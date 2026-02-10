Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Celerio CNG थेट तुमच्या दारात उभी राहिलीच म्हणून समजा! जाणून घ्या EMI

भारतीय ऑटो बाजारात मारुती सुझुकीच्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Maruti Celerio. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Feb 10, 2026
  • भारतीय बाजारात Maruti Celerio ला चांगली मागणी
  • Maruti Celerio CNG साठी 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
  • जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन
भारतात अनेक कार उत्पादक कंपन्या आहेत. ज्या बेस्ट कार ऑफर करत असतात. अशीच एक आघाडीची ऑटो कंपनी म्हणेज Maruti Suzuki. या कंपनीने नेहमीच ग्राहकांच्या मागणीनुसार विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार आणल्या आहेत.

हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Maruti Suzuki Celerio ही कार ग्राहकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. कमी खर्चात जास्त मायलेज देणाऱ्या या कारचा CNG व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर फक्त 2 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटवर ही कार घरी आणता येऊ शकते. मात्र, या कारसाठी तुम्हाला दरमहा किती EMI भरावा लागेल त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors ‘या’ खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

Maruti Celerio CNG ची किंमत

मारुती सुजुकी सेलेरिओ CNG व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 5.98 लाख रुपये आहे. ही कार खरेदी केल्यास याची ऑन-रोड किंमत सुमारे 6.53 लाख रुपये होते. या रकमेत एक्स-शोरूम किंमतीव्यतिरिक्त सुमारे 25 हजार रुपये RTO शुल्क आणि सुमारे 25 हजार रुपये विमा खर्चाचा समावेश आहे.

2 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही सेलेरिओ CNG खरेदी करताना 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट भरले, तर उर्वरित 4.53 लाख रुपये बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घ्यावे लागतील. बँकेकडून हे कर्ज 9 टक्के व्याजदराने आणि 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी मिळाल्यास, तुम्हाला दरमहा सुमारे 7,281 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

Toyota Fortuner चे सुखाचे दिवस सरणार…! MG Majestor ‘या’ दिवशी भारतात धडाडणार

एकूण किती खर्च येईल?

7 वर्षांसाठी 4.53लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास, तुम्ही दरमहा 7,281 रुपये EMI भराल. या कालावधीत केवळ व्याजापोटी सुमारे 1.59 लाख रुपये मोजावे लागतील. अशा प्रकारे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज धरून Maruti Celerio CNG ची एकूण किंमत सुमारे 8.11 लाख रुपये होते.

कोणत्या कार्सशी स्पर्धा?

हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Maruti Celerio CNG ची थेट स्पर्धा Maruti S-Presso, Renault Kwid, Maruti Wagon R आणि Hyundai Grand i10 Nios या कार्ससोबत होते. किफायतशीर किंमत, कमी देखभाल खर्च आणि विश्वासार्ह ब्रँडमुळे सेलेरिओ CNG हा बजेट ग्राहकांसाठी एक चांगला पर्याय ठरतो.

Feb 10, 2026

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! 'या' बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

9000 कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार निर्मिती! तामिळनाडूत Tata Motors 'या' खास कारचे उत्पादन करणार सुरु

Toyota Fortuner चे सुखाचे दिवस सरणार…! MG Majestor 'या' दिवशी भारतात धडाडणार

पहिल्यांदाच Maruti Victoris वर मिळतेय धकामकेदार सूट! फेब्रुवारी 2026 मध्ये हजारो रुपये

2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Celerio CNG थेट तुमच्या दारात उभी राहिलीच म्हणून समजा! जाणून घ्या EMI

Feb 10, 2026
Feb 10, 2026
Feb 10, 2026
Feb 10, 2026
Feb 10, 2026
Feb 09, 2026
Feb 09, 2026

Feb 09, 2026
Feb 09, 2026
Feb 08, 2026
Feb 08, 2026
Feb 08, 2026
Feb 08, 2026
Feb 08, 2026