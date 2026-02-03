Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Ai Makes A Splash On The Konkan Railway High Tech Health Screening Of Passengers At Madgaon Station Proves Successful

Konkan Railway AI Health Screening: कोकण रेल्वेवर ‘एआय’चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी

क्लाउड सॉफ्टेकने कोकण रेल्वेच्या मडगाव स्थानकावर एआय-आधारित 'ब्लूहेल्थ' आरोग्य तपासणीची यशस्वी चाचणी पूर्ण केली आहे. रेल्वे कर्मचारी आणि प्रवाशांच्या हृदयगती, रक्तदाब आणि तणावाची आता झटपट तपासणी होणार.

Updated On: Feb 03, 2026 | 08:11 PM
कोकण रेल्वेवर 'एआय'चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी (Photo Credit- X)

कोकण रेल्वेवर 'एआय'चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि BCSSL कडून ‘ब्लूहेल्थ स्क्रिनर’च्या यशस्वी चाचणीची माहिती
  • प्रवाशांना होणार मोठा फायदा
मुंबई , ३ फेब्रुवारी २०२६ : ब्‍लू क्‍लाऊड सॉफ्टेक सोल्‍यूशन्‍स लि. (बीसीएसएसएल) या आघाडीच्‍या एआय-संचालित उद्योग व सायबरसुरक्षा सोल्‍यूशन्‍स प्रदाता कंपनीला गोव्‍यातील मडगाव रेल्‍वे स्‍टेशन येथे कोकण रेल्‍वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) aसाठी केलेल्‍या त्‍यांच्‍या ब्‍लूहेल्‍थ स्क्रिनर व ब्‍लूहेल्‍थ स्‍कॅनर प्रूफ ऑफ कन्‍सेप्‍ट (पीओसी)च्‍या यशस्‍वी पूर्ततेची घोषणा करताना आनंद होत आहे.

१५ ते १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत करण्‍यात आलेल्‍या पीओसीमधून प्रत्‍यक्ष रेल्‍वे कामकाजादरम्‍यान ब्‍लूहेल्‍थच्‍या एआय-सक्षम प्रतिबंधात्‍मक आरोग्‍य तपासणी प्‍लॅटफॉर्मची परिणामकारकता दिसून आली. या दोन दिवसांमध्‍ये ब्‍लू क्‍लाऊड टीमने आपली अत्‍याधुनिक तपासणी व नैदानिक सोल्‍यूशन्‍स तैनात करून रेल्‍वे कर्मचारी व प्रवाशांच्‍या आरोग्‍याची तपासणी केली, ज्‍यादरम्‍यान त्‍वरित, नॉन-इन्‍वेसिसव्‍ह एआय-समर्थित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्‍यात आला.

पीओसीची प्रमुख वैशिष्‍ट्ये – अंमलबजावणी व सहभाग

मडगावमध्‍ये केआरसीएल रेल्‍वे स्‍टेशन येथे १५ ते १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत ब्‍लूहेल्‍थच्‍या एआय-सक्षम आरोग्‍य तपासणी प्‍लॅटफॉर्मसाठी प्रूफ ऑफ कन्‍सेप्‍ट (पीओसी) करण्‍यात आले, ज्‍यामध्‍ये केआरसीएलचे कर्मचारी आणि प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी सक्रियपणे सहभाग घेतला. या दोन दिवसांदरम्‍यान केआरसीएलच्‍या ३० कर्मचाऱ्यांची, तसेच १४ प्रवाशांची आरोग्‍य तपासणी करण्‍यात आली, ज्‍यासह या उपक्रमामध्‍ये ४४ सहभागींना सहभाग घेतला. या उपक्रमामध्‍ये केआरसीएलच्‍या ५ ते ७ अधिकाऱ्यांनी देखरेखीचे काम केले, तसेच ब्‍लूहेल्‍थच्‍या टीममधील २ सदस्‍यांनी साह्य केले. प्रात्‍यक्षिकांमध्‍ये ब्‍लूहेल्‍थ स्क्रिनर व ब्‍लूहेल्‍थ स्‍कॅनरसह प्रत्‍यक्ष सत्रे, हार्ट रेट, रक्‍तदाब, SpO2, हार्ट रेट व्‍हेरिएबिलिटी, स्‍ट्रेस इंडेक्‍स व ईसीजी अशा महत्त्वपूर्ण घटकांची प्रत्‍यक्ष तपासणी, तसेच एआय-निर्मित आरोग्‍याबाबत माहिती यांचा समावेश होता. तसेच केआरसीएल वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसोबत संयुक्‍तपणे चर्चा करत या वैद्यकीय निष्‍पत्तींची पडताळणी करण्‍यात आली, तसेच उपस्थित आरोग्‍यसेवा व्‍यावसायिकांकडून तपासणी निकालांचे पुनरावलोकन व पुष्‍टी करण्‍यात आली.

IGI कडून AGLचे संपादन; रंगीत रत्न सर्टिफिकेशनमध्ये जागतिक स्तरावर नवा अध्याय

तंत्रज्ञान पडताळणीच्‍या निष्‍पत्ती: पीओसीने खालील क्षमतांची यशस्‍वीपणे पडताळणी केली

ब्‍लूहेल्‍थ एआय-समर्थित आरोग्‍य तपासणी प्‍लॅटफॉर्मसाठी प्रूफ ऑफ कन्‍सेप्‍ट (पीओसी)ने विविध प्रमुख क्षमतांना निदर्शनास आणले. प्रथम म्‍हणजे, या तंत्रज्ञानाने आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घटकांची अत्यंत अचूक आणि जलद तपासणी करून दाखवली, ज्यामुळे जलद आणि विश्वसनीय आरोग्य तपासणी करणे शक्य झाले. या तंत्रज्ञानामध्‍ये ऑटोमेटेड रिस्‍क स्‍ट्रॅटिफिकेशन (स्‍वयंचलित जोखीम वर्गीकरण) देखील आहे, जी वैद्यकीय दर्जाच्‍या निर्देशकांचा वापर करून व्‍यक्‍तींचे त्‍यांच्‍या आरोग्‍य जोखीमांनुसार वर्गीकृत करते. गर्दीच्‍या रेल्‍वे स्‍टेशन या यंत्रणेची कार्यक्षमता प्रकर्षाने दिसून आली, ज्‍यामधून उच्‍च रहदारी असलेल्‍या सार्वजनिक ठिकाणी या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येऊ शकतो हे दिसून आले. तसेच या प्‍लॅटफॉर्मने डेटा गोपनीयता आणि अनामिकता मानकांचे काटेकोरपणे पालन केले, ज्‍यासह सहभागींची माहिती गोपनीय राहिली. शेवटचे म्‍हणजे, सहजपणे अहवाल तयार करण्‍याच्‍या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांच्‍या आरोग्‍याबाबत निष्‍पत्ती त्‍वरित तयार करता आल्‍या, ज्‍यामुळे आरोग्‍य व रेल्‍वे अधिकाऱ्यांना वेळेवर निर्णय घेता आला.

अनामिक केलेल्‍या स्क्रिनिंग लॉग्‍जमधून हार्ट रेट, रक्‍तदाब, श्‍वसन दर, स्‍ट्रेस इंडेक्‍स, शरीराचे तापमान आणि एआयच्‍या माध्‍यमातून विश्‍लेषण केलेले सिंगल-लीड ईसीजी अशा विविध प्रकारच्या निदानांचे निकष नोंदवण्याची आणि त्यांचे विश्‍लेषण करण्याची ब्‍लूहेल्‍थची क्षमता दिसून आली.

”मडगाव रेल्‍वे स्‍टेशन येथे ब्‍लूहेल्‍थ स्क्रिनर आणि ब्‍लूहेल्‍थ स्‍कॅनर प्रूफ ऑफ कन्‍सेप्‍टच्‍या यशस्‍वी पूर्ततेमधून प्रतिबंधात्‍मक आरोग्‍यसेवा व सार्वजनिक क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनामधील नाविन्‍यतेला चालना देण्‍याप्रती ब्‍लू क्‍लाऊड सॉफ्टेक सोल्‍यूशन्‍स लिमिटेडची अविरत समर्पितता दिसून येते,” असे ब्‍लू क्‍लाऊड सॉफ्टेक सोल्‍यूशन्‍स लिमिटेडचे ग्रुप चेअरमन श्री. तेजश कोडाली म्‍हणाले. ”गतीशील रेल्‍वे कामकाजामध्‍ये आमच्‍या एआय-सक्षम ब्‍लूहेल्‍थ प्‍लॅटफॉर्मला तैनात करत आम्‍ही रेल्‍वे कर्मचाऱ्यांसाठी व प्रवाशांसाठी विकासात्‍मक, त्‍वरित व अचूक आरोग्‍य तपासणी सोल्‍यूशन्‍स देण्‍यामधील आमची क्षमता दाखवली आहे. आमच्‍या टीमचा कौशल्‍य व सहयोगात्‍मक दृष्टिकोन, तसेच कोकण रेल्‍वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्‍या सक्रिय सहभागामधून खात्री मिळाली की प्रकल्‍पाने उच्‍च वैद्यकीय व कार्यसंचालन मानकांची पूर्तता केली. पुढे वाटचाल करत आम्‍ही प्रगत तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत कर्मचाऱ्यांचे आरोग्‍य उत्तम राखण्‍याचा प्रयत्‍न करू, सार्वजनिक आरोग्‍य उपक्रमांना पाठिंबा देऊ आणि भारतातील परिवहन पायाभूत सुविधेच्‍या आधुनिकीकरणामध्‍ये महत्त्‍वपूर्ण योगदान देऊ.”

HDFC Pension Update: अर्बन कंपनी–HDFC पेन्शन यांचे ऐतिहासिक पाऊल! NPC अंतर्गत नवी पेन्शन योजना होणार सुरू 

Web Title: Ai makes a splash on the konkan railway high tech health screening of passengers at madgaon station proves successful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 08:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India–US Trade Deal: “हा करार दोन्ही देशांसाठी…”, भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया
1

India–US Trade Deal: “हा करार दोन्ही देशांसाठी…”, भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया

Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष
2

Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘हा’ रेल्वेमार्ग लवकरच होणार; नितेश राणेंनी दिली माहिती
3

कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘हा’ रेल्वेमार्ग लवकरच होणार; नितेश राणेंनी दिली माहिती

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन
4

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Konkan Railway AI Health Screening: कोकण रेल्वेवर ‘एआय’चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी

Konkan Railway AI Health Screening: कोकण रेल्वेवर ‘एआय’चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी

Feb 03, 2026 | 08:11 PM
Navi Mumbai : हायवे की मृत्यूचा सापळा ? पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू

Navi Mumbai : हायवे की मृत्यूचा सापळा ? पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू

Feb 03, 2026 | 07:58 PM
गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! गेमिंगमुळे आता LinkedIn प्रोफाइल Pro दिसणार; BGMI चा नवीन करिअर मोड ऑन

गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! गेमिंगमुळे आता LinkedIn प्रोफाइल Pro दिसणार; BGMI चा नवीन करिअर मोड ऑन

Feb 03, 2026 | 07:57 PM
Maharashtrachi Hasyajatra Gaurav More: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा सोडून का गेला होता गौरव? मुलाखतीत केले स्पष्ट

Maharashtrachi Hasyajatra Gaurav More: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा सोडून का गेला होता गौरव? मुलाखतीत केले स्पष्ट

Feb 03, 2026 | 07:56 PM
IND vs SA: टी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाची साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध रंगीत तालीम! जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहाल लाईव्ह सामना?

IND vs SA: टी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाची साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध रंगीत तालीम! जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहाल लाईव्ह सामना?

Feb 03, 2026 | 07:52 PM
”लग्नाला १४ वर्षे पूर्ण, हा वनवास कधीच…”, रितेशने दिल्या हटके शुभेच्छा, जिनिलीयाने शेअर केले खास फोटो

”लग्नाला १४ वर्षे पूर्ण, हा वनवास कधीच…”, रितेशने दिल्या हटके शुभेच्छा, जिनिलीयाने शेअर केले खास फोटो

Feb 03, 2026 | 07:39 PM
“नरेंद्र मोदी यांनी देशातील…”; Mangal Prabhat Lodha यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचे उदघाटन

“नरेंद्र मोदी यांनी देशातील…”; Mangal Prabhat Lodha यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचे उदघाटन

Feb 03, 2026 | 07:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM