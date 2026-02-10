2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Celerio CNG थेट तुमच्या दारात उभी राहिलीच म्हणून समजा! जाणून घ्या EMI

हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Maruti Suzuki Celerio ही कार ग्राहकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. कमी खर्चात जास्त मायलेज देणाऱ्या या कारचा CNG व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर फक्त 2 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटवर ही कार घरी आणता येऊ शकते. मात्र, या कारसाठी तुम्हाला दरमहा किती EMI भरावा लागेल त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.
मारुती सुजुकी सेलेरिओ CNG व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 5.98 लाख रुपये आहे. ही कार खरेदी केल्यास याची ऑन-रोड किंमत सुमारे 6.53 लाख रुपये होते. या रकमेत एक्स-शोरूम किंमतीव्यतिरिक्त सुमारे 25 हजार रुपये RTO शुल्क आणि सुमारे 25 हजार रुपये विमा खर्चाचा समावेश आहे.
जर तुम्ही सेलेरिओ CNG खरेदी करताना 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट भरले, तर उर्वरित 4.53 लाख रुपये बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घ्यावे लागतील. बँकेकडून हे कर्ज 9 टक्के व्याजदराने आणि 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी मिळाल्यास, तुम्हाला दरमहा सुमारे 7,281 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
7 वर्षांसाठी 4.53लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास, तुम्ही दरमहा 7,281 रुपये EMI भराल. या कालावधीत केवळ व्याजापोटी सुमारे 1.59 लाख रुपये मोजावे लागतील. अशा प्रकारे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज धरून Maruti Celerio CNG ची एकूण किंमत सुमारे 8.11 लाख रुपये होते.
हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Maruti Celerio CNG ची थेट स्पर्धा Maruti S-Presso, Renault Kwid, Maruti Wagon R आणि Hyundai Grand i10 Nios या कार्ससोबत होते. किफायतशीर किंमत, कमी देखभाल खर्च आणि विश्वासार्ह ब्रँडमुळे सेलेरिओ CNG हा बजेट ग्राहकांसाठी एक चांगला पर्याय ठरतो.