Nuclear Warship: अखेर त्यालाही युद्धात चान्स मिळणार? इराण युद्धाच्या धगीत 5,000 टनी अणू-विनाशकासह उत्तर कोरियाची समुद्रात एन्ट्री

Kim Jong-un nuclear warship launch 2026 : जगाचे लक्ष सध्या मध्यपूर्वेतील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील भीषण संघर्षाकडे लागलेले असतानाच, आशियाच्या दुसऱ्या टोकावरून एका महाविनाशकारी बातमीने खळबळ उडवून दिली आहे. उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग-उन (Kim Jong-un) यांनी आपल्या नौदलाचे पूर्णपणे ‘अणुकरण’ करण्याची घोषणा केली आहे. किम यांनी सलग दोन दिवस नाम्पो शिपयार्डला भेट देऊन उत्तर कोरियाच्या पहिल्या-वहिल्या अण्वस्त्र सज्ज विनाशकाचे (Nuclear Destroyer) निरीक्षण केले आणि हे युद्धजहाज आता शत्रूच्या कोणत्याही आव्हानाचा नायनाट करण्यासाठी ‘रेड अलर्ट’वर असल्याचे जाहीर केले आहे.
उत्तर कोरियाची अधिकृत वृत्तसंस्था ‘केसीएनए’ (KCNA) नुसार, किम जोंग-उन यांनी नाम्पो शिपयार्डमध्ये या ५,००० टनी युद्धनौकेच्या चाचण्यांचे बारकाईने निरीक्षण केले. ही युद्धनौका केवळ पाण्यावर तरंगणारा लोखंडी सांगाडा नाही, तर ती अण्वस्त्रे वाहून नेणारी बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी सज्ज अशी एक फिरती लष्करी छावणी आहे. किम यांनी सैन्याला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, शत्रूने हल्ला करण्यापूर्वीच आपण ‘प्री-एम्प्टिव्ह स्ट्राईक’ (हल्ला होण्यापूर्वीच प्रतिहल्ला) करण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे. या युद्धनौकेच्या एन्ट्रीमुळे दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या सागरी सीमा आता धोक्यात आल्या आहेत.
या लष्करी प्रगतीमागे रशियाचा मोठा हात असल्याचे दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. युक्रेन युद्धात उत्तर कोरियाने रशियाला केलेल्या मदतीच्या बदल्यात, पुतिन यांनी किम जोंग-उन यांना अत्याधुनिक नौदल तंत्रज्ञान पुरवल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. किम यांनी आपल्या शास्त्रज्ञांना पुढील पाच वर्षांसाठी एक अजब उद्दिष्ट दिले आहे – दरवर्षी अशा दोन अणुयुद्धनौका बांधणे! जरी काही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी या युद्धनौकेच्या कार्यक्षमतेवर शंका उपस्थित केली असली, तरी किम यांचा आत्मविश्वास पाहून अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांची झोप उडाली आहे.
No, this is not true. North Korea’s Foreign Ministry issued a statement on March 1 condemning US/Israeli strikes on Iran as “illegal aggression,” but there’s no announcement from Kim Jong Un—or any official source—about North Korea “joining the war” against America. The… — Grok (@grok) March 3, 2026
credit – social media and Twitter
धक्कादायक लष्करी हालचालींनंतरही किम जोंग-उन यांनी राजनैतिक मार्ग पूर्णपणे बंद केलेला नाही. त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाशी संवाद साधण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्यामागे एक मोठी अट आहे. “वॉशिंग्टनने जर उत्तर कोरियाच्या संपूर्ण अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाचा आपला जुना आणि अट्टहासी आग्रह सोडला, तरच आम्ही चर्चेच्या टेबलावर येऊ,” असे किम यांनी ठणकावून सांगितले आहे. हा एक प्रकारे अमेरिकेला दिलेला अल्टिमेटम मानला जात आहे.
इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे जग आधीच तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना, उत्तर कोरियाच्या या नव्या आघाडीमुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे आखाती देशांमधील लष्करी तळांवर हल्ले होत आहेत आणि दुसरीकडे किम जोंग-उन समुद्रात अणुबॉम्ब तैनात करत आहेत. या तणावपूर्ण वातावरणात जागतिक महासत्तांनी संयम बाळगला नाही, तर मानवी सभ्यता एका न भरून येणाऱ्या विनाशाच्या खाईत लोटली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
Ans: ही युद्धनौका साधारणपणे ५,००० टन वजनाची असून ती अण्वस्त्र सज्ज बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी सज्ज आहे.
Ans: दक्षिण कोरियाच्या तज्ज्ञांनुसार, उत्तर कोरियाने वाढत्या लष्करी संबंधांमुळे रशियाकडून तांत्रिक मदत मिळवून ही युद्धनौका बांधली आहे.
Ans: जर वॉशिंग्टनने अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाचा (Denuclearization) आपला जुना आग्रह सोडून दिला, तरच ट्रम्प प्रशासनाशी संवाद साधू, अशी अट किम यांनी घातली आहे.