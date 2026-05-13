गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात

बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल यांनी त्यांच्या कार कलेक्शनमध्ये आलिशान BMW i7 इलेक्ट्रिक कारचा समावेश केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी नवीन गाडीऐवजी सेकंड हँड BMW i7 खरेदी केली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 09:42 AM
  • Jubin Nautiyal यांनी सेकंड हँड BMW i7 खरेदी करून चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे.
  • BMW i7 मध्ये 101.7kWh बॅटरीसह 625 किमीपर्यंतची रेंज आणि 544hp पॉवर मिळते.
  • या लक्झरी इलेक्ट्रिक कारमध्ये 31.3 इंचाची 8K थिएटर स्क्रीन आणि प्रीमियम साउंड सिस्टमसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.
बॉलीवुड गायक Jubin Nautiyal यांनी त्यांच्या कार कलेक्शनमध्ये आणखी एका नव्या गाडीचा समावेश केला आहे. ही गाडी आहे करोडो रुपयांची BMW i7. विशेष म्हणजे जुबिन नौटियाल यांनी शोरुममधून नवीन गाडी खरेदी करण्याऐवजी सेकंड हँड गाडी खरेदी करण्याला अधिक प्राधान्य दिलं आहे. देहरादूनमध्ये राहणाऱ्या गायक जुबिन नौटियाल यांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक लग्जरी गाडीची डिलीव्हरी एका वेगळ्या अंदाजात देण्यात आली. जुबिन नौटियाल यांच्या नव्या BMW i7 चे व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. या गाडीची किंमत किती आहे आणि त्याचे खास फीचर्स काय आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.

बॅटरी आणि पावर

BMW i7 ही कंपनीची सर्वात दमदार आणि शानदार अशी इलेक्ट्रिक कार आहे. ही गाडी म्हणजेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आराम यांचा संगम आहे. यामध्ये 101.7kWh ची लिथियम-आयन बॅटरी देण्यात आली आहे. या गाडीमध्ये दोन इलेक्ट्रिक मोटर आहेत, ज्या एकत्र येऊन 544hp ची शक्ती आणि 745nm चे टॉर्क जनरेट करतात. ही गाडी केवळ 4.7 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रति तास वेग गाठते. एकदा पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर ही गाडी 591 ते 625 किमीचा प्रवास करू शकते. लांबच्या प्रवासासाठी ही गाडी एक आदर्श पर्याय ठरते.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

किती आहे किंमत?

BMW i7 च्या नव्या मॉडेलची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 2.05 करोड रुपये ठेवण्यात आली आहे. गायक जुबिन नौटियाल यांनी सेकंड हँड गाडी खरेदी केल्यामुळे त्यांना कमी पैसे मोजावे लागले असण्याची शक्यता आहे. भारतात कमी मायलेज असलेल्या सेकंड हँड BMW i7 ची किंमत 1.25 ते 1.40 करोड रुपयांदरम्यान असते. मात्र गायक जुबिन नौटियाल यांनी त्यांची सेकंड हँड BMW i7 नेमक्या कोणत्या किंमतीती खरेदी केली आहे, याची अचूक माहिती अद्याप मिळाली नाही.

केबिन आणि फीचर्स

या गाडीचे इंटीरियर एखाद्या लाउंजसारखा आरामदायक आहे. यामध्ये 31. 3 इंचाची 8k थिएटर स्क्रीन देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये अ‍ॅमेझॉन फायर टिव्ही पाहू शकता. यासोबतच यामध्ये स्काई लाउंज पॅनोरमिक सनरूफ, बॉवर्स अँड विल्किन्स 4D साउंड सिस्टम आणि मागील दरवाज्यावर देखील टच स्क्रीन देण्यात आली आहे. डॅशबोर्डवर एक फोल्डिंग डिस्प्ले देखील आहे.

बॉलीवुडमधील कलाकारांमध्ये ही गाडी प्रचंड लोकप्रिय आहे. जुबिन नौटियाल यांच्या व्यतिरिक्त अजय देवगन, जॅकलीन फर्नांडीज, शेखर सुमन आणि किम शर्मा यांच्याकडे देखील ही लग्जरी कार आहे.

