चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

जर तुम्हीही अशा बाईकच्या शोधात असाल जी तुम्हाला जबरदस्त मायलेज देईल तर मग ही बातमी तुमच्यासाठीच लिहली गेली आहे. चला देशातील काही बेस्ट मायलेज देणाऱ्या बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:42 PM
  • अशा बाईक ज्या देतात 80 KM चा मायलेज
  • या बाईक्सची किंमत सुद्धा अगदी स्वस्त
  • जाणून घ्या या बाईक्सची यादी
भारतात अनेक जण बाईक खरेदी करताना नेहमीच दोन गोष्टीकडे कटाक्षाने पाहत असतात. एक म्हणजे बाईकची किंमत आणि दुसरे म्हणजे तिचा मायलेज. ग्राहकांची हीच मागणी लक्षात घेत अनेक दुचाकी उत्पादक कंपन्या ग्राहकांसाठी उत्तम किमतीत चांगल्या मायलेज देणाऱ्या बाईक ऑफर करत असतात.

अशातच जर तुम्ही परवडणाऱ्या आणि मायलेज बाईकच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. लोकांना दैनंदिन प्रवासासाठी कमी देखभाल खर्च असलेल्या बाईक हव्या असतात. हीच बाब लक्षात घेत आपण देशातील लोकप्रिय बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.

Toyota Fortuner चे सुखाचे दिवस सरणार…! MG Majestor ‘या’ दिवशी भारतात धडाडणार

टीव्हीएस स्पोर्ट (TVS Sport)

या यादीतील पहिली बाईक म्हणजे TVS Sport. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 55,500 रुपये पासून सुरू होते. या बाईकमध्ये 109.7 cc सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 6,350 rpm वर 6.03 kW पॉवर आणि 4,500 rpm वर 8.7 Nm टॉर्क निर्माण करते. TVS Sport ची टॉप स्पीड 90 kmph आहे. मायलेजच्या बाबतीत ही बाईक 1 लिटर पेट्रोलमध्ये सुमारे 80 किमी अंतर कापते, असा कंपनीचा दावा आहे.

हिरो एचएफ डिलक्स (Hero HF Deluxe)

दुसऱ्या क्रमांकावर Hero HF Deluxe ही किफायतशीर बाईक येते. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 57,000 रुपये पासून सुरू होते. या बाईकमध्ये 97.2 cc सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आले आहे, जे 5.9 kW पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते. या बाईकमध्ये Advanced Programmed Fuel Injection (APFI) तंत्रज्ञान देण्यात आले असून, ही बाईक सुमारे 75 kmpl मायलेज देते.

पहिल्यांदाच Maruti Victoris वर मिळतेय धकामकेदार सूट! फेब्रुवारी 2026 मध्ये हजारो रुपये

होंडा शाइन 100 (Honda Shine 100)

तिसरी बाईक म्हणजे Honda Shine 100 आहे. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 63,405 रुपये आहे. यात 4-स्ट्रोक SI इंजिन देण्यात आले असून, ते 7,500 rpm वर 5.43 kW पॉवर आणि 5,000 rpm वर 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते. मायलेजच्या बाबतीत Honda Shine 100 सुमारे 65 kmpl देत असल्याचा दावा केला जातो.

टीव्हीएस रेडिऑन (TVS Radeon)

चौथ्या क्रमांकावर TVS Radeon ही बाईक आहे. यामध्ये 109.7 cc, 4-स्ट्रोक BS-VI इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 7,350 rpm वर 6.03 kW पॉवर आणि 4,500 rpm वर 8.7 Nm टॉर्क निर्माण करते. कंपनीच्या मते, TVS Radeon 1 लिटर पेट्रोलमध्ये सुमारे 63 किमी अंतर कापू शकते. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 68,500 रुपये पासून सुरू होते.

Published On: Feb 09, 2026 | 09:42 PM

Feb 09, 2026 | 09:42 PM
