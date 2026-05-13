Dirty Bomb: युद्धाचा नवा आणि सर्वात धोकादायक अंक; इराणचा ‘डर्टी बॉम्ब’ प्लॅन काय? 440 किलो युरेनियम आणि अमेरिकेची लष्करी तयारी

Iran Dirty Bomb threat 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव (US-Israel Iran War) अशा एका वळणावर येऊन पोहोचला आहे, जिथून परत फिरणे आता अशक्य वाटत आहे. तेहरानने नुकतीच दिलेली ‘डर्टी बॉम्ब’ची धमकी ही केवळ शब्दांची लढाई राहिलेली नाही, तर ती एका महाभयंकर विनाशाची चाहूल ठरत आहे. इराणकडे असलेल्या संवर्धित युरेनियमच्या साठ्याने आता अण्वस्त्र युद्धाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे.
सर्वसामान्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘डर्टी बॉम्ब’ हा पारंपारिक अणू बॉम्ब इतका शक्तिशाली नसला तरी तो अत्यंत घातक असतो. यामध्ये टीएनटी (TNT) सारखी स्फोटके आणि किरणोत्सर्गी पदार्थ (Radioactive Materials) जसे की संवर्धित युरेनियम यांचे मिश्रण असते. जेव्हा हा बॉम्ब फुटतो, तेव्हा तो शहराचा मोठा भाग नष्ट करत नाही, पण त्यातून बाहेर पडणारा किरणोत्सर्गी कचरा हजारो चौरस किलोमीटर परिसरात पसरतो. यामुळे तो भाग अनेक दशकांसाठी मानवी वस्तीसाठी अयोग्य बनतो आणि कर्करोगासारखे गंभीर आजार पसरतात. इराणकडे सध्या ६०% संवर्धित युरेनियमचा मोठा साठा असल्याने हा धोका आता वास्तव बनला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) ताज्या आकडेवारीनुसार, इराणने इस्फहान येथील पर्वतांच्या खाली अतिशय सुरक्षित बोगद्यांमध्ये ४४० किलो युरेनियम लपवून ठेवले आहे. हे युरेनियम ६०% संवर्धित आहे, जे अण्वस्त्रांसाठी लागणाऱ्या ९०% शुद्धतेच्या अगदी जवळ आहे. तज्ज्ञांच्या मते, इराण या साठ्यातून एकाच वेळी अनेक डर्टी बॉम्ब तयार करू शकतो. इराणने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर त्यांच्या लष्करी तळांवर किंवा तेल साठ्यांवर हल्ला झाला, तर ते या ‘रेडिओलॉजिकल’ अस्त्रांचा वापर करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणच्या या धमकीला “हताश लोकांचे पोकळ विधान” असे संबोधले आहे. मात्र, पडद्यामागे परिस्थिती वेगळी आहे. वॉशिंग्टनमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन नौदल आणि हवाई दलाने इराणच्या युरेनियम साठ्याला लक्ष्य करण्यासाठी विशेष मोहीम आखली आहे. अमेरिकेचा प्रयत्न आहे की, इराणने हे बॉम्ब तैनात करण्यापूर्वीच त्यांचे साठे जप्त करावेत किंवा नष्ट करावेत. पेंटागॉनच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य-पूर्वेतील अमेरिकन तळांना हाय-अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
Monday 11 May 2026.🔺⚙️🛠️🔺🌐
The World Clock — Worldwide https://t.co/JkGHBGNdPo
Source: rt*com
Iran’s new ‘atomic bomb’: How US policy pushed Iran over the brink
Decades of sanctions and a punitive war have driven Tehran to pursue nuclear weapons and weaponise Hormuz, while… pic.twitter.com/LECyN8h871 — Pierre F. Lherisson (@P_F_Lherisson_) May 11, 2026
credit – social media and Twitter
इराणने अमेरिकेचा मुकाबला करण्यासाठी आपली संरक्षण व्यवस्था चार मुख्य खांबांवर उभी केली आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘नारवाल’ (Narwal) सारखे पाण्याखालील अदृश्य ड्रोन्स जे रडारच्या टप्प्यात येत नाहीत. दुसरे म्हणजे ‘इंटेलिजेंट माईन्स’, जे शत्रूची जहाजे ओळखून स्वतःहून हल्ला करतात. तिसरे म्हणजे ‘सुपरसॉनिक प्रिसिजन’ क्षेपणास्त्रे आणि चौथे सर्वात भयंकर शस्त्र म्हणजे ‘डर्टी बॉम्ब’. या चार शस्त्रांच्या जोरावर इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिकेची नाकेबंदी रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात! अमेरिकन नौदलाला ‘Narwhal’ धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये
८ एप्रिलपासून लागू झालेला युद्धविराम आता केवळ तांत्रिक पातळीवर उरला आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही बाजू युद्धाच्या अंतिम तयारीला लागल्या आहेत. अण्वस्त्रांच्या या भीतीपोटी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड चढ-उतार होत आहेत. जर इराणने डर्टी बॉम्बचा वापर केला, तर तो केवळ अमेरिकेसाठी नाही, तर संपूर्ण मानवजातीसाठी एक काळा अध्याय ठरेल. सध्या जग एका अशा ज्वालामुखीवर उभे आहे, ज्याचा स्फोट कधीही होऊ शकतो.
Ans: डर्टी बॉम्बमध्ये पारंपारिक स्फोटकांचा वापर किरणोत्सर्गी पदार्थ पसरवण्यासाठी केला जातो. तो अणू बॉम्बसारखा मोठा स्फोट करत नाही, पण परिसर किरणोत्सर्गी प्रदूषणाने अनेक वर्षे दूषित करतो.
Ans: IAEA च्या अहवालानुसार, इराणकडे ६०% संवर्धित युरेनियमचा अंदाजे ४४० किलो साठा आहे.
Ans: अमेरिकेने याला पोकळ धमकी म्हटले असले तरी लष्करी बळाचा वापर करून इराणचा अणू साठा नष्ट करण्याची तयारी सुरू केली आहे.