Parliament Budget Session 2026 : ही भारताच्या प्रगतीचे नवे युग; संसदेच्या आवारात PM मोदींचे महत्त्वपूर्ण भाष्य

Parliament Budget Session 2026 : नवी दिल्ली : देशाची राजकीय आणि आर्थिक दिशा ठरवणारे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके, प्रमुख आर्थिक निर्णय आणि सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील मोठ्या प्रमाणात वादविवाद होण्याची अपेक्षा आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आज संसदेत सादर होणारा आर्थिक सर्वेक्षण २०२६-२७ यामुळे ते आणखी महत्त्वाचे ठरते. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी संसदेच्या आवारात माध्यमांना संबोधित केले.
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कालचे राष्ट्रपतींचे भाषण हे 140 करोड नागरिकांच्या आत्मविश्वास आणि प्रयत्नांची एक शक्तिशाली अभिव्यक्ती होती. ते म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या भाषणात 140 करोड नागरिकांच्या, विशेषतः तरुणांच्या आकांक्षा अचूकपणे मांडल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रपतींनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला आणि २०२६ च्या सुरुवातीला संसद सदस्यांसमोर ठेवलेल्या अपेक्षा सर्व खासदारांनी गांभीर्याने घ्याव्यात. माननीय राष्ट्रपतींनी सर्व संसद सदस्यांसाठी सभागृहात अनेक मार्गदर्शक मुद्दे मांडले आहेत, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.
पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, २१ व्या शतकाचा एक चतुर्थांश भाग पूर्ण झाला आहे आणि दुसरा तिमाही आता सुरू होत आहे. ही एका नवीन युगाची सुरुवात आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पुढील २५ वर्षे महत्त्वाची आहेत. या शतकाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे, जो देशाच्या भविष्याला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण सलग नवव्यांदा सादर करणार अर्थसंकल्प
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. त्यांनी भारताच्या संसदीय इतिहासातील हा एक अभिमानाचा क्षण असल्याचे वर्णन केले आणि म्हटले की ही कामगिरी स्वतःच ऐतिहासिक आहे.
‘युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी’
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, २७ देशांसोबतचा हा करार देशातील तरुण, शेतकरी, इतर देशांमध्ये काम करण्यास इच्छुक असलेल्या उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील लोकांसाठी मोठ्या संधी आणेल. हा करार आत्मविश्वासू, स्पर्धात्मक आणि उत्पादक भारताच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे असा त्यांना विश्वास आहे.
“सुधारणा-कामगिरी-परिवर्तन ही आपली ओळख
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशाने अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित करणे स्वाभाविक असले तरी, या सरकारची ओळख नेहमीच सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन ही राहिली आहे. देश आता सुधारणा एक्सप्रेसवर खूप वेगाने पुढे जात आहे. संसदेतील त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानताना पंतप्रधान म्हणाले की, ते देखील या सुधारणा एक्सप्रेसला गती देण्यात सकारात्मक भूमिका बजावत आहेत. या सहकार्यामुळेच सुधारणांचा वेग सतत वाढत आहे.
योजना फाइल्सपासून लोकांपर्यंत पोहचतात
पुढे पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या सरकारने शेवटच्या टप्प्यातील वितरणाकडे विशेष लक्ष दिले आहे हे सर्वांना माहिती आहे. योजना केवळ फाईल्सपुरत्या मर्यादित न राहता लोकांच्या जीवनापर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या काळात, ही परंपरा पुढील पिढीतील सुधारणांद्वारे रिफॉर्म एक्सप्रेसद्वारे पुढे नेली पाहिजे असे ते म्हणाले.