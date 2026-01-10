बिल गेट्सने दान केले रू. 7,22,14,68,00,000, कोणाच्या खात्यात झाले जमा?

फाउंडेशनच्या प्रवक्त्याने ब्लूमबर्गला सांगितले की ही देणगी बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांच्यातील १२.५ अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक समझोत्याचा भाग होती, जी आता पूर्णपणे पूर्ण झाली आहे. २०२४ मध्ये, पिव्होटल फिलान्थ्रोपीजने विविध धर्मादाय कारणांसाठी ८७५ दशलक्ष डॉलर्सचे वाटप केले. मेलिंडाने मे २०२४ मध्ये बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनपासून औपचारिकपणे वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. २०२१ मध्ये या जोडप्याचा घटस्फोट झाला. एका वर्षानंतर, २०२२ च्या अखेरीस, मेलिंडाने पिव्होटल फिलान्थ्रोपीज फाउंडेशनची स्थापना केली.
हे नाते का तुटले?
बिल गेट्सचे मायक्रोसॉफ्ट कर्मचाऱ्याशी असलेले पूर्वीचे संबंध उघड झाल्यामुळे गेट्स जोडप्याचे वेगळे होणे घडले. २०१९ मध्ये, एका महिला मायक्रोसॉफ्ट कर्मचाऱ्याने गेट्सशी असलेले तिचे संबंध उघड केले. तिने मायक्रोसॉफ्ट बोर्डला यासंदर्भात एक पत्र पाठवले. तिने सांगितले की गेट्ससोबतचे प्रेमसंबंध २००० मध्ये सुरू झाले. मायक्रोसॉफ्ट बोर्डाने या आरोपांची चौकशी केली आणि त्यांना हे नाते अनुचित आढळले.
या चौकशीदरम्यान, बिल गेट्सने मार्च २०२० मध्ये कंपनीच्या बोर्डातून राजीनामा दिला आणि म्हटले की ते त्यांच्या परोपकारी कामावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितात. अनेक वर्षे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेले बिल गेट्स, गेल्या वर्षभरात त्यांच्या एकूण संपत्तीत लक्षणीय घट झाली आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती ११८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत १६ व्या स्थानावर आहेत. मेलिंडाची एकूण संपत्ती १७.६ अब्ज डॉलर्स आहे.
बिल गेट्स 99% संपत्ती का दान करू इच्छितात?
बिल गेट्स यांनी जाहीर केलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ९९% संपत्ती, अंदाजे १०७ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, ती गेट्स फाउंडेशनला जाईल, ज्याची स्थापना त्यांनी आणि त्यांच्या माजी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी २००० मध्ये केली होती. ही फाउंडेशन गरिबी दूर करण्यासाठी, आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी आणि शिक्षण सुधारण्यासाठी काम करते. गेट्स म्हणाले की ही देणगी जीव वाचवू शकते आणि चांगल्या जीवनात योगदान देऊ शकते. त्यांनी सांगितले की फाउंडेशन बंद झाल्यानंतरही त्याचा परिणाम जाणवेल. असा अंदाज आहे की २०४५ पर्यंत फाउंडेशन बंद होऊ शकते.
२० वर्षांसाठी दरवर्षी अंदाजे ९ अब्ज डॉलर्सचे बजेट
असे वृत्त आहे की पुढील २० वर्षांसाठी फाउंडेशनचे बजेट दरवर्षी अंदाजे ९ अब्ज डॉलर्सचे असेल. २५ वर्षांपूर्वी स्थापन झाल्यापासून, फाउंडेशनने गरिबी, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रात अंदाजे १०० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. ज्यामध्ये ४१ टक्के योगदान वॉरेन बफेट यांनी दिले होते आणि उर्वरित रक्कम मायक्रोसॉफ्टच्या कमाईतून आली होती.