चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक नाही थांबणार! ‘या’ बाईक्स देतात 80 KM चा जोरदार मायलेज

अशातच जर तुम्ही परवडणाऱ्या आणि मायलेज बाईकच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. लोकांना दैनंदिन प्रवासासाठी कमी देखभाल खर्च असलेल्या बाईक हव्या असतात. हीच बाब लक्षात घेत आपण देशातील लोकप्रिय बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.
या यादीतील पहिली बाईक म्हणजे TVS Sport. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 55,500 रुपये पासून सुरू होते. या बाईकमध्ये 109.7 cc सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 6,350 rpm वर 6.03 kW पॉवर आणि 4,500 rpm वर 8.7 Nm टॉर्क निर्माण करते. TVS Sport ची टॉप स्पीड 90 kmph आहे. मायलेजच्या बाबतीत ही बाईक 1 लिटर पेट्रोलमध्ये सुमारे 80 किमी अंतर कापते, असा कंपनीचा दावा आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावर Hero HF Deluxe ही किफायतशीर बाईक येते. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 57,000 रुपये पासून सुरू होते. या बाईकमध्ये 97.2 cc सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आले आहे, जे 5.9 kW पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते. या बाईकमध्ये Advanced Programmed Fuel Injection (APFI) तंत्रज्ञान देण्यात आले असून, ही बाईक सुमारे 75 kmpl मायलेज देते.
तिसरी बाईक म्हणजे Honda Shine 100 आहे. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 63,405 रुपये आहे. यात 4-स्ट्रोक SI इंजिन देण्यात आले असून, ते 7,500 rpm वर 5.43 kW पॉवर आणि 5,000 rpm वर 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते. मायलेजच्या बाबतीत Honda Shine 100 सुमारे 65 kmpl देत असल्याचा दावा केला जातो.
चौथ्या क्रमांकावर TVS Radeon ही बाईक आहे. यामध्ये 109.7 cc, 4-स्ट्रोक BS-VI इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 7,350 rpm वर 6.03 kW पॉवर आणि 4,500 rpm वर 8.7 Nm टॉर्क निर्माण करते. कंपनीच्या मते, TVS Radeon 1 लिटर पेट्रोलमध्ये सुमारे 63 किमी अंतर कापू शकते. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 68,500 रुपये पासून सुरू होते.