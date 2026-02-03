Konkan Railway AI Health Screening: कोकण रेल्वेवर ‘एआय’चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी

१५ ते १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत करण्यात आलेल्या पीओसीमधून प्रत्यक्ष रेल्वे कामकाजादरम्यान ब्लूहेल्थच्या एआय-सक्षम प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी प्लॅटफॉर्मची परिणामकारकता दिसून आली. या दोन दिवसांमध्ये ब्लू क्लाऊड टीमने आपली अत्याधुनिक तपासणी व नैदानिक सोल्यूशन्स तैनात करून रेल्वे कर्मचारी व प्रवाशांच्या आरोग्याची तपासणी केली, ज्यादरम्यान त्वरित, नॉन-इन्वेसिसव्ह एआय-समर्थित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला.
मडगावमध्ये केआरसीएल रेल्वे स्टेशन येथे १५ ते १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत ब्लूहेल्थच्या एआय-सक्षम आरोग्य तपासणी प्लॅटफॉर्मसाठी प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट (पीओसी) करण्यात आले, ज्यामध्ये केआरसीएलचे कर्मचारी आणि प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी सक्रियपणे सहभाग घेतला. या दोन दिवसांदरम्यान केआरसीएलच्या ३० कर्मचाऱ्यांची, तसेच १४ प्रवाशांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली, ज्यासह या उपक्रमामध्ये ४४ सहभागींना सहभाग घेतला. या उपक्रमामध्ये केआरसीएलच्या ५ ते ७ अधिकाऱ्यांनी देखरेखीचे काम केले, तसेच ब्लूहेल्थच्या टीममधील २ सदस्यांनी साह्य केले. प्रात्यक्षिकांमध्ये ब्लूहेल्थ स्क्रिनर व ब्लूहेल्थ स्कॅनरसह प्रत्यक्ष सत्रे, हार्ट रेट, रक्तदाब, SpO2, हार्ट रेट व्हेरिएबिलिटी, स्ट्रेस इंडेक्स व ईसीजी अशा महत्त्वपूर्ण घटकांची प्रत्यक्ष तपासणी, तसेच एआय-निर्मित आरोग्याबाबत माहिती यांचा समावेश होता. तसेच केआरसीएल वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसोबत संयुक्तपणे चर्चा करत या वैद्यकीय निष्पत्तींची पडताळणी करण्यात आली, तसेच उपस्थित आरोग्यसेवा व्यावसायिकांकडून तपासणी निकालांचे पुनरावलोकन व पुष्टी करण्यात आली.
ब्लूहेल्थ एआय-समर्थित आरोग्य तपासणी प्लॅटफॉर्मसाठी प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट (पीओसी)ने विविध प्रमुख क्षमतांना निदर्शनास आणले. प्रथम म्हणजे, या तंत्रज्ञानाने आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घटकांची अत्यंत अचूक आणि जलद तपासणी करून दाखवली, ज्यामुळे जलद आणि विश्वसनीय आरोग्य तपासणी करणे शक्य झाले. या तंत्रज्ञानामध्ये ऑटोमेटेड रिस्क स्ट्रॅटिफिकेशन (स्वयंचलित जोखीम वर्गीकरण) देखील आहे, जी वैद्यकीय दर्जाच्या निर्देशकांचा वापर करून व्यक्तींचे त्यांच्या आरोग्य जोखीमांनुसार वर्गीकृत करते. गर्दीच्या रेल्वे स्टेशन या यंत्रणेची कार्यक्षमता प्रकर्षाने दिसून आली, ज्यामधून उच्च रहदारी असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येऊ शकतो हे दिसून आले. तसेच या प्लॅटफॉर्मने डेटा गोपनीयता आणि अनामिकता मानकांचे काटेकोरपणे पालन केले, ज्यासह सहभागींची माहिती गोपनीय राहिली. शेवटचे म्हणजे, सहजपणे अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याबाबत निष्पत्ती त्वरित तयार करता आल्या, ज्यामुळे आरोग्य व रेल्वे अधिकाऱ्यांना वेळेवर निर्णय घेता आला.
अनामिक केलेल्या स्क्रिनिंग लॉग्जमधून हार्ट रेट, रक्तदाब, श्वसन दर, स्ट्रेस इंडेक्स, शरीराचे तापमान आणि एआयच्या माध्यमातून विश्लेषण केलेले सिंगल-लीड ईसीजी अशा विविध प्रकारच्या निदानांचे निकष नोंदवण्याची आणि त्यांचे विश्लेषण करण्याची ब्लूहेल्थची क्षमता दिसून आली.
”मडगाव रेल्वे स्टेशन येथे ब्लूहेल्थ स्क्रिनर आणि ब्लूहेल्थ स्कॅनर प्रूफ ऑफ कन्सेप्टच्या यशस्वी पूर्ततेमधून प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा व सार्वजनिक क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनामधील नाविन्यतेला चालना देण्याप्रती ब्लू क्लाऊड सॉफ्टेक सोल्यूशन्स लिमिटेडची अविरत समर्पितता दिसून येते,” असे ब्लू क्लाऊड सॉफ्टेक सोल्यूशन्स लिमिटेडचे ग्रुप चेअरमन श्री. तेजश कोडाली म्हणाले. ”गतीशील रेल्वे कामकाजामध्ये आमच्या एआय-सक्षम ब्लूहेल्थ प्लॅटफॉर्मला तैनात करत आम्ही रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी व प्रवाशांसाठी विकासात्मक, त्वरित व अचूक आरोग्य तपासणी सोल्यूशन्स देण्यामधील आमची क्षमता दाखवली आहे. आमच्या टीमचा कौशल्य व सहयोगात्मक दृष्टिकोन, तसेच कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सक्रिय सहभागामधून खात्री मिळाली की प्रकल्पाने उच्च वैद्यकीय व कार्यसंचालन मानकांची पूर्तता केली. पुढे वाटचाल करत आम्ही प्रगत तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य उत्तम राखण्याचा प्रयत्न करू, सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांना पाठिंबा देऊ आणि भारतातील परिवहन पायाभूत सुविधेच्या आधुनिकीकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ.”
