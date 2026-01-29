Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान रितेश देशमुख भावुक, जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अंत्यसंस्कार २९ जानेवारी २०२६ रोजी विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर करण्यात आले. रितेश देशमुखसह मोठ्या संख्येने मान्यवर उपस्थित होते.

Updated On: Jan 29, 2026 | 04:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारात रितेश देशमुख भावुक
  • जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात
  • अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अंतिम संस्कार २९ जानेवारी २०२६ रोजी करण्यात आले. त्यांचे दोन्ही पुत्र जय पवार आणि पार्थ पवार यांनी अंतिम संस्कार केले. त्यांचे पार्थिव सजवलेल्या रथातून त्यांच्या “अंतिम यात्रेसाठी” नेण्यात आले. रथ फुलांनी सजवण्यात आला होता, त्यावर पवारांचा फोटो होता आणि “स्व. अजितदादा पवार अमर रहे” असे लिहिलेले फलक होते. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त काळ उपमुख्यमंत्री राहिलेल्यांची या महान नेत्याची अंत्ययात्रा सकाळी ९ वाजता विद्या प्रतिष्ठान कॅम्पस (गदिमा) येथून सुरू झाली आणि शहरातून गेली जेणेकरून लोक त्यांना श्रद्धांजली वाहतील. सकाळी ११ वाजता विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर अंत्यसंस्कार झाले. अभिनेता रितेश देशमुखसह प्रमुख व्यक्तींनीही मोठी गर्दी केली होती.

विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्काराला अभिनेता रितेश देशमुख उपस्थित होता. अभिनेते घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्याच्या एक दिवस आधी त्यांनी अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल त्यांना ‘दादा’ असे संबोधून श्रद्धांजली वाहिली होती.

दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज

याशिवाय, आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश हेही बारामती येथे अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित होते. नारा लोकेश हे दक्षिण भारतीय अभिनेते नंदमुरी बालकृष्ण यांचे जावई असून, त्यांचे लग्न बालकृष्ण यांची मोठी मुलगी नंदमुरी ब्राह्मणी यांच्याशी झाले आहे. या दाम्पत्याला नारा देवांश नावाचा मुलगा आहे.

 

अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) प्रमुख अजित ‘दादा’ पवार यांचे बुधवारी बारामती विमानतळावर विमान अपघातात निधन झाले, ज्यामुळे त्यांच्या दीर्घ आणि गोंधळलेल्या राजकीय कारकिर्दीचा अंत झाला. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आयोजित जाहीर सभेला उपस्थित राहण्यासाठी पवार बारामतीला जात होते. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी अजित पवार यांच्या बारामती येथील घरी जाऊन श्रद्धांजली वाहिली.

Mayur Patel : मद्यधुंद अवस्थेत कन्नड अभिनेत्याचा सुटला गाडीवरील ताबा; चार वाहनांना दिली धडक, FIR दाखल

बारामती विमान अपघातात आणखी कोणाचा मृत्यू ?

बारामती विमान अपघातात पायलट कॅप्टन सुमित कपूर, सह-पायलट कॅप्टन शांभवी पाठक आणि फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी यांचाही मृत्यू झाला. तिघांचे शवविच्छेदन पूर्ण करून मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. अजित पवार यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा येथे झाला. ते जनतेमध्ये ‘अजितदादा’ या नावाने विशेष ओळखले जात होते. त्याच्या या धक्कादायक निधनाने आता सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे.

Web Title: Actor riteish deshmukh attends last rites of maharashtra deputy cm ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

४ दिवसापूर्वीचा ‘दादांचा’ नांदेडचा दौरा शेवटचा! ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमाला होते उपस्थित
1

४ दिवसापूर्वीचा ‘दादांचा’ नांदेडचा दौरा शेवटचा! ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमाला होते उपस्थित

प्रशासनावर मजबूत पकड अन्…; अजित पवारांच्या निधनानंतर निलम गोऱ्हेंची प्रतिक्रीया
2

प्रशासनावर मजबूत पकड अन्…; अजित पवारांच्या निधनानंतर निलम गोऱ्हेंची प्रतिक्रीया

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली
3

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला
4

Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान रितेश देशमुख भावुक, जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात

अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान रितेश देशमुख भावुक, जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात

Jan 29, 2026 | 04:00 PM
Bank employees’ Strike: बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प; ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले

Bank employees’ Strike: बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प; ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले

Jan 29, 2026 | 03:52 PM
Republic Day: दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका! ‘गणेशोत्सव’ चित्ररथाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक

Republic Day: दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका! ‘गणेशोत्सव’ चित्ररथाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक

Jan 29, 2026 | 03:49 PM
दिवे गराडेमध्ये भाजपच्या उमेदवारांचा जोरदार प्रचार; नागरिकांकडून जल्लोषात स्वागत

दिवे गराडेमध्ये भाजपच्या उमेदवारांचा जोरदार प्रचार; नागरिकांकडून जल्लोषात स्वागत

Jan 29, 2026 | 03:48 PM
ISRO : जेव्हा रात्र भयाण झाली आणि नभ रक्तवर्णी; लडाखमध्ये जे घडलं ते पाहून शास्त्रज्ञही हादरले, ‘AdityaL1’ ठरले सुरक्षाकवच

ISRO : जेव्हा रात्र भयाण झाली आणि नभ रक्तवर्णी; लडाखमध्ये जे घडलं ते पाहून शास्त्रज्ञही हादरले, ‘AdityaL1’ ठरले सुरक्षाकवच

Jan 29, 2026 | 03:46 PM
Chhatrapati sambhajinagar: ‘मुलगी नको’ म्हणत धमकी आणि तिहेरी तलाक; पतीसह 7 जणांवर गुन्हा दाखल

Chhatrapati sambhajinagar: ‘मुलगी नको’ म्हणत धमकी आणि तिहेरी तलाक; पतीसह 7 जणांवर गुन्हा दाखल

Jan 29, 2026 | 03:40 PM
वारंवार उद्भवणाऱ्या गॅस ॲसिडिटीकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष! उद्भवू शकतात गंभीर आजार, ‘हे’ उपाय केल्यास मिळेल आराम

वारंवार उद्भवणाऱ्या गॅस ॲसिडिटीकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष! उद्भवू शकतात गंभीर आजार, ‘हे’ उपाय केल्यास मिळेल आराम

Jan 29, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM