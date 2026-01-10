Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • After 3 Years Of Divorce With X Wife Bill Gates Transfers 8 Billion Dollars

बिल गेट्सने दान केले रू. 7,22,14,68,00,000, कोणाच्या खात्यात झाले जमा?

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या बिल गेट्स यांनी एक्स पत्नी मेलिंडाच्या धर्मादाय संस्थेला जवळजवळ $8 अब्ज दान केले आहेत. ही रक्कम त्यांच्या घटस्फोटानंतर जवळजवळ तीन वर्षांनी दिली आहे

Updated On: Jan 10, 2026 | 03:32 PM
बिल गेट्सने कोणाला दिले ८ अब्ज डॉलर्सचे दान (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

बिल गेट्सने कोणाला दिले ८ अब्ज डॉलर्सचे दान (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • बिल गेट्सने केले दान 
  • तब्बल ८ अब्ज डॉलर्स दान
  • एक्स बायकोच्या धर्मादायात केले दान 
जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी त्यांच्या माजी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांच्या मालकीच्या धर्मादाय संस्थेला जवळजवळ ८ अब्ज डॉलर्सचे दान दिले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, घटस्फोटानंतर जवळजवळ तीन वर्षांनी ही देणगी देण्यात आली आहे. २०२४ च्या अखेरीस मेलिंडा चालवत असलेल्या पिव्होटल फिलान्थ्रोपीज फाउंडेशनला ही मोठी रक्कम देण्यात आली. पिव्होटल फिलान्थ्रोपीज फाउंडेशनच्या नवीनतम कर फाइलिंगमध्ये उघड झाल्याप्रमाणे, अलिकडच्या काळात ही सर्वात मोठी देणगी आहे.

फाउंडेशनच्या प्रवक्त्याने ब्लूमबर्गला सांगितले की ही देणगी बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांच्यातील १२.५ अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक समझोत्याचा भाग होती, जी आता पूर्णपणे पूर्ण झाली आहे. २०२४ मध्ये, पिव्होटल फिलान्थ्रोपीजने विविध धर्मादाय कारणांसाठी ८७५ दशलक्ष डॉलर्सचे वाटप केले. मेलिंडाने मे २०२४ मध्ये बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनपासून औपचारिकपणे वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. २०२१ मध्ये या जोडप्याचा घटस्फोट झाला. एका वर्षानंतर, २०२२ च्या अखेरीस, मेलिंडाने पिव्होटल फिलान्थ्रोपीज फाउंडेशनची स्थापना केली.

Epstein Files मधून फुटला बॉम्ब! Bill Gates यांच्या फोटोंसह अनेक दिग्गजांची गुपिते आली जगासमोर

हे नाते का तुटले?

बिल गेट्सचे मायक्रोसॉफ्ट कर्मचाऱ्याशी असलेले पूर्वीचे संबंध उघड झाल्यामुळे गेट्स जोडप्याचे वेगळे होणे घडले. २०१९ मध्ये, एका महिला मायक्रोसॉफ्ट कर्मचाऱ्याने गेट्सशी असलेले तिचे संबंध उघड केले. तिने मायक्रोसॉफ्ट बोर्डला यासंदर्भात एक पत्र पाठवले. तिने सांगितले की गेट्ससोबतचे प्रेमसंबंध २००० मध्ये सुरू झाले. मायक्रोसॉफ्ट बोर्डाने या आरोपांची चौकशी केली आणि त्यांना हे नाते अनुचित आढळले.

या चौकशीदरम्यान, बिल गेट्सने मार्च २०२० मध्ये कंपनीच्या बोर्डातून राजीनामा दिला आणि म्हटले की ते त्यांच्या परोपकारी कामावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितात. अनेक वर्षे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेले बिल गेट्स, गेल्या वर्षभरात त्यांच्या एकूण संपत्तीत लक्षणीय घट झाली आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती ११८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत १६ व्या स्थानावर आहेत. मेलिंडाची एकूण संपत्ती १७.६ अब्ज डॉलर्स आहे.

बिल गेट्स 99% संपत्ती का दान करू इच्छितात?

बिल गेट्स यांनी जाहीर केलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ९९% संपत्ती, अंदाजे १०७ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, ती गेट्स फाउंडेशनला जाईल, ज्याची स्थापना त्यांनी आणि त्यांच्या माजी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी २००० मध्ये केली होती. ही फाउंडेशन गरिबी दूर करण्यासाठी, आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी आणि शिक्षण सुधारण्यासाठी काम करते. गेट्स म्हणाले की ही देणगी जीव वाचवू शकते आणि चांगल्या जीवनात योगदान देऊ शकते. त्यांनी सांगितले की फाउंडेशन बंद झाल्यानंतरही त्याचा परिणाम जाणवेल. असा अंदाज आहे की २०४५ पर्यंत फाउंडेशन बंद होऊ शकते.

बिल गेट्स १०७ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता करणार दान, दरवर्षी ९ अब्ज डॉलर्स धर्मादाय कामांसाठी करणार खर्च

२० वर्षांसाठी दरवर्षी अंदाजे ९ अब्ज डॉलर्सचे बजेट

असे वृत्त आहे की पुढील २० वर्षांसाठी फाउंडेशनचे बजेट दरवर्षी अंदाजे ९ अब्ज डॉलर्सचे असेल. २५ वर्षांपूर्वी स्थापन झाल्यापासून, फाउंडेशनने गरिबी, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रात अंदाजे १०० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. ज्यामध्ये ४१ टक्के योगदान वॉरेन बफेट यांनी दिले होते आणि उर्वरित रक्कम मायक्रोसॉफ्टच्या कमाईतून आली होती.

Web Title: After 3 years of divorce with x wife bill gates transfers 8 billion dollars

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?
1

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई
2

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?
3

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार
4

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM