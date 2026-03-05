Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

चाणक्यांच्या मते, कोणत्या क्षेत्रात महिला पुरुषांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. महिलांचा आहार दुप्पट, त्यांची बुद्धिमत्ता चारपट, धैर्य सहापट आणि काम आठपट आहे, असे त्यांनी त्यांच्या नीतीशास्त्राच्या श्लोकामध्ये म्हटले आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:45 PM
  • महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक
  • महिलांबद्दल चाणक्य नीतीमधील उल्लेख
  • श्लोकामध्ये केलेला उल्लेख
 

आचार्य चाणक्य हे केवळ एक महान राजकारणी नव्हते तर एक हुशार रणनीतीकार देखील होते. त्यांच्या धोरणांचे पालन करून, एखादी व्यक्ती सर्वात कठीण आव्हानांना देखील सहजपणे तोंड देऊ शकते. आचार्य चाणक्यांनी काही बाबतीत महिलांची पुरुषांशी तुलना करतात. त्यांच्या श्लोकांमध्ये त्यांनी त्याचा उल्लेख केलेला आहे.

स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा।
साहसं षड्गुणं चैव कामोऽष्टगुण उच्यते ।।

चाणक्यांनी त्यांच्या नीतिशास्त्रात अध्यायामध्ये १७ व्या श्लोकात म्हटले आहे की, स्त्रियांचा आहार पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे, त्यांची बुद्धिमत्ता चार पट आहे, त्यांच्यात पुरुषांपेक्षा सहा पट जास्त धैर्य आहे आणि त्यांची लैंगिक इच्छा आठ पट जास्त आहे.
महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक असते, काय सांगते चाणक्य नीती जाणून घ्या

पुरुषांपेक्षा दुप्पट अन्न

चाणक्यांच्या मते, महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त अन्नाची आवश्यकता असते आणि त्यांना पुरुषांपेक्षा जास्त शारीरिक श्रम करावे लागतात. पूर्वी, महिलांना घरातील अनेक क्षुल्लक कामे करावी लागत होती ज्यात खूप ऊर्जा लागत असे. आजही परिस्थिती तशीच आहे. याशिवाय, महिलांना त्यांच्या शारीरिक रचनेमुळे, त्यात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि पुनरुत्पादनासारख्या क्रियाकलापांमुळे गमावलेली ऊर्जा परत मिळवण्यासाठी अतिरिक्त पौष्टिक अन्नाची आवश्यकता असते.

Chanakya Niti: या ठिकाणी पैसे दान केल्याने मिळते सन्मान आणि आर्थिक लाभ

महिलांमध्ये चार पट जास्त बुद्धिमत्ता असते

चाणक्यांच्या मते, महिलांमध्ये पुरुषांपेक्षा चौपट बुद्धिमत्ता असते. तसेच समस्या सोडवण्याद्वारे बुद्धिमत्ता विकसित होते आणि महिलांना दररोज अनेक कौटुंबिक बाबींना सामोरे जावे लागते. यामुळे त्यांची बुद्धी तीक्ष्ण होते आणि लहान गोष्टी समजून घेण्याची त्यांची क्षमता विकसित होते.

पुरुषांपेक्षा सहा पट जास्त धैर्य

त्याचवेळी महिला पुरुषांपेक्षा सहा पट जास्त धाडसी असणे स्वाभाविक आहे. मादी प्राणी आणि पक्षी त्यांच्या संततीचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःपेक्षा कितीतरी पटीने बलवान असलेल्यांशी मृत्यूपर्यंत लढताना देखील आढळून आले आहेत.

Mahabharat: द्रौपदीचे ३ महापाप कोणते? स्वर्गप्राप्तीपूर्वीच का सोडावे लागले प्राण

पुरुषांपेक्षा आठ पट जास्त काम करते

चाणक्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्त्रियांमध्ये आठ पट लैंगिक इच्छा असणे हे पाप नाही. ते सामाजिक कायद्याच्या विरुद्ध नाही आणि त्याचे अस्तित्व अनैतिकता किंवा चारित्र्यहीनतेची पुष्टी करत नाही. भगवान श्रीकृष्ण स्वतःला “धार्मिकपणे कामात रमलेले” असे म्हणतात. पूर्वजांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे काम. मुले जन्माला घालूनच या ऋणातून मुक्त होता येते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्य नीतित महिलांबद्दल काय म्हटले आहे?

    Ans: आचार्य चाणक्य यांनी चाणक्य नीतिमध्ये महिलांच्या काही वैशिष्ट्यांचा उल्लेख केला आहे. काही श्लोकांमध्ये महिलांची बुद्धी, धैर्य आणि सहनशक्ती पुरुषांपेक्षा अधिक असल्याचे वर्णन आढळते.

  • Que: महिलांची बुद्धी चारपट अधिक असल्याचे नेमके काय अर्थाने सांगितले आहे?

    Ans: हे विधान शब्दशः न घेता प्रतीकात्मक अर्थाने पाहिले जाते. महिलांमध्ये परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता, सूक्ष्म निरीक्षणशक्ती आणि भावनिक समज अधिक असते, असा त्यामागील आशय मानला जातो.

  • Que: चाणक्य नीतित महिलांचे आणखी कोणते गुण सांगितले आहेत?

    Ans: संकटसमयी धैर्य, कुटुंब व्यवस्थापन कौशल्य, भावनिक बुद्धिमत्ता, निष्ठा आणि त्यागभाव

Published On: Mar 05, 2026 | 03:45 PM

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

Mar 05, 2026 | 03:45 PM
Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

Mar 05, 2026 | 03:44 PM
Nuclear Warship: अखेर त्यालाही युद्धात चान्स मिळणार? इराण युद्धाच्या धगीत 5,000 टनी अणू-विनाशकासह उत्तर कोरियाची समुद्रात एन्ट्री

Nuclear Warship: अखेर त्यालाही युद्धात चान्स मिळणार? इराण युद्धाच्या धगीत 5,000 टनी अणू-विनाशकासह उत्तर कोरियाची समुद्रात एन्ट्री

Mar 05, 2026 | 03:38 PM
Rafale Deal: राफेल पाहिजे, पण विमानं आहेत कुठे? डसॉल्टची भारतासोबत करारासाठी धडपड; पण ‘या’ कारणामुळे उत्पादन मात्र ठप्प

Rafale Deal: राफेल पाहिजे, पण विमानं आहेत कुठे? डसॉल्टची भारतासोबत करारासाठी धडपड; पण ‘या’ कारणामुळे उत्पादन मात्र ठप्प

Mar 05, 2026 | 03:30 PM
मऊ, रसाळ… तोंडात टाकताच विरघळणारे गुलाबजाम बनवा घरच्या घरी, रेसिपी आहे फार सोपी

मऊ, रसाळ… तोंडात टाकताच विरघळणारे गुलाबजाम बनवा घरच्या घरी, रेसिपी आहे फार सोपी

Mar 05, 2026 | 03:30 PM
घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा चविष्ट आलेपाक, सर्दी- खोकल्यावर ठरेल रामबाण उपाय

घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा चविष्ट आलेपाक, सर्दी- खोकल्यावर ठरेल रामबाण उपाय

Mar 05, 2026 | 03:30 PM
उद्धव ठाकरे अन् आदित्य ठाकरेंच्या शब्दाला किंमत उरली नाही, सर्व निर्णय…; भाजपच्या नेत्याची टीका

उद्धव ठाकरे अन् आदित्य ठाकरेंच्या शब्दाला किंमत उरली नाही, सर्व निर्णय…; भाजपच्या नेत्याची टीका

Mar 05, 2026 | 03:29 PM

