Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Maharashtra Government Gift For Employees Before Gudi Padwa Da Hike By 3 Percent

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट

मार्चमध्ये गुढीपाडवा, होळी आणि ईद हे सण येतात. याआधी महाराष्ट्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्के वाढ केली आहे आणि कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे, जाणून घ्या अधिक माहिती

Updated On: Feb 25, 2026 | 08:44 PM
महागाई भत्त्यात वाढ (फोटो सौजन्य - iStock)

महागाई भत्त्यात वाढ (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ 
  • सणापूर्वी सरकारने दिली भेट 
  • महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय 
मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात होळी, गुढीपाडवा आणि ईद हे तिन्ही सण साजरे होणार आहेत आणि आता गुढी पाडवा आणि होळीच्या सणाआधीच महाराष्ट्राने राज्य कर्मचारी आणि इतर पात्र कामगारांच्या महागाई भत्त्यात (DA) ३% वाढ जाहीर केली आहे. महागाई भत्ता जुलै २०२५ पासून दिला जाईल असे सांगण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्राचे अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी ही घोषणा केली. गुढी पाडवा १९ मार्च रोजी यावर्षी येत आहे आणि महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मराठी जनतेसाठी हा खूपच मोठा सोहळा असतो. हिंदूंचे हे नवीन वर्ष आहे तर ४ मार्च रोजी देशभरात होळी साजरी केली जाईल. मार्चमध्ये ईदचा सण देखील साजरा केला जातो. या सर्व सणांच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा मोठी मानली जात आहे. 

DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यात ३ टक्के, पगार-पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल?

‘या’ महिन्यापासून रोखीने पैसे दिले जाणार

बुधवारी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी घोषणा केली की फेब्रुवारीपासून रोखीने पैसे दिले जातील. जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीची थकबाकी मार्च २०२६ मध्ये गुढी पाडव्याला दिली जाईल, तर नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीची थकबाकी स्वतंत्रपणे दिली जाईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ५.१६ लाख कर्मचारी आणि ८.७२ लाख पेन्शनधारकांना होईल असेही सांगण्यात आले आहे. 

गेल्या वर्षी १२% वाढ 

दरम्यान गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे राज्याचे प्रभारी होते. महागाई भत्त्यात १२% वाढ करण्यात आली होती. त्या तुलनेने यावर्षी करण्यात आलेली वाढ ही खूपच कमी आहे. मात्र तरीही राज्य कर्मचाऱ्यांंना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. 

या वर्षी सरासरी पगारवाढ अपेक्षित: सर्वेक्षण

देशातील विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या वर्षी सरासरी ९.१% पगारवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे, जी गेल्या वर्षीच्या ८.९% वाढीपेक्षा थोडी जास्त आहे. मंगळवारी एका सर्वेक्षण अहवालात हा अंदाज मांडण्यात आला आहे. “वार्षिक वेतन वाढ आणि व्यवसाय सर्वेक्षण २०२५-२६” असा हवाला देत, जागतिक व्यावसायिक सेवा कंपनी एओएनने म्हटले आहे की या वर्षी ९.१% ची अंदाजित पगार वाढ २०२५ मध्ये नोंदवलेल्या ८.९% च्या वास्तविक वाढीपेक्षा थोडी जास्त आहे. एओएनच्या सर्वेक्षणाची ३२ वी आवृत्ती देशभरातील ४५ उद्योग क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या १,४०० हून अधिक संस्थांमधील डेटाच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. 

DA Hike: सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी भेट! राज्य सरकारने DA-DR मध्ये वाढ

Web Title: Maharashtra government gift for employees before gudi padwa da hike by 3 percent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 08:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News :स्कॅनर स्कॅन करण्याचे चार दिवस नाटक; कोल्हापुरात पुन्हा कचऱ्याचे ढीग
1

Kolhapur News :स्कॅनर स्कॅन करण्याचे चार दिवस नाटक; कोल्हापुरात पुन्हा कचऱ्याचे ढीग

सगळंच संपलं! Anil Ambani यांना ईडीचा मोठा दणका; थेट घरावर केली जप्तीची कारवाई
2

सगळंच संपलं! Anil Ambani यांना ईडीचा मोठा दणका; थेट घरावर केली जप्तीची कारवाई

मोठी बातमी ! भंडाऱ्यात तब्बल 15000 लाडक्या बहिणींचा अर्ज झाला बाद; हफ्ताही रखडला…
3

मोठी बातमी ! भंडाऱ्यात तब्बल 15000 लाडक्या बहिणींचा अर्ज झाला बाद; हफ्ताही रखडला…

Patel Engineering Project: सिंचन व जलविद्युत क्षेत्रात मोठी कामगिरी; पटेल इंजिनिअरिंगचा दुहेरी विजय
4

Patel Engineering Project: सिंचन व जलविद्युत क्षेत्रात मोठी कामगिरी; पटेल इंजिनिअरिंगचा दुहेरी विजय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट

Feb 25, 2026 | 08:44 PM
मृत्यूनंतरही थांबेना शेतकरी कुटुंबाची फरपट! २ वर्षांपासून अतिवृष्टीचा तडाखा; नापिकी, कर्जबाजारीपणा वाढला

मृत्यूनंतरही थांबेना शेतकरी कुटुंबाची फरपट! २ वर्षांपासून अतिवृष्टीचा तडाखा; नापिकी, कर्जबाजारीपणा वाढला

Feb 25, 2026 | 08:36 PM
Karjat News: कर्जत पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी! चोरीला गेलेले साडेसात लाखांचे सोने तक्रारदाराला मिळवून दिले परत

Karjat News: कर्जत पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी! चोरीला गेलेले साडेसात लाखांचे सोने तक्रारदाराला मिळवून दिले परत

Feb 25, 2026 | 08:30 PM
केवळ 2 मिनिट्समध्ये Blood Pressure वर येईल नियंत्रण! कार्डियोलॉजिस्टने सांगितला सर्वात सोपा उपाय

केवळ 2 मिनिट्समध्ये Blood Pressure वर येईल नियंत्रण! कार्डियोलॉजिस्टने सांगितला सर्वात सोपा उपाय

Feb 25, 2026 | 08:26 PM
Bigg Boss Marathi 6 : “मी तुला कुशीत घेऊन नाही आलो…” हे काय म्हणाला विशाल? रुचिताचा पारा चढला; “कॅमेरासाठी खेळणं बंद कर”

Bigg Boss Marathi 6 : “मी तुला कुशीत घेऊन नाही आलो…” हे काय म्हणाला विशाल? रुचिताचा पारा चढला; “कॅमेरासाठी खेळणं बंद कर”

Feb 25, 2026 | 08:16 PM
Holi 2026 : केमिकल्सला करा रामराम; स्वयंपाकघरातील पदार्थांपासून घरच्या घरी तयार करा होळीचे नैसर्गिक रंग

Holi 2026 : केमिकल्सला करा रामराम; स्वयंपाकघरातील पदार्थांपासून घरच्या घरी तयार करा होळीचे नैसर्गिक रंग

Feb 25, 2026 | 08:15 PM
Ahilyanagar News: चुकीचा रिव्हर्स अन् कार थेट पाण्यात! मदतीला गेलेला तरुणही वाहून गेल्याची भीती

Ahilyanagar News: चुकीचा रिव्हर्स अन् कार थेट पाण्यात! मदतीला गेलेला तरुणही वाहून गेल्याची भीती

Feb 25, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM