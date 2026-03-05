Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

सोनू सूद पुन्हा बनला ‘रिअल लाइफ हिरो’; दुबईत अडकलेल्या लोकांसाठी पुढे केला मदतीचा हात, पोस्ट करत म्हणाला…
हा सुपरस्टार दुसरे कोणी नसून पवन कल्याण आहेत. अभिनेता लवकरच ‘उस्ताद भगत सिंह’ या चित्रपटासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. हरीश शंकर दिग्दर्शित हा चित्रपट सुरुवातीला 26 मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र आता निर्मात्यांनी हा चित्रपट एक आठवडा आधी, म्हणजेच 19 मार्चला प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरी हा पॅन-इंडिया चित्रपट नसून फक्त तेलुगू भाषेतील चित्रपट असला, तरीही पवन कल्याण तेलुगू मार्केटमध्ये ‘धुरंधर 2’साठी मोठे आव्हान निर्माण करू शकतात.
‘धुरंधर’ने 1300 कोटींहून अधिक कमाई केली
डिसेंबर 2025 मध्ये दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी ‘धुरंधर’चा पहिला भाग प्रेक्षकांसमोर आणला होता. हा चित्रपट केवळ हिंदी भाषेत प्रदर्शित झाला होता. मात्र तरीही या चित्रपटाने जगभरात 1300 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली होती. पहिल्या भागाच्या जबरदस्त यशानंतर आदित्य धर यांनी ‘धुरंधर 2’ हा चित्रपट हिंदीसोबतच तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्येही प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलुगू भाषेत मात्र या चित्रपटाची टक्कर ‘उस्ताद भगत सिंह’ या चित्रपटाशी होणार आहे, तर इतर भाषांमध्ये त्याचा मार्ग जवळपास मोकळा आहे.
“धुरंधर २” चे संपूर्ण स्टारकास्ट
या चित्रपटात रणवीर सिंग, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्या भूमिका आहेत. पहिला भाग प्रदर्शित झाल्यापासून “धुरंधर २” बद्दल बरीच चर्चा आहे. “धुरंधर २” बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करते हे पाहणे बाकी आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक खूप उत्सुक आहेत.