ह्युंदाई ते टोयोटा! ऑफ-रोडिंगच्या शौकीनांसाठी भारतात येतायत या ५ धडाकेबाज SUV सिरीज!

भारतामध्ये सध्या ऑफ-रोडिंग आणि साहसी प्रवासाची क्रेझ कमालीची वाढली असून, खडतर रस्त्यांवर सहज धावणाऱ्या दणकट गाड्यांना मोठी मागणी मिळत आहे. हीच वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन महिंद्रापासून टोयोटापर्यंत अनेक दिग्गज ऑटोमोबाईल कंपन्या भारतीय बाजारात जोरदार तयारी करत आहेत. येत्या काही वर्षांत देशात एकापेक्षा एक भारी फीचर्स असलेल्या तब्बल पाच नवीन ४×४ ऑफ-रोड एसयूव्ही लाँच होणार आहेत. जर तुम्हीही नवीन ॲडव्हेंचरस गाडी घेण्याचा विचार करत असाल, तर या आगामी गाड्यांबद्दल जाणून घेणे तुमच्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल.