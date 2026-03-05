TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट

भारतीय बाजारात कमी बजेटमध्ये चांगला मायलेज देणाऱ्या बाइक्समध्ये TVS Radeon हा एक लोकप्रिय पर्याय मानला जातो. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ५५,१०० रुपयांपासून सुरू होते. कंपनीच्या दाव्यानुसार या बाईकचे मायलेज ७३.६८ किमी प्रतिलिटर असून प्रत्यक्ष वापरात ते साधारण ६२ ते ७० किमी प्रतिलिटरपर्यंत मिळते. मोठ्या फ्युएल टँकमुळे ही बाईक फुल टँकवर सुमारे ७०० किमीपेक्षा जास्त अंतर पार करू शकते. त्यामुळे रोजच्या ऑफिस किंवा लांबच्या प्रवासासाठी ती किफायतशीर पर्याय ठरते.
या बाईकमध्ये रिअल-टाइम मायलेज इंडिकेटर, एलईडी डीआरएल, मोठी आरामदायी सीट, यूएसबी चार्जिंग, साइड स्टँड कट-ऑफ, सेमी-डिजिटल कन्सोल आणि जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स अशी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. ग्रामीण किंवा खराब रस्त्यांवरही ही बाईक आरामदायी राइड देते. ११० सीसी इंजिनसह येणारी ही बाईक ८.०८ bhp पॉवर आणि ८.७ Nm टॉर्क निर्माण करते. ४-स्पीड गिअरबॉक्समुळे शहरातील वाहतुकीत तिचे हँडलिंग सहज होते.
दरम्यान, KTM RC 160 या स्पोर्ट्स बाईकसाठी कंपनीने भारतीय बाजारात दोन नवीन रंग पर्याय सादर केले आहेत. नव्या रंगांमुळे बाईकचा लूक अधिक आकर्षक झाला असला तरी किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ही बाईक सुमारे १.८५ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध आहे.
केटीएम आरसी १६० मध्ये १६४.२ सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन १८.७३ bhp पॉवर आणि १५.५ Nm टॉर्क निर्माण करते. बाईक ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह येते आणि त्यात स्लिपर क्लच देखील आहे. सुरक्षेसाठी फ्रंटला ३२० मिमी डिस्क ब्रेक, ड्युअल-चॅनल एबीएस आणि सुपरमोटो मोड दिला आहे. तसेच ३७ मिमी यूएसडी फोर्क सस्पेन्शन आणि पूर्ण एलईडी लाईट्समुळे बाईकचा परफॉर्मन्स आणि लूक अधिक प्रीमियम वाटतो.