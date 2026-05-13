Budh Gochar: 15 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध शुक्रवार, १५ मे रोजी मध्यरात्री १२:३४ वाजता वृषभ राशीत प्रवेश करणार आहे. बुध २९ मे रोजी सकाळी ११:१४ वाजेपर्यंत वृषभ राशीत राहील. या संक्रमणाचा चार राशींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या लोकांना आरोग्याशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते आणि पैसे उधार दिल्यास त्यांना अडचणी येऊ शकतात. त्यांनी आपल्या शत्रूंपासून सावध राहिले पाहिजे, कारण ते नुकसान पोहोचवू शकतात. बुध संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी जाणून घ्या
बुध ग्रहाच्या संक्रमणामुळे मिथुन राशीच्या व्यक्तींचा खर्च वाढू शकतो आणि त्यांच्या कामात धावपळ वाढू शकते. दरम्यान, परदेश प्रवासाशी संबंधित संधी फायदेशीर ठरू शकतात. आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी तुमच्याकडे भरपूर ऊर्जा असेल. नुकसान टाळण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगा. लपलेल्या शत्रूंपासून सावध रहा. आरोग्याकडे, विशेषतः त्वचेच्या समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
बुधाचे हे संक्रमण तूळ राशीसाठी अनपेक्षित आव्हाने आणू शकते, त्यामुळे सावध रहा. आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, विशेषतः ॲलर्जी किंवा त्वचेच्या समस्यांबाबत. छुपे शत्रू अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. खर्च आणि प्रवास वाढू शकतो. तुमचा कल अध्यात्म आणि दानधर्माकडे असू शकतो. कायदेशीर बाबी सामंजस्याने सोडवणे उत्तम ठरेल.
बुध ग्रहाच्या संक्रमणामुळे धनु राशीला आरोग्याशी संबंधित काही समस्या येऊ शकतात, त्यामुळे स्वतःची काळजी घ्या. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी पैसे उधार घेणे किंवा देणे टाळा. परदेशात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना यश मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागेल. शिस्तबद्ध आणि एकाग्र राहा. विचारपूर्वक केलेले नियोजन तुम्हाला आव्हानांवर मात करण्यास मदत करेल.
बुध ग्रहाचे संक्रमण कुंभ राशीसाठी मिश्र परिणाम देईल. मालमत्ता किंवा वाहन खरेदी करण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. कोणत्याही वादात किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये गुंतणे टाळा. तुम्हाला जुन्या मित्रांकडून चांगली बातमी मिळू शकते. तुमच्या आई-वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. काळजीपूर्वक प्रवास करा आणि आपल्या वस्तूंची काळजी घ्या. निर्णय घेताना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य, व्यापार, शिक्षण आणि निर्णयक्षमता यांचा कारक मानला जातो.
