CNG भरताना गाडीतून खाली उतरणे का बंधनकारक आहे? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारणे

आजच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना किफायतशीर पर्याय म्हणून सीएनजी वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. पण, सीएनजी पंपावर गाडीत गॅस भरताना सर्व प्रवाशांना आणि चालकाला गाडीतून खाली उतरण्यास सांगितले जाते. अनेकदा घाईत असलेले प्रवासी या नियमाचा कंटाळा करतात किंवा मेकॅनिकशी वाद घालतात. पण हा केवळ एक सरकारी नियम नसून, वाहनधारकांच्या सुरक्षेसाठी उचललेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.
नियमामागचे उद्दिष्ट्य
या नियमामागे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे ‘गॅसचा उच्च दाब’. पेट्रोल किंवा डिझेल हे द्रव स्वरूपात अत्यंत कमी दाबाने टाकीत सोडले जाते. याउलट, सीएनजी हा वायू स्वरूपात असतो. जेव्हा सीएनजी गाडीच्या सिलिंडरमध्ये भरला जातो, तेव्हा तो तब्बल २०० ते २२० बार इतक्या प्रचंड दाबाने सोडला जातो. हा दाब सामान्य टायरमधील हवेच्या दाबापेक्षा जवळपास ६ ते ७ पटीने जास्त असतो.
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गॅसच्या उच्च दाबाचा घातक परिणाम
इतक्या उच्च दाबाने गॅस भरत असताना, जर गाडीच्या सिलिंडरमध्ये किंवा गॅस पाईपलाईनमध्ये कोणताही तांत्रिक बिघाड असेल, तर सिलिंडर फुटण्याचा किंवा गॅस गळतीचा मोठा धोका निर्माण होतो. जर गॅस भरताना एखादी ठिणगी उडाली किंवा कॉम्प्रेसरमध्ये बिघाड झाला, तर सेकंदात गाडीत भीषण आग लागू शकते. अशा परिस्थितीत जर प्रवासी गाडीच्या आतच बसलेले असतील, तर गाडीचे दरवाजे लॉक होऊन त्यांना बाहेर पडायला वेळ मिळत नाही आणि गुदमरून किंवा आगीत होरपळून मोठा अनर्थ ओढवू शकतो.
सुरक्षा दृष्टीकोन
याशिवाय, सीएनजी गॅस हवेपेक्षा हलका असला, तरी गळती झाल्यास तो गाडीच्या बंद केबिनमध्ये वेगाने पसरू शकतो. बंद गाडीत गॅस जमा झाल्यास गुदमरल्यासारखे होऊ शकते. सरकारी नियमांनुसार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सीएनजी भरताना गाडीचे इंजिन पूर्णपणे बंद असणे, सर्व प्रवाशांनी गाडीपासून सुरक्षित अंतरावर उभे राहणे आणि मोबाईलचा वापर न करणे बंधनकारक आहे.
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थोडक्यात सांगायचे तर, सीएनजी पंपावर मिळणारे दोन मिनिटांचे शारीरिक सुख हे मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही सीएनजी पंपावर जाल, तेव्हा कर्मचाऱ्याने सांगण्यापूर्वीच स्वतःहून गाडीबाहेर उतरा, कारण ही सुरक्षा तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाची आहे.