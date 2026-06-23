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नागपूरमधील ही आहेत टॉप ५ सेकेंड हॅंड बाईक मार्केट्स! एका क्लिकवर जाणून घ्या

Updated On: Jun 23, 2026 | 05:53 PM IST
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सारांश

नागपूरमधील गांधीबाग, महाल, अंबाझारी, मानेवाडा आणि सदर ही प्रमुख ऑटोमोबाईल मार्केट्स विविध श्रेणींमधील सेकेंड हॅंड दुचाकी गाड्या अत्यंत वाजवी किमतीत खरेदी करण्यासाठी विदर्भातील सर्वात मोठे हब मानली जातात.

नागपूरमधील ही आहेत टॉप ५ सेकेंड हॅंड बाईक मार्केट्स! एका क्लिकवर जाणून घ्या
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विस्तार

नवीन दुचाकी वाहनांच्या वाढत्या किमती आणि वाढती महागाई लक्षात घेता, उपराजधानी नागपूरमध्ये सेकेंड हॅंड गाड्यांची बाजारपेठ वेगाने विस्तारत आहे. नागपूर हे विदर्भातील ऑटोमोबाईल व्यवहारांचे मुख्य केंद्र असल्यामुळे येथे बजेट स्कूटर्सपासून ते प्रीमियम स्पोर्ट्स बाईक्सपर्यंत उत्तम पर्याय मिळतात. नागपूरमधील ५ अशी मुख्य ठिकाणे आणि बाजारपेठा खालीलप्रमाणे आहेत:

१. गांधीबाग आणि चित्रा टॉकीज परिसर: हे नागपूरमधील सर्वात मोठे आणि जुने सेकेंड हॅंड बाईक मार्केट मानले जाते. येथील सेंट्रल एव्हेन्यू रोड आणि चित्रा टॉकीज परिसरामध्ये ओळीने अनेक दुचाकी डीलर्स आहेत. येथे रोजच्या वापरासाठीच्या हिरो स्प्लेंडर, होंडा शाईन आणि विविध कंपन्यांच्या स्कूटर्स अगदी ₹१५,००० ते ₹३५,००० च्या रेंजमध्ये सहज उपलब्ध होतात.

२. महाल आणि बडकस चौक परिसर: ऐतिहासिक महाल परिसर आणि बडकस चौक परिसरात गेल्या अनेक दशकांपासून जुन्या गाड्यांची खरेदी-विक्री चालते. येथील गल्लीबोळांमध्ये अनुभवी ऑटो कन्सल्टंट्स आहेत. मध्यमवर्गीय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी कमी किमतीत चांगल्या कंडिशनमधील बाईक्स शोधण्यासाठी हे हक्काचे ठिकाण आहे.

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३. अंबाझारी आणि धरमपेठ परिसर: पश्चिम नागपुरातील ग्राहकांसाठी धरमपेठ आणि अंबाझारी परिसर हा प्री-ओन्ड गाड्यांचा आधुनिक हब ठरत आहे. येथे प्रमाणित आणि कमी धावलेल्या सेकंड हॅंड गाड्या मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. तांत्रिकदृष्ट्या उत्तम आणि व्यवस्थित मेंटेन केलेल्या दुचाकींसाठी हा परिसर ओळखला जातो.

४. मानेवाडा आणि शताब्दी चौक: दक्षिण नागपुरात वेगाने विकसित झालेली ही बाजारपेठ आहे. मानेवाडा रिंग रोड आणि शताब्दी चौकाजवळ अनेक मोठे दुचाकी डीलर्स आणि फायनान्स एजन्सीज सुरू झाल्या आहेत. येथे ग्राहकांना गाडी खरेदीसोबतच तात्काळ लोन किंवा फायनान्सची सुविधाही डीलरमार्फत दिली जाते.

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५. सदर बाजार आणि काटोल रोड: जर तुम्हाला प्रीमियम सेगमेंटमधील बुलेट, केटीएम, यामाहा आर१५ या इतर महागड्या स्पोर्ट्स बाईक्स हव्या असतील, तर सदर आणि काटोल रोड परिसर सर्वोत्तम आहे. येथे काही आधुनिक शोरूम्स आहेत, जिथे काही महिन्यांच्या वॉरंटीसह चांगल्या दर्जाच्या परफॉर्मन्स बाईक्स पाहायला मिळतात.

ऑटोमोबाईल तांत्रिक सल्ला-  नागपूरच्या कडक उन्हाळ्यात चाललेल्या गाड्यांची तपासणी करताना इंजिनचे टायमिंग, ऑईल गळती आणि बॅटरीची कंडिशन मेकॅनिक कडून आवर्जून तपासून घ्यावी. तसेच नागपूर आरटीओ नुसार कागदपत्रे आणि आरसी ट्रान्सफर कायदेशीररीत्या पूर्ण करूनच व्यवहार करावा.

Web Title: Top 5 second hand bike markets in nagpur

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Published On: Jun 23, 2026 | 05:53 PM

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