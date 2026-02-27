Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन... कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स
रिलाअंन्स जिओच्या 100 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये कमी खर्चात यूजर्सना ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे सबस्क्रीप्शन मोफत मिळणार आहे. या प्लनमध्ये यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे मोबाइल आणि टीव्ही दोन्हीचे सबस्क्रीप्शन मोफत मिळणार आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये एकूण 5GB हाई-स्पीड डेटा ऑफर केला जाणार आहे. ज्यांना कमी खर्चात ओटीटी फायदे पाहिजे त्यांच्यासाठी हा एक आदर्श प्लॅन आहे. तर जिओच्या 500 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, प्राइम व्हिडिओ मोबाईल, सोनी लाईव्ह, झी5, डिस्कव्हरी+ चे सबस्क्रीप्शन मोफत मिळणार आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 56GB डेटा मिळतो. याशिवाय अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील दिली जाते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
एअरटेलच्या 449 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये कॉलिंग आणि डेटासह यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे सबस्क्रीप्शन देखील मिळणार आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये रोज 4GB डेटा (5G सपोर्टसह), अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस प्रतिदिन मिळणार आहे. याशिवाय यूजर्सना गुगल वन, सोनी एलआयव्ही आणि अॅपल म्युझिक अॅक्सेस मिळणार आहे. कमी बजेट असणारे यूजर्स कंपनीचा 398 रुपयांचा प्लॅन खरेदी करू शकतात. या प्लॅनमध्ये रोज 2GB डेटा मिळणार आहे. प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शनसह अॅडोब एक्सप्रेस प्रीमियम अॅक्सेस मिळणार आहे.
वोडाफोन आयडियाच्या 202 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना ओटीटी फायद्यांसह 5GB डेटा मिळणार आहे. प्लॅनची व्हॅलिडीटी सुमारे 1 महिन्याची आहे. प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार, सोनीलाइव्ह, लायन्सगेटप्ले, फॅनसोड, प्लेलाइफलिंक्सचे मोफत सब्सक्रिप्शन मिळणार आहे.