Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

भक्ताने गुरुच्या बाबतीत केलेली लहानशी गोष्ट सुद्धा गुरु त्याच्या अंतःकरणात जपून ठेवतो आणि योग्य वेळ आल्यावर भक्ताला त्याची परतफेड करतो. याची प्रचिती ह्या भागात पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय धार्मिक मालिकेत ‘जय जय स्वामी समर्थ’ प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे एक भावस्पर्शी, नाट्यमय आणि हृदयाला भिडणारी लीला. मालिकेत सकाळच्या वेळी स्वामी अत्यंत घाईगडबडीत स्थानावरून कुणालाही काही न सांगता निघून जातात, आणि कपिला त्यांचा पाठलाग करते.अक्कलकोटमधील एका छोट्याशा झोपडीत गंगा आणि तिची नऊ महिन्यांची गरोदर सून कावेरी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढत असतात.

गंगाचा मुलगा सदानंद काही महिन्यांपूर्वी परागंदा झाल्याने घराचा सारा भार या दोघींवर आहे.गुडघेदुखीने त्रस्त गंगा आणि अवघडलेली कावेरी आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक संघर्षात अडकलेल्या या सासू-सुनेच्या आयुष्यात स्वामी अचानक प्रवेश करतात. देवाने काहीच दिलं नाही अशी खंत बाळगणारी आणि देवावरच रुष्ट असलेली गंगा स्वामींनाच आव्हान देते:, “जर देवाला आमची काळजी असेल तर इथे राहून आमचं ओझं हलकं करा!” आणि स्वामी शांतपणे तिचं म्हणणं मान्य करतात. यानंतर सुरू होतो एक अनोखा प्रवास जिथे साक्षात स्वामी गंगाच्या घरात सेवक बनून घरकाम करू लागतात.

गंगा त्यांना आदेश देते, आणि स्वामी निमूटपणे प्रत्येक काम पार पाडतात. कावेरीची हौस-मौज, तिची काळजी, घरातील कामांची लगबग या सगळ्यातून भावनिक आणि ह्युमरस क्षण रंगतात. कपिलाला जेव्हा हे कळतं तेव्हा ती संतापते; गावकऱ्यांना आणि सेवेकऱ्यांना भडकवते की आपल्या स्वामींचा अपमान होतो आहे. पण स्वामी मात्र निश्चल. आणि मग येतो तो थरारक क्षण मध्यरात्री कावेरीला बाळंतकळा सुरू होतात. गंगाला गावभर शोधून सुद्धा सुईण सापडत नाही त्यामुळे तिची काळजी आता भीतीत बदलू लागते.

Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ

वेळेवर सुईण मिळाली नाही तर कावेरीच्या आणि होणाऱ्या बाळाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, अशा वेळी स्वामी आदिशक्तीचा मंत्र म्हणू लागतात आणि दाराबाहेरून दिव्य प्रकाश येताना दिसू लागतो. कावेरी आणि गंगा ते पाहत राहतात नेमकं काय घडणार? कावेरीचं बाळंतपण सुखरूप पार पडणार? काय असेल स्वामींची अद्भुत लीला हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

The Taj Story OTT Release Date : परेश रावल यांचा ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट OTT वर; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

Web Title: Swamis miraculous leela to be seen on maharavivari

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navnath Gatha : माशाच्या गर्भातून जन्मला तेजस्वी बालक, मच्छिंद्रनाथांच्या जन्माचं रहस्य
1

Navnath Gatha : माशाच्या गर्भातून जन्मला तेजस्वी बालक, मच्छिंद्रनाथांच्या जन्माचं रहस्य

“सनई चौघडे” मध्ये राज हंचनाळेची दमदार एन्ट्री; ‘जय खानोलकर’च्या भूमिकेत घालणार धुमाकूळ
2

“सनई चौघडे” मध्ये राज हंचनाळेची दमदार एन्ट्री; ‘जय खानोलकर’च्या भूमिकेत घालणार धुमाकूळ

Exclusive: ‘मायबाप प्रेक्षकांचं प्रेम वृद्धिंगत व्हावं, साथ लाभावी हीच इच्छा’, – मेघना एरंडे
3

Exclusive: ‘मायबाप प्रेक्षकांचं प्रेम वृद्धिंगत व्हावं, साथ लाभावी हीच इच्छा’, – मेघना एरंडे

त्र्यंबकेश्वरात घेतला आशीर्वाद; अक्षया नाईकची नव्या मालिकेसह टेलिव्हिजनवर दमदार पुनरागमन!
4

त्र्यंबकेश्वरात घेतला आशीर्वाद; अक्षया नाईकची नव्या मालिकेसह टेलिव्हिजनवर दमदार पुनरागमन!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

Mar 05, 2026 | 03:50 PM
Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

Mar 05, 2026 | 03:45 PM
Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

Mar 05, 2026 | 03:44 PM
Nuclear Warship: अखेर त्यालाही युद्धात चान्स मिळणार? इराण युद्धाच्या धगीत 5,000 टनी अणू-विनाशकासह उत्तर कोरियाची समुद्रात एन्ट्री

Nuclear Warship: अखेर त्यालाही युद्धात चान्स मिळणार? इराण युद्धाच्या धगीत 5,000 टनी अणू-विनाशकासह उत्तर कोरियाची समुद्रात एन्ट्री

Mar 05, 2026 | 03:38 PM
Rafale Deal: राफेल पाहिजे, पण विमानं आहेत कुठे? डसॉल्टची भारतासोबत करारासाठी धडपड; पण ‘या’ कारणामुळे उत्पादन मात्र ठप्प

Rafale Deal: राफेल पाहिजे, पण विमानं आहेत कुठे? डसॉल्टची भारतासोबत करारासाठी धडपड; पण ‘या’ कारणामुळे उत्पादन मात्र ठप्प

Mar 05, 2026 | 03:30 PM
मऊ, रसाळ… तोंडात टाकताच विरघळणारे गुलाबजाम बनवा घरच्या घरी, रेसिपी आहे फार सोपी

मऊ, रसाळ… तोंडात टाकताच विरघळणारे गुलाबजाम बनवा घरच्या घरी, रेसिपी आहे फार सोपी

Mar 05, 2026 | 03:30 PM
घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा चविष्ट आलेपाक, सर्दी- खोकल्यावर ठरेल रामबाण उपाय

घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा चविष्ट आलेपाक, सर्दी- खोकल्यावर ठरेल रामबाण उपाय

Mar 05, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM