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Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! चेन्नई, सुरत, बंगळुरूसह प्रमुख शहरांतील दर जाणून घ्या

Updated On: Jul 27, 2026 | 07:55 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 27 जुलैचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आज देशभरात सोनं आणि चांदीच्या किमतीत किरकोळ घसरण झाली असून विविध शहरांतील 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे नवीन दर समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! चेन्नई, सुरत, बंगळुरूसह प्रमुख शहरांतील दर जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरातील चढऊतार सुरुच! चेन्नई, सुरत, बंगळुरूसह प्रमुख शहरांतील दर जाणून घ्या

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विस्तार
  • 27 जुलै रोजी 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति ग्रॅम 1 रुपयांची घसरण झाली आहे.
  • चांदीच्या दरातही किंचित घट झाली असून प्रति किलो भाव 2,39,900 रुपयांवर आला आहे.
  • केरळ, बंगळुरु, चेन्नई, सुरत, नाशिक आणि चंदीगडसह प्रमुख शहरांतील आजचे सोन्याचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 27 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,492 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,284 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,869 रुपये आहे. भारतात 27 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,690 रुपये आहे. भारतात 27 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये आहे.

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भारतात 26 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,493 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,285 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,870 रुपये होता. भारतात 26 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,700 रुपये होता. भारतात 26 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

केरळ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,690 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,140 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,740 रुपये आहे.

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बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,870 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,720 रुपये आहे. चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,840 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,840 ₹1,44,920 ₹1,08,690
पुणे ₹1,32,840 ₹1,44,920 ₹1,08,690
केरळ ₹1,32,840 ₹1,44,920 ₹1,08,690
कोलकाता ₹1,32,840 ₹1,44,920 ₹1,08,690
नागपूर ₹1,32,840 ₹1,44,920 ₹1,08,690
हैद्राबाद ₹1,32,840 ₹1,44,920 ₹1,08,690
बंगळुरु ₹1,32,840 ₹1,44,920 ₹1,08,690
दिल्ली ₹1,32,990 ₹1,45,070 ₹1,08,840
चंदीगड ₹1,32,990 ₹1,45,070 ₹1,08,840
लखनौ ₹1,32,990 ₹1,45,070 ₹1,08,840
जयपूर ₹1,32,990 ₹1,45,070 ₹1,08,840
नाशिक ₹1,32,870 ₹1,44,950 ₹1,08,720
चेन्नई ₹1,32,990 ₹1,45,080 ₹1,11,140
सुरत ₹1,32,890 ₹1,44,970 ₹1,08,740

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate today 27 july 2026 gold and silver prices fall check latest 22 carat 24 carat 18 carat rates in india

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Published On: Jul 27, 2026 | 07:55 AM

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