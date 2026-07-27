जेवणात हलका आणि पौष्टिक पदार्थ हवा आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट पालक राईस, कायमच राहील जिभेवर चव

जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांमुळे रात्रीचे जेवण पौष्टिक आणि पचनास हलके असावे. कारण कामाच्या धावपळीमध्ये जेवण बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून कायमच खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पालक राईस बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला पालक राईस घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा मस्त लागेल. लहान मुलं पालक किंवा इतर पालेभाज्या खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांना वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवलेले भाज्या किंवा इतर वेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. पालक राईस झटपट तयार होण्यासोबतच चवीला सुद्धा भारी लागतो. तसेच रात्रीच्या जेवणात पचनास हलके असलेले पदार्थ खावेत. अन्यथा पचनक्रिया बिघडण्याची खूप जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया पालक राईस बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)
Recipe : रविवार बनवा खास, संध्याकाळच्या नाश्त्याला ट्राय करा कुरकरीत ‘चिकन कटलेट’, रेसिपी आहे सोपी