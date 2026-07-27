Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! चेन्नई, सुरत, बंगळुरूसह प्रमुख शहरांतील दर जाणून घ्या

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भारतात 26 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,493 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,285 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,870 रुपये होता. भारतात 26 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,700 रुपये होता. भारतात 26 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
केरळ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,690 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,140 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,740 रुपये आहे.
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बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,870 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,720 रुपये आहे. चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,840 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,840
|₹1,44,920
|₹1,08,690
|पुणे
|₹1,32,840
|₹1,44,920
|₹1,08,690
|केरळ
|₹1,32,840
|₹1,44,920
|₹1,08,690
|कोलकाता
|₹1,32,840
|₹1,44,920
|₹1,08,690
|नागपूर
|₹1,32,840
|₹1,44,920
|₹1,08,690
|हैद्राबाद
|₹1,32,840
|₹1,44,920
|₹1,08,690
|बंगळुरु
|₹1,32,840
|₹1,44,920
|₹1,08,690
|दिल्ली
|₹1,32,990
|₹1,45,070
|₹1,08,840
|चंदीगड
|₹1,32,990
|₹1,45,070
|₹1,08,840
|लखनौ
|₹1,32,990
|₹1,45,070
|₹1,08,840
|जयपूर
|₹1,32,990
|₹1,45,070
|₹1,08,840
|नाशिक
|₹1,32,870
|₹1,44,950
|₹1,08,720
|चेन्नई
|₹1,32,990
|₹1,45,080
|₹1,11,140
|सुरत
|₹1,32,890
|₹1,44,970
|₹1,08,740