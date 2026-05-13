NEET Paper Leak Update : नीट पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यात मोठी कारवाई; ब्युटी पार्लर चालक महिलेला ताब्यात

NEET Paper Leak Update News: NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात पुणे पोलिसांनी पहाटे मोठी कारवाई करत ब्युटी पार्लर चालवणाऱ्या मनीषा वाघमारे हिला ताब्यात घेतले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 02:43 PM
NEET Paper Leak Update News Marathi : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पुणे पोलिसांनी आज (13 मे 2026) पहाटे मोठी कारवाई केली आहे. ब्युटी पार्लर चालवणाऱ्या मनीषा वाघमारे नावाच्या महिलेला ताब्यात घेण्यात आले आहे. अहिल्यानगरमध्ये अटक करण्यात आलेल्या धनंजय लोखंडेला मदत केल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, मनीषा विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून त्यांना मुख्य एजंट धनंजय लोखंडेकडे पाठवत असे. या कारवाईनंतर पेपरफुटी रॅकेटमधील अनेक छुपे व्यक्ती समोर आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सीबीआयने तपासादरम्यान महत्त्वपूर्ण पुरावे उघड केले, ज्याच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना एजंटकडे पाठवणे

तपासात असे उघड झाले आहे की, मनीषा वाघमारे विद्यार्थ्यांना शोधून त्यांना मुख्य एजंट धनंजय लोखंडेकडे पाठवत असे. अहिल्यानगरमध्ये अटक करण्यात आलेल्या धनंजय लोखंडेला तिने लक्षणीय मदत केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी मनीषाकडून एक मोबाईल फोन आणि एक लॅपटॉप जप्त केला. याव्यतिरिक्त, पोलिसांनी दोघांमधील संशयास्पद व्हॉट्सॲप कॉल आणि मेसेज मिळवले आहेत. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने हा तपास केला असून, मनीषाला आज संध्याकाळपर्यंत सीबीआयच्या ताब्यात दिले जाण्याची शक्यता आहे.

धनंजय लोखंडे कोण आहे?

नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास करणारे सीबीआय पथक अहिल्यानगर जिल्ह्यात पोहोचले आहे. नाशिकमधून शुभम खैरनारला ताब्यात घेतल्यानंतर तपासादरम्यान धनंजय लोखंडेचे नाव समोर आले. २६ वर्षीय धनंजय निवृत्ती लोखंडे हा राहुरी तालुक्यातील महेगाव (महाडुक सेंटर) येथील रहिवासी आहे. त्याचे वडील शाळेत लिपिक आहेत, तर त्याचा मोठा भाऊ डॉक्टर आहे.

हे रॅकेट पुण्यातून चालवले जात होते का?

धनंजयने दोन वर्षांपूर्वी कर्नाटकातील मंगळूरू येथून बीएएमएस पूर्ण केले. गेल्या चार वर्षांपासून तो पुणे जिल्ह्यातील वाघोली परिसरात राहत होता. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याने तिथेच प्रॅक्टिस सुरू केली. आपल्या वैद्यकीय प्रॅक्टिससोबतच तो मेडिकल ॲडमिशन कन्सल्टंट म्हणूनही काम करत होता. नाशिकच्या शुभम खैरनार यांच्या जबाबानंतर फरार झालेल्या धनंजयला काल रात्री उशिरा राहुरी येथे सीबीआयने ताब्यात घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रात पसरलेल्या या कागदपत्रफुटीच्या जाळ्याची व्याप्ती किती आहे आणि यात किती डॉक्टर, एजंट किंवा इतर व्यक्ती सामील आहेत, याचा तपास सीबीआय करत आहे.

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

May 18, 2026 | 03:10 PM
May 18, 2026 | 02:57 PM
May 18, 2026 | 02:48 PM
May 18, 2026 | 02:45 PM
May 18, 2026 | 02:41 PM
May 18, 2026 | 02:37 PM
May 18, 2026 | 02:34 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM