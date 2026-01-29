अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान रितेश देशमुख भावुक, जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात

विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्काराला अभिनेता रितेश देशमुख उपस्थित होता. अभिनेते घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्याच्या एक दिवस आधी त्यांनी अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल त्यांना ‘दादा’ असे संबोधून श्रद्धांजली वाहिली होती.
याशिवाय, आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश हेही बारामती येथे अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित होते. नारा लोकेश हे दक्षिण भारतीय अभिनेते नंदमुरी बालकृष्ण यांचे जावई असून, त्यांचे लग्न बालकृष्ण यांची मोठी मुलगी नंदमुरी ब्राह्मणी यांच्याशी झाले आहे. या दाम्पत्याला नारा देवांश नावाचा मुलगा आहे.
#WATCH | Actor Riteish Deshmukh attends the last rites of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, in Baramati pic.twitter.com/rV0Klhfl6v — ANI (@ANI) January 29, 2026
अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) प्रमुख अजित ‘दादा’ पवार यांचे बुधवारी बारामती विमानतळावर विमान अपघातात निधन झाले, ज्यामुळे त्यांच्या दीर्घ आणि गोंधळलेल्या राजकीय कारकिर्दीचा अंत झाला. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आयोजित जाहीर सभेला उपस्थित राहण्यासाठी पवार बारामतीला जात होते. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी अजित पवार यांच्या बारामती येथील घरी जाऊन श्रद्धांजली वाहिली.
बारामती विमान अपघातात आणखी कोणाचा मृत्यू ?
बारामती विमान अपघातात पायलट कॅप्टन सुमित कपूर, सह-पायलट कॅप्टन शांभवी पाठक आणि फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी यांचाही मृत्यू झाला. तिघांचे शवविच्छेदन पूर्ण करून मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. अजित पवार यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा येथे झाला. ते जनतेमध्ये ‘अजितदादा’ या नावाने विशेष ओळखले जात होते. त्याच्या या धक्कादायक निधनाने आता सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे.