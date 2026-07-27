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ह्युंदाई ते टोयोटा! ऑफ-रोडिंगच्या शौकीनांसाठी भारतात येतायत या ५ धडाकेबाज SUV सिरीज!

भारतामध्ये सध्या ऑफ-रोडिंग आणि साहसी प्रवासाची क्रेझ कमालीची वाढली असून, खडतर रस्त्यांवर सहज धावणाऱ्या दणकट गाड्यांना मोठी मागणी मिळत आहे. हीच वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन महिंद्रापासून टोयोटापर्यंत अनेक दिग्गज ऑटोमोबाईल कंपन्या भारतीय बाजारात जोरदार तयारी करत आहेत. येत्या काही वर्षांत देशात एकापेक्षा एक भारी फीचर्स असलेल्या तब्बल पाच नवीन ४×४ ऑफ-रोड एसयूव्ही लाँच होणार आहेत. जर तुम्हीही नवीन ॲडव्हेंचरस गाडी घेण्याचा विचार करत असाल, तर या आगामी गाड्यांबद्दल जाणून घेणे तुमच्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल.

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:00 AM
ह्युंदाई ते टोयोटा! ऑफ-रोडिंगच्या शौकीनांसाठी भारतात येतायत या ५ धडाकेबाज SUV सिरीज!
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1 / 5 नवीन महिंद्रा थार (Mahindra Thar Facelift) ऑफ-रोडिंग शौकिनांची पहिली पसंती असलेली महिंद्रा थार लवकरच नवीन फेसलिफ्ट व्हर्जनमध्ये बाजारात येत आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये थार रॉक्सप्रमाणे ६-स्लॉट ग्रिल आणि C-आकाराचे DRLs असलेले LED हेडलाइट्स पाहायला मिळतील. याशिवाय पुश-बटन स्टार्ट, वायरलेस चार्जर आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स यांसारखे प्रीमियम फीचर्स दिले जातील, तर इंजिनमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही.

नवीन महिंद्रा थार (Mahindra Thar Facelift) ऑफ-रोडिंग शौकिनांची पहिली पसंती असलेली महिंद्रा थार लवकरच नवीन फेसलिफ्ट व्हर्जनमध्ये बाजारात येत आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये थार रॉक्सप्रमाणे ६-स्लॉट ग्रिल आणि C-आकाराचे DRLs असलेले LED हेडलाइट्स पाहायला मिळतील. याशिवाय पुश-बटन स्टार्ट, वायरलेस चार्जर आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स यांसारखे प्रीमियम फीचर्स दिले जातील, तर इंजिनमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही.

2 / 5 जेएसडब्ल्यू प्लग-इन हायब्रिड एसयूव्ही (JSW Plug-in Hybrid SUV) जेएसडब्ल्यू ग्रुप आपल्या 'JSW Motors' या नवीन कंपनीद्वारे सप्टेंबर महिन्यात भारतीय बाजारात पदार्पण करत आहे. कंपनीचे पहिले मॉडेल हे चेरीच्या 'Jetour Traveller C-DM' वर आधारित प्लग-इन हायब्रिड एसयूव्ही असेल. ही गाडी १.५-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि बॅटरी पॅकसह येईल, जी केवळ EV मोडवर १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त मायलेज देईल.

जेएसडब्ल्यू प्लग-इन हायब्रिड एसयूव्ही (JSW Plug-in Hybrid SUV) जेएसडब्ल्यू ग्रुप आपल्या 'JSW Motors' या नवीन कंपनीद्वारे सप्टेंबर महिन्यात भारतीय बाजारात पदार्पण करत आहे. कंपनीचे पहिले मॉडेल हे चेरीच्या 'Jetour Traveller C-DM' वर आधारित प्लग-इन हायब्रिड एसयूव्ही असेल. ही गाडी १.५-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि बॅटरी पॅकसह येईल, जी केवळ EV मोडवर १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त मायलेज देईल.

3 / 5 नेक्स्ट-जेन टोयोटा फॉर्च्युनर (Next-Gen Toyota Fortuner) टोयोटा फॉर्च्युनर आता आपल्या तिसऱ्या जनरेशनमध्ये प्रवेश करत असून, २०२७ च्या सुरुवातीला ती भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. या नवीन व्हर्जनमध्ये आधीपेक्षा अधिक आकर्षक डिझाइन, १२.३-इंच डिस्प्ले, पॅनोरमिक सनरूफ, लेव्हल-२ ADAS सुरक्षा फीचर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखे मोठे अपडेट्स मिळतील, तर इंजिन पर्याय पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील.

नेक्स्ट-जेन टोयोटा फॉर्च्युनर (Next-Gen Toyota Fortuner) टोयोटा फॉर्च्युनर आता आपल्या तिसऱ्या जनरेशनमध्ये प्रवेश करत असून, २०२७ च्या सुरुवातीला ती भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. या नवीन व्हर्जनमध्ये आधीपेक्षा अधिक आकर्षक डिझाइन, १२.३-इंच डिस्प्ले, पॅनोरमिक सनरूफ, लेव्हल-२ ADAS सुरक्षा फीचर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखे मोठे अपडेट्स मिळतील, तर इंजिन पर्याय पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील.

4 / 5 ह्युंदाई ऑफ-रोड एसयूव्ही (Hyundai Off-Road SUV) ह्युंदाईने देखील भारतात एक नवीन ऑफ-रोड एसयूव्ही आणण्याची घोषणा केली असून ही गाडी २०२८ पर्यंत बाजारात येऊ शकते. ही एसयूव्ही मोनोकोक प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल आणि पेट्रोल तसेच हायब्रिड पर्यायांमध्ये उपलब्ध होईल. याच्या हायब्रिड व्हेरियंटमध्ये मागील चाकांना पॉवर देण्यासाठी दुसऱ्या मोटरचा वापर करून e-AWD (ऑल-व्हील ड्राईव्ह) सिस्टीम दिली जाण्याची शक्यता आहे.

ह्युंदाई ऑफ-रोड एसयूव्ही (Hyundai Off-Road SUV) ह्युंदाईने देखील भारतात एक नवीन ऑफ-रोड एसयूव्ही आणण्याची घोषणा केली असून ही गाडी २०२८ पर्यंत बाजारात येऊ शकते. ही एसयूव्ही मोनोकोक प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल आणि पेट्रोल तसेच हायब्रिड पर्यायांमध्ये उपलब्ध होईल. याच्या हायब्रिड व्हेरियंटमध्ये मागील चाकांना पॉवर देण्यासाठी दुसऱ्या मोटरचा वापर करून e-AWD (ऑल-व्हील ड्राईव्ह) सिस्टीम दिली जाण्याची शक्यता आहे.

5 / 5 टोयोटा लँड क्रूझर एफजे (Toyota Land Cruiser FJ) टोयोटाची ही नवीन ५-सीटर बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूव्ही फॉर्च्युनरच्या खालील रेंजमध्ये २०२८ च्या शेवटी लाँच केली जाईल. यामध्ये १६४ hp पॉवर देणारे २.७-लिटर पेट्रोल इंजिन, ६-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि पार्ट-टाईम 4WD सिस्टीम मिळेल. ही गाडी भारतातच तयार केली जाणार असून तिची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹३० लाख (एक्स-शोरूम) असण्याचा अंदाज आहे.

टोयोटा लँड क्रूझर एफजे (Toyota Land Cruiser FJ) टोयोटाची ही नवीन ५-सीटर बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूव्ही फॉर्च्युनरच्या खालील रेंजमध्ये २०२८ च्या शेवटी लाँच केली जाईल. यामध्ये १६४ hp पॉवर देणारे २.७-लिटर पेट्रोल इंजिन, ६-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि पार्ट-टाईम 4WD सिस्टीम मिळेल. ही गाडी भारतातच तयार केली जाणार असून तिची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹३० लाख (एक्स-शोरूम) असण्याचा अंदाज आहे.

Web Title: Upcoming 4x4 off road suvs launch in india

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:00 AM

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