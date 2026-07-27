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जेवणात हलका आणि पौष्टिक पदार्थ हवा आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट पालक राईस, कायमच राहील जिभेवर चव

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पालक राईस बनवण्याची कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला पालक राईस घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल.

झटपट बनवा चविष्ट पालक राईस, कायमच राहील जिभेवर चव

झटपट बनवा चविष्ट पालक राईस, कायमच राहील जिभेवर चव

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विस्तार

जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांमुळे रात्रीचे जेवण पौष्टिक आणि पचनास हलके असावे. कारण कामाच्या धावपळीमध्ये जेवण बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून कायमच खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पालक राईस बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला पालक राईस घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा मस्त लागेल. लहान मुलं पालक किंवा इतर पालेभाज्या खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांना वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवलेले भाज्या किंवा इतर वेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. पालक राईस झटपट तयार होण्यासोबतच चवीला सुद्धा भारी लागतो. तसेच रात्रीच्या जेवणात पचनास हलके असलेले पदार्थ खावेत. अन्यथा पचनक्रिया बिघडण्याची खूप जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया पालक राईस बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • पालक
  • तांदूळ
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • हिरवी मिरची
  • जिरं
  • हळद
  • गरम मसाला
  • तूप
  • मीठ
  • धणे पावडर
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कृती:

  • पालक राईस बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये पाणी गरम करून त्यात स्वच्छ करून घेतलेला पालक टाका आणि ५ मिनिटं तसाच ठेवा.
  • त्यानंतर पालक साध्या पाण्यात टाकून काहीवेळ तसाच ठेवा. यामुळे पालकचा रंग अजिबात बदलणार नाही.
  • मिक्सरच्या भांड्यात शिजवून घेतलेला पालक घाला आणि पातळ पेस्ट बनवून घ्या.
  • कढईमध्ये तूप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तुपात जिरं, खडे मसाले घालुन मंद आचेवर भाजा. भाजलेल्या मसाल्यांमध्ये हिंग, बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कांदा लवकर शिजण्यासाठी त्यात चवीनुसार मीठ घालून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट आणि पालक पेस्ट घालून मंद आचेवर भाजून घ्या. यामुळे भाज्यांचा कच्चेपणा कमी होईल.
  • त्यानंतर त्यात गरम मसाला, हळद आणि धणे पावडर घालून मंद आचेवर भाजा आणि भिजवलेला तांदूळ घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात आवश्यकतेनुसार गरम पाणी घालून भात शिजण्यासाठी ठेवा.
  • सगळ्यात शेवटी वरून लिंबाचा रस आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला पालक राईस.

Web Title: How to make spinach rice at home simple food recipe cooking tips

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:00 AM

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