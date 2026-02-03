Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Navi Mumbai : हायवे की मृत्यूचा सापळा ? पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू

पामबीच मार्गावर एका दुचाकी स्वाराचा अपघात हाऊन जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. संध्याकाळी 5 वाजताच्या सुमारास एनआरआय सिग्नलच्या पुढे काही अंतरावर हा अपघात झाला.

Updated On: Feb 03, 2026 | 07:58 PM
Navi Mumbai : हायवे की मृत्यूचा सापळा ? पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू
Follow Us:
Follow Us:
  • हायवे की मृत्यूचा सापळा ?
  • पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू
नवी मुंबई /सावन वैश्य : पामबीच मार्गावर एका दुचाकी स्वाराचा अपघात हाऊन जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. संध्याकाळी 5 वाजताच्या सुमारास एनआरआय सिग्नलच्या पुढे काही अंतरावर हा अपघात झाला. विपुल महेंद्र कंगाली असं अपघातात मृत्यू झालेल्या युवकाच नाव असून तो नागपूरहुन लग्नकार्यासाठी नवी मुंबईत आला असल्याची माहिती समोर येत आहे.

क्वीन नेकलेस म्हणून ओळख असलेल्या पामबीच मार्गाची ओळख आता मृत्यूचा सापळा म्हणून होऊ लागली आहे. कारण या मार्गावर ६० किमी प्रती तास एवढी मर्यादित ठेवली असताना ही काही वाहन चालक हे अती वेगवान वाहन चालवून आपल्यासह इतरांचा देखील जीव धोक्यात घालताना दिसून येत आहेत.

Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

संध्याकाळी ५ वाजताच्या सुमारास एनआरआय सिग्नल च्या पुढे काही अंतरावर नेरुळहुन बेलापूर कडे जाण्याच्या दिशेने वेगाने जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराचा अपघात होऊन जागीच मृत्यू झाला आहे. विपुल महेंद्र कंगाली, वय ३० वर्ष, राहणार नागपूर असं मयत युवकाच नाव आहे. विपुल कंगाली हा एक लग्नकार्यासाठी नवी मुंबईत आला होता. अशी माहिती पोलिसांकडून मिळाली आहे. तर मयत युवक हा मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालवत होता, त्यामुळे दुभाजकाच्या दगडाला कट लागल्याने त्याची बाईक स्लिप झाली आणि तो खाली पडला, डोक्याला जबर मार लागल्याने मोठ्याप्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. दुचाकीचा वेग एवढा प्रचंड होता की अपघात स्थळापासून दुचाकी जवळपास 20 ते 25 फूट पर्यंत दुचाकी घासत गेली असल्याचं यावेळी प्रत्यक्षदर्शीनी यावेळी सांगितलं.

रस्ता सुरक्षा अभियानाच्या दुसऱ्याच दिवशी अपघात

ठाणे सिटीझन फोरमचा लढा ठरला यशस्वी…ट्रस्टला मिळाली ११६ कोटींची जमीन परत

शहरात अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी नवी मुंबई पोलिसांकडून रस्ता सुरक्षा अभियान नुकतेच राबवले होते. यावेळी सुप्रसिद्ध मराठी कलाकार स्वप्नील जोशी व सुप्रसिद्ध गायक साईराम अय्यर, यांनी हजेरी लावत नागरिकांना रस्ता सुरक्षेचे महत्व सांगितले होते. तसेच वाहतूक पोलीस उपायुक्त तिरुपती काकडे यांनी रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्यांची आकडेवारी वाचून दाखवली होती. मात्र या रस्ता सुरक्षा अभियानाच्या दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या या भीषण अपघातात एका युवकाचा मृत्यू झाला असल्याने पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेल्या आवाहनाला नागरिकांनी देखील प्रतिसाद देत वाहतुकीचे नियम पाळावे अश्या चर्चा नवी मुंबईतील नागरिक करत आहेत.

Web Title: Navi mumbai a two wheeler rider died in an accident on palm beach road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 07:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको
1

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू
2

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Ch. Sambhajinagar : भेदभावमुक्त शिक्षणासाठी आंबेडकरी संघटनांचा एल्गार; कोर्टाने अन्याय केल्याचा आंदोलकांचा आरोप
3

Ch. Sambhajinagar : भेदभावमुक्त शिक्षणासाठी आंबेडकरी संघटनांचा एल्गार; कोर्टाने अन्याय केल्याचा आंदोलकांचा आरोप

Kolhapur News : बाजारपेठेत गुळाला अच्छेदिन; राज्यासह परदेशातही होतेय मागणी
4

Kolhapur News : बाजारपेठेत गुळाला अच्छेदिन; राज्यासह परदेशातही होतेय मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Feb 03, 2026 | 09:12 PM
भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

Feb 03, 2026 | 08:54 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी नोंदणी प्रक्रियेस मुदतवाढ! ‘या’ तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत

शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी नोंदणी प्रक्रियेस मुदतवाढ! ‘या’ तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत

Feb 03, 2026 | 08:40 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Feb 03, 2026 | 08:26 PM
Regal College: चिपळूणमध्ये ‘रिगल’च्या विद्यार्थ्यांचा जल्लोष! ‘पंचम २०२६’ वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षिस वितरण सोहळा उत्साहात पार

Regal College: चिपळूणमध्ये ‘रिगल’च्या विद्यार्थ्यांचा जल्लोष! ‘पंचम २०२६’ वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षिस वितरण सोहळा उत्साहात पार

Feb 03, 2026 | 08:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM