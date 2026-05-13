IPL 2026: रायपूरच्या मैदानावर रंगणार RCB vs KKR चा थरार; फलंदाज की गोलंदाज कोणाचं वर्चस्व गाजणार? वाचा पिच रिपोर्ट

RCB vs KKR Pitch Report: आरसीबी आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात आज महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात फलंदाज की गोलंदाज कोणासाठी पिच ठरेल फायदेशीर, जाणून घेऊयात.

Updated On: May 13, 2026 | 02:23 PM
आयपीएलचा (IPL 2026) ५६ वा साखळी सामना आज (दि.१३) आरसीबी आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघामधील हा सामना रायपूर येथील वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल, हा आरसीबीचा घरच्या मैदानावरचा शेवटचा सामना आहे. यानंतर, आरसीबी उर्वरित दोन सामने धर्मशाळा आणि हैदराबादमध्ये खेळेल. प्लेऑफच्या शर्यतीच्या दृष्टीने आरसीबी विरुद्ध केकेआर(RCB vs KKR) सामना महत्त्वाचा आहे. जर आरसीबी जिंकली, तर प्लेऑफमधील त्यांचे स्थान जवळपास निश्चित होईल, तर केकेआर जिंकल्यास अनेक संघ अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे, हा सामना रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. या स्टेडियमवर गोलंदाज की फलंदाज कोणाच वर्चस्व गाजणार, कशी असेल पिच, जाणून घेऊयात.

RCB vs KKR पिच रिपोर्ट

रायपूरच्या वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियवर आतापर्यंत फक्त ७ आयपीएल सामने खेळवण्यात आले आहेत. या स्टेडियममधील पिच फलंदाजांसाठी तितकी सोपी मानली जात नाही. आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या सामन्यात पिच संथ होती आणि चेंडू खाली राहत होता, ज्यामुळे फलंदाजांना धावा करणे कठीण झाले होते. परंतु, नवीन चेंडू वेगवान गोलंदाजांना मदत करू शकतो, तर मधल्या ओव्हरमध्ये फिरकी गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

या मैदानावर नाणेफेक महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. ७ पैकी ४ सामन्यात नाणेफेक जिंकलेल्या संघानी ४ सामने जिंकले आहेत. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करणे हा चांगला पर्याय ठरु शकतो. तसेच आयपीएलमधील पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १५० पेक्षा कमी आहे. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १८० धावा केल्या तरी विरोधी संघासाठी अडचणी निर्माण करु शकतात. केकेआर-आरसीबी सामन्यादरम्यान रायपूरमध्ये हवामान उष्ण राहण्याची शक्यता आहे. सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता नाही. मात्र, दुसऱ्या डावात दव महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, ज्यामुळे गोलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात.

आरसीबी की कोलकाता कोणाचे पारडं जड?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्या एकूण ३६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी २० सामने कोलकाताने तर १५ सामने बंगळुरुने जिंकले आहेत. तर एक सामना अनिर्णित राहिला.

दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११:

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) संभाव्य प्लेइंग ११:
विराट कोहली, जेकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल,रजत पाटीदार (सी), जितेश शर्मा (डब्ल्यूके), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार.

कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) संभाव्य प्लेइंग ११ :
अजिंक्य रहाणे (सी), अंगकृष्ण रघुवंशी (डब्ल्यूके), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती.

Published On: May 13, 2026 | 02:19 PM

May 13, 2026 | 02:26 PM
