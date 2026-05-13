Cyber Tyre म्हणजे नेमकं काय? धोक्यापूर्वीच तुम्हाला करेल अलर्ट, ‘हे’ बेस्ट फीचर्स मिळणार

Updated On: May 13, 2026 | 02:44 PM
नवी दिल्ली : कार आणि बाईक्सचे जग वेगाने स्मार्ट तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत आहे. केवळ इंजिन आणि डिझाइनच नव्हे, तर टायरदेखील हाय-टेक होत आहेत. या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल म्हणजे पिरेलीचे नवीन तंत्रज्ञान, सायबर टायर, ज्याला आणखी प्रगत बनवले जात आहे. अलीकडे, नवीन व्हर्जन आणि एआय-संबंधित अपग्रेड्सबद्दल चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे भविष्यात ड्रायव्हिंग आणखी सुरक्षित आणि स्मार्ट होऊ शकते.

सायबर टायर हा लहान सेन्सर्सनी सुसज्ज असलेला एक स्मार्ट टायर आहे. हे सेन्सर्स टायरच्या आत हवेचा दाब, तापमान, रस्त्यावरील पकड आणि टायरची स्थिती यांसारखी माहिती सतत रेकॉर्ड करतात. हा डेटा थेट कारच्या सिस्टीममध्ये पाठवला जातो, ज्यामुळे कारला रस्त्यावर अधिक चांगल्या आणि सुरक्षितपणे कसे चालवायचे हे ठरवता येते. या प्रणालीला आणखी स्मार्ट बनवण्यासाठी, त्यात एआय (AI) आणि युनिव्हर्स (Universe) सारखी तंत्रज्ञाने समाविष्ट केली जात आहेत.

टायर केवळ माहितीच देणार नाही, तर ती समजून घेऊन गाडीला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करेल. यात जर रस्ता निसरडा असेल, तर गाडीची ब्रेकिंग सिस्टीम किंवा ट्रॅक्शन कंट्रोल घसरण्याचा धोका कमी करण्यासाठी स्वतःला आधीच सेट करू शकते. या तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सुरक्षितता अर्थात सेफ्टी. टायर रस्त्याच्या सर्वात जवळ असल्यामुळे, रस्त्यावरील खड्डे, पाणी किंवा निसरडा पृष्ठभाग यांसारखे कोणतेही बदल सर्वात आधी त्याच्या लक्षात येतात. ही माहिती तात्काळ गाडीच्या सिस्टीममध्ये पाठवली जाते आणि अपघात टाळण्यास मदत करते.

ड्रायव्हिंगचा सुधारते अनुभव

हे तंत्रज्ञान ड्रायव्हिंगचा अनुभव देखील सुधारते. ड्रायव्हरला गाडीच्या डिस्प्लेवर टायरची स्थिती, किती पकड (ग्रिप) शिल्लक आहे आणि सर्व्हिसिंगची कधी गरज आहे याबद्दल रिअल-टाइम माहिती मिळते. यामुळे ड्रायव्हिंग अधिक नियंत्रित आणि आत्मविश्वासपूर्ण होते.

आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे हे तंत्रज्ञान केवळ गाड्यांपुरते मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात, याचा वापर इलेक्ट्रिक कार, लक्झरी वाहने आणि स्वयंचलित ड्रायव्हिंग सिस्टीममध्ये देखील केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की भविष्यात टायर केवळ रबराचा एक भाग राहणार नाही, तर ते गाडीशी संवाद साधणारे एक स्मार्ट उपकरण बनेल.

May 13, 2026 | 02:44 PM
