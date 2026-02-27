Ritu Tawde Rolex watch : BMC महापौर रितू तावडे यांचे कोट्यवधींचे घड्याळ चर्चेत? ट्रोलिंग होताच दिलं सडेतोड उत्तर

मुंबईच्या महापौर आणि भाजपच्या नगरसेविका रितू तावडे यांचा सत्कारावेळीचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे. यामध्ये त्यांच्या मनगटावर असलेल्या घड्याळाने लोकांचं लक्ष वेधलं. रितू तावडे यांनी घातलेलं हे घड्याळ ‘Rolex येलो गोल्ड डेटोना’ हे मॉडेल आहे, असा दावा नेटकऱ्यांनी केला आहे. Rolex कंपनीच्या या मॉडेलची किंमत सुमारे 60 ते 70 लाख असून भारतात तर त्याचं मूल्य 1 कोटींच्या आसपास आहे, असंही सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आलं. त्यावरून तावडे या बऱ्याच ट्रोलही झाल्या आहेत.
हे देखील वाचा : AI युगात भाषेला सक्षम अन् शक्तिशाली करण्यासाठी..! मराठी भाषा गौरव दिनी राज ठाकरेंचे मराठीजनांना खास आवाहन
सामान्य जनतेच्या प्रतिनिधीचे हे कोट्यवधी रुपयांचे घड्याळ अनेकांना रुचलेले नाही. नेटकऱ्यांनी रितू तावडे यांच्यावर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडिया त्या ट्रोल देखील झाल्या आहेत. राजकीय नेत्यांचे हे कोट्यवधी रुपयांचे घड्याळ चर्चेचा विषय ठरले आहे. अनेकांनी त्यांच्यावर टीका करतानाच रितू तावडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
हे देखील वाचा : काँग्रेस राज्यसभेसाठी शरद पवारांना धक्का देणार? काँग्रेसकडून ‘या’ नावाची चर्चा सुरु
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन या घड्याळ्यावरुन ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. रितू तावडे यांनी घड्याळाचा फोटो पोस्ट करत हे घड्याळा Rolex कंपनीचे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रितू तावडे यांनी लिहिले आहे की, ही पोस्ट पूर्णपणे खोटी व दिशाभूल करणारी आहे.माझ्या हातातील घड्याळ Michael Kors कंपनीचे आहे, ते Rolex Daytona नाही. त्यामुळे लाखो-कोट्यवधींचा प्रश्नच उद्भवत नाही.अफवा पसरवणे हा बेजबाबदारपणा आणि जाणीवपूर्वक बदनामीचा प्रयत्न आहे.अशा खोट्या आरोपांना मी भीक घालत नाही, अशी आक्रमक पोस्ट मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी केली आहे.
ही पोस्ट पूर्णपणे खोटी व दिशाभूल करणारी आहे. माझ्या हातातील घड्याळ Michael Kors कंपनीचे आहे, ते Rolex Daytona नाही. त्यामुळे लाखो-कोट्यवधींचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अफवा पसरवणे हा बेजबाबदारपणा आणि जाणीवपूर्वक बदनामीचा प्रयत्न आहे. अशा खोट्या आरोपांना मी भीक घालत नाही. https://t.co/QqeuQWze27 pic.twitter.com/JQJlTQCbff — Ritu Tawde (@TawdeRitu) February 26, 2026