 28, 2026 | 07:46 PM
What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?

What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?

Jan 28, 2026 | 07:43 PM
Washim News: वाशीम जिल्हा होणार राज्यातील आदर्श जिल्हा? पालकमंत्र्यांच्या विश्वास

Washim News: वाशीम जिल्हा होणार राज्यातील आदर्श जिल्हा? पालकमंत्र्यांच्या विश्वास

Jan 28, 2026 | 07:39 PM
IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा

Jan 28, 2026 | 07:37 PM
”मी गरोदर आहे…”, दुसऱ्यांदा आई होणार Rubina Dilaik, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली,…

”मी गरोदर आहे…”, दुसऱ्यांदा आई होणार Rubina Dilaik, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली,…

Jan 28, 2026 | 07:31 PM
Cervical Cancer: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग आणि लैंगिक आरोग्य, गैरसमज टाळा; आरोग्याचा मार्ग निवडा!

Cervical Cancer: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग आणि लैंगिक आरोग्य, गैरसमज टाळा; आरोग्याचा मार्ग निवडा!

Jan 28, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM