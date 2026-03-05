Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

आचार्य चाणक्य हे केवळ एक महान राजकारणी नव्हते तर एक हुशार रणनीतीकार देखील होते. त्यांच्या धोरणांचे पालन करून, एखादी व्यक्ती सर्वात कठीण आव्हानांना देखील सहजपणे तोंड देऊ शकते. आचार्य चाणक्यांनी काही बाबतीत महिलांची पुरुषांशी तुलना करतात. त्यांच्या श्लोकांमध्ये त्यांनी त्याचा उल्लेख केलेला आहे.
स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा।
साहसं षड्गुणं चैव कामोऽष्टगुण उच्यते ।।
चाणक्यांनी त्यांच्या नीतिशास्त्रात अध्यायामध्ये १७ व्या श्लोकात म्हटले आहे की, स्त्रियांचा आहार पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे, त्यांची बुद्धिमत्ता चार पट आहे, त्यांच्यात पुरुषांपेक्षा सहा पट जास्त धैर्य आहे आणि त्यांची लैंगिक इच्छा आठ पट जास्त आहे.
महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक असते, काय सांगते चाणक्य नीती जाणून घ्या
चाणक्यांच्या मते, महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त अन्नाची आवश्यकता असते आणि त्यांना पुरुषांपेक्षा जास्त शारीरिक श्रम करावे लागतात. पूर्वी, महिलांना घरातील अनेक क्षुल्लक कामे करावी लागत होती ज्यात खूप ऊर्जा लागत असे. आजही परिस्थिती तशीच आहे. याशिवाय, महिलांना त्यांच्या शारीरिक रचनेमुळे, त्यात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि पुनरुत्पादनासारख्या क्रियाकलापांमुळे गमावलेली ऊर्जा परत मिळवण्यासाठी अतिरिक्त पौष्टिक अन्नाची आवश्यकता असते.
चाणक्यांच्या मते, महिलांमध्ये पुरुषांपेक्षा चौपट बुद्धिमत्ता असते. तसेच समस्या सोडवण्याद्वारे बुद्धिमत्ता विकसित होते आणि महिलांना दररोज अनेक कौटुंबिक बाबींना सामोरे जावे लागते. यामुळे त्यांची बुद्धी तीक्ष्ण होते आणि लहान गोष्टी समजून घेण्याची त्यांची क्षमता विकसित होते.
त्याचवेळी महिला पुरुषांपेक्षा सहा पट जास्त धाडसी असणे स्वाभाविक आहे. मादी प्राणी आणि पक्षी त्यांच्या संततीचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःपेक्षा कितीतरी पटीने बलवान असलेल्यांशी मृत्यूपर्यंत लढताना देखील आढळून आले आहेत.
चाणक्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्त्रियांमध्ये आठ पट लैंगिक इच्छा असणे हे पाप नाही. ते सामाजिक कायद्याच्या विरुद्ध नाही आणि त्याचे अस्तित्व अनैतिकता किंवा चारित्र्यहीनतेची पुष्टी करत नाही. भगवान श्रीकृष्ण स्वतःला “धार्मिकपणे कामात रमलेले” असे म्हणतात. पूर्वजांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे काम. मुले जन्माला घालूनच या ऋणातून मुक्त होता येते.
Ans: आचार्य चाणक्य यांनी चाणक्य नीतिमध्ये महिलांच्या काही वैशिष्ट्यांचा उल्लेख केला आहे. काही श्लोकांमध्ये महिलांची बुद्धी, धैर्य आणि सहनशक्ती पुरुषांपेक्षा अधिक असल्याचे वर्णन आढळते.
Ans: हे विधान शब्दशः न घेता प्रतीकात्मक अर्थाने पाहिले जाते. महिलांमध्ये परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता, सूक्ष्म निरीक्षणशक्ती आणि भावनिक समज अधिक असते, असा त्यामागील आशय मानला जातो.
Ans: संकटसमयी धैर्य, कुटुंब व्यवस्थापन कौशल्य, भावनिक बुद्धिमत्ता, निष्ठा आणि त्यागभाव