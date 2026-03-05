Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

यशचा "टॉक्सिक" चित्रपट पुढे ढकलल्यामुळे रणवीर सिंगच्या "धुरंधर २" चा मार्ग मोकळा झाला. परंतु, आता तसे राहिले नाही. आता, आणखी एक दक्षिण सुपरस्टार "धुरंधर २" सोबत त्याचा चित्रपट प्रदर्शित करत आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:44 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

दाक्षिणात्य सुपरस्टार यशने ४ मार्च रोजी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामध्ये त्याने माहिती दिली होती की त्याचा “टॉक्सिक” चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार नाही. हा चित्रपट आता ४ जून रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. “टॉक्सिक” पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे, रणवीर सिंगच्या “धुरंधर २” चित्रपटाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. असे मानले जात होते की “धुरंधर २” आता १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होईल, त्यामुळे कोणताही संघर्ष टाळता येईल. दरम्यान, एका मोठ्या दाक्षिणात्य सुपरस्टारने आता त्याचा चित्रपट “धुरंधर २” सोबत प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सोनू सूद पुन्हा बनला ‘रिअल लाइफ हिरो’; दुबईत अडकलेल्या लोकांसाठी पुढे केला मदतीचा हात, पोस्ट करत म्हणाला…

हा सुपरस्टार दुसरे कोणी नसून पवन कल्याण आहेत. अभिनेता लवकरच ‘उस्ताद भगत सिंह’ या चित्रपटासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. हरीश शंकर दिग्दर्शित हा चित्रपट सुरुवातीला 26 मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र आता निर्मात्यांनी हा चित्रपट एक आठवडा आधी, म्हणजेच 19 मार्चला प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरी हा पॅन-इंडिया चित्रपट नसून फक्त तेलुगू भाषेतील चित्रपट असला, तरीही पवन कल्याण तेलुगू मार्केटमध्ये ‘धुरंधर 2’साठी मोठे आव्हान निर्माण करू शकतात.

 

 

‘धुरंधर’ने 1300 कोटींहून अधिक कमाई केली

डिसेंबर 2025 मध्ये दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी ‘धुरंधर’चा पहिला भाग प्रेक्षकांसमोर आणला होता. हा चित्रपट केवळ हिंदी भाषेत प्रदर्शित झाला होता. मात्र तरीही या चित्रपटाने जगभरात 1300 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली होती. पहिल्या भागाच्या जबरदस्त यशानंतर आदित्य धर यांनी ‘धुरंधर 2’ हा चित्रपट हिंदीसोबतच तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्येही प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलुगू भाषेत मात्र या चित्रपटाची टक्कर ‘उस्ताद भगत सिंह’ या चित्रपटाशी होणार आहे, तर इतर भाषांमध्ये त्याचा मार्ग जवळपास मोकळा आहे.

अभिनेता गोविंदाने केला मोठा खुलासा! नीलमवर जडलं होतं प्रेम; 36 वर्षांपूर्वी साखरपुडा मोडल्याची दिली कबुली

“धुरंधर २” चे संपूर्ण स्टारकास्ट

या चित्रपटात रणवीर सिंग, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्या भूमिका आहेत. पहिला भाग प्रदर्शित झाल्यापासून “धुरंधर २” बद्दल बरीच चर्चा आहे. “धुरंधर २” बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करते हे पाहणे बाकी आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक खूप उत्सुक आहेत.

Published On: Mar 05, 2026 | 03:44 PM

Mar 05, 2026 | 03:44 PM
