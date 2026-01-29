Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Bank employees’ Strike: बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प; ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी लाक्षणिक संप पुकारला. यामुळे शहरात ६०० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले असून, प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 03:53 PM
बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प

बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प

Follow Us:
Follow Us:

 

  • बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार!
  • पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प
  • ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बैंक युनियन्स (यूएफबीयू) यांच्या वतीने मंगळवार, २७ रोजी बँकांकडून एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. या अनुषंगाने पंजाब नॅशनल बँक, अदालत रोड येथे निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी केली. या संपांमुळे सर्व बँकांचे व्यवहार ठप्प झाले असून शहरात सुमारे ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचे क्लिअरिंग व्यवहार ठप्प झाले.

यूएफबीयूचे कन्व्हेनर व बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कॉ. राजेंद्र देवळे यांनी सूत्रसंचालन केले. एनसीबीचे ललित निकुंभ यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, बँक कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असून कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे बँक कर्मचारी व अधिकारी शारीरिक व मानसिक तणावाखाली आहेत. सुमारे ८२ टक्के कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना वर्क-लाईफ बॅलन्स नसल्यामुळे आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

SSC HSC Exam 2026 : कॉपीमुक्त अभियानाला विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; परिक्षा केंद्रावर ड्रोनद्वारे नजर

पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या मागणीकडे सरकारचे दुर्लक्ष

यानंतर आयबॉकचे कॉ. सतीश घुगे यांनी परदेशात चार दिवसांच्या आठवड्याबाबत चर्चा सुरू असताना भारतात पाच दिवसांच्या आठवड्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. नोबोचे बैंक ऑफ महाराष्ट्रचे अजय बोरसे व बैंक ऑफ बडोदाचे रवींद्र सुतवणे यांनी पाच दिवसांचा आठवडा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित राहण्याचे आवाहन केले. यावेळी एसबीआयचे कॉ. राहुल साळुंखे, एमजीबीच्या कॉ. राजश्री वरुडकर, एनसीबीच्या एसबीआयच्या स्वाती चव्हाण तसेच एआयबीओएचे कों, निलेश खरात यांनी घोषणाबाजी करत सभेला पाठिंबा दिला.

आंदोलनाला यश मिळेल..

प्रमुख मार्गदर्शन कॉ. देविदास तुळजापूरकर यांनी केले. हा लढा कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी असून आत्तापर्यंत प्रत्येक संघर्षात बँक कर्मचाऱ्यांनी यश मिळवले आहे. या आंदोलनातही यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढील टप्प्यात दोन दिवस, तीन दिवस किंवा बेमुदत संपाचा निर्णय शीर्ष नेतृत्व घेईल व त्याची अमलबजावणी कर्मचारी पूर्ण ताकदीने करतील, असे त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात अंदाजे ५०० ते ६०० कर्मचारी-अधिकारी सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचा समारोप पंजाब नॅशनल बँकेचे कॉ. प्रणव कौशिके यांच्या आभार प्रदर्शनाने व जोरदार घोषणाबाजीने झाला.

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे आदेश; तृतीयपंथीयांच्या तक्रारी सोडवा आणि तातडीने ओळखपत्रे द्या!

Web Title: Bank strike chhatrapati sambhajinagar demand five day week clearing stopped

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 03:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati sambhajinagar: ‘मुलगी नको’ म्हणत धमकी आणि तिहेरी तलाक; पतीसह 7 जणांवर गुन्हा दाखल
1

Chhatrapati sambhajinagar: ‘मुलगी नको’ म्हणत धमकी आणि तिहेरी तलाक; पतीसह 7 जणांवर गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!
2

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप
3

Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!
4

गावकऱ्यांच्या दातृत्वातून बेंदेवाडी शाळेचा ‘कायापालट’; पालकसभेतच जमा केली दीड लाखांची रोख रक्कम!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शरद पवारांचा आधार गेला…! अजित पवारांची या वेळी मात्र वेळ चुकली

शरद पवारांचा आधार गेला…! अजित पवारांची या वेळी मात्र वेळ चुकली

Jan 29, 2026 | 05:12 PM
राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 05:05 PM
तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

Jan 29, 2026 | 05:04 PM
IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

Jan 29, 2026 | 05:02 PM
‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Jan 29, 2026 | 04:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM