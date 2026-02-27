Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Jio Vs Airtel Vs Vi Which Company Offers Free Ott Subscription With Data And Other Benefits Know About Recharge Plans Tech News Marathi

Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन… कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

Recharge Plan Comparison: टेलिकॉम कंपन्या यूजर्सना वेगवेगळे रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतात. काही प्लॅन्समध्ये केवळ डेटा ऑफर केला जातो तर काही प्लॅन्समध्ये केवळ कॉलिंग ऑफर केले जाते. काही प्लॅन्समध्ये ओटीटी फायदे मिळतात.

Updated On: Feb 27, 2026 | 12:06 PM
Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन... कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन... कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • रिचार्ज प्लॅनमध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे मोफत सबस्क्रीप्शन
  • जिओच्या 500 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार आणि इतर फायदे
  • व्हिआयच्या 202 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना ओटीटी फायद्यांसह 5GB डेटा
भारतात ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर यूजर्स सिरीज, चित्रपट, शो, क्रिकेट सर्वकाही पाहू शकणार आहेत. मात्र यासाठी यूजर्सना सबस्क्रीप्शन प्लॅन खरेदी करावे लागतात. पण काही यूजर्सची सबस्क्रीप्शन प्लॅन खरेदी करण्याची इच्छा नसते. याच कारणामुळे भारतातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्या जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडिया (Vi) देखील रिचार्ज प्लॅनमध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे मोफत सबस्क्रीप्शन ऑफर करतात. त्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे सबस्क्रीप्शन खरेदी करण्यापेक्षा लोकं रिचार्ज प्लॅन खरेदी करतात. अशाच काही रिचार्ज प्लॅन्सबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना डेटासह ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे सबस्क्रीप्शन देखील मिळते. याच प्लॅन्सबद्दल आता जाणून घेऊया.

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

जिओचा 100 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

रिलाअंन्स जिओच्या 100 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये कमी खर्चात यूजर्सना ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे सबस्क्रीप्शन मोफत मिळणार आहे. या प्लनमध्ये यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे मोबाइल आणि टीव्ही दोन्हीचे सबस्क्रीप्शन मोफत मिळणार आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये एकूण 5GB हाई-स्पीड डेटा ऑफर केला जाणार आहे. ज्यांना कमी खर्चात ओटीटी फायदे पाहिजे त्यांच्यासाठी हा एक आदर्श प्लॅन आहे. तर जिओच्या 500 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, प्राइम व्हिडिओ मोबाईल, सोनी लाईव्ह, झी5, डिस्कव्हरी+ चे सबस्क्रीप्शन मोफत मिळणार आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 56GB डेटा मिळतो. याशिवाय अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील दिली जाते.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

एअरटेलचा 449 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

एअरटेलच्या 449 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये कॉलिंग आणि डेटासह यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे सबस्क्रीप्शन देखील मिळणार आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये रोज 4GB डेटा (5G सपोर्टसह), अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस प्रतिदिन मिळणार आहे. याशिवाय यूजर्सना गुगल वन, सोनी एलआयव्ही आणि अ‍ॅपल म्युझिक अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. कमी बजेट असणारे यूजर्स कंपनीचा 398 रुपयांचा प्लॅन खरेदी करू शकतात. या प्लॅनमध्ये रोज 2GB डेटा मिळणार आहे. प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शनसह अ‍ॅडोब एक्सप्रेस प्रीमियम अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे.

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

व्हिआयचा 202 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

वोडाफोन आयडियाच्या 202 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना ओटीटी फायद्यांसह 5GB डेटा मिळणार आहे. प्लॅनची व्हॅलिडीटी सुमारे 1 महिन्याची आहे. प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टार, सोनीलाइव्ह, लायन्सगेटप्ले, फॅनसोड, प्लेलाइफलिंक्सचे मोफत सब्सक्रिप्शन मिळणार आहे.

Web Title: Jio vs airtel vs vi which company offers free ott subscription with data and other benefits know about recharge plans tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे
1

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर
2

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

BSNL Recharge Plan: अवघा एक दिवस शिल्लक! यूजर्स मिळणार डेली 2.6GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग… अशी आहे कंपनीची ऑफर
3

BSNL Recharge Plan: अवघा एक दिवस शिल्लक! यूजर्स मिळणार डेली 2.6GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग… अशी आहे कंपनीची ऑफर

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा
4

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन… कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन… कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 12:06 PM
प्रदूषण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला दणका; महापालिका आयुक्तांनी थेट…

प्रदूषण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला दणका; महापालिका आयुक्तांनी थेट…

Feb 27, 2026 | 12:05 PM
IND vs ZIM : भारताविरूद्ध शतक हुकल्यानंतर ब्रायन बेनेटने व्यक्त केले दु:ख! म्हणाला – “जर मी शतक पूर्ण केले असते तर…”

IND vs ZIM : भारताविरूद्ध शतक हुकल्यानंतर ब्रायन बेनेटने व्यक्त केले दु:ख! म्हणाला – “जर मी शतक पूर्ण केले असते तर…”

Feb 27, 2026 | 12:03 PM
खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

Feb 27, 2026 | 11:56 AM
NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

Feb 27, 2026 | 11:55 AM
 US Stock Market: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक दरवाजे खुले; ३० देशांत ट्रेडिंगची मिळणार संधी

 US Stock Market: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक दरवाजे खुले; ३० देशांत ट्रेडिंगची मिळणार संधी

Feb 27, 2026 | 11:53 AM
कांद्याचे भाव घसरले; उत्पादन खर्चही निघेना! जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल

कांद्याचे भाव घसरले; उत्पादन खर्चही निघेना! जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल

Feb 27, 2026 | 11:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM