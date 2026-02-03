Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India–US Trade Deal: “हा करार दोन्ही देशांसाठी…”, भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया

भारत आणि अमेरिका यांच्यात २०२६ चा ऐतिहासिक व्यापार करार झाला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी बंद करून अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदी करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 06:34 PM
भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

Sunil Bharti Mittal Reaction: सोमवार, २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका ऐतिहासिक व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील दूरध्वनी चर्चेनंतर या कराराची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. हा करार भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘गेमचेंजर’ मानला जात असून, यामुळे जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे.

सुनील भारती मित्तल यांची प्रतिक्रिया

या कराराचे स्वागत करताना भारती एंटरप्रायझेसचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल म्हणाले:

भारत-अमेरिका व्यापार करार हा दोन्ही राष्ट्रांसाठी एक बहुप्रतिक्षित आणि महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, जो गुंतवणूक आणि विकासासाठी प्रचंड संधी उपलब्ध करून देईल. मुक्त व्यापार करारांची ही मालिका जागतिक चौकटींमध्ये भारताच्या मध्यवर्ती भूमिकेची पुष्टी करते, ज्याचा उद्देश लवचिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धती निर्माण करणे हा आहे.

करारातील ५ प्रमुख अटी आणि तरतुदी

१. रशियाकडून तेल खरेदी बंद: या करारातील सर्वात मोठी अट म्हणजे भारत आता रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवेल. त्याऐवजी, भारत अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार आहे.

२. करांमध्ये कपात: अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील अतिरिक्त कर २५ टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे.

३. मोठी खरेदी: ‘बाय अमेरिकन’ धोरणांतर्गत भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्स किमतीची ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कोळसा आणि कृषी उत्पादने खरेदी करेल.

४. कर अडथळे दूर होणार: भारतानेही अमेरिकन उत्पादनांवरील सर्व कर आणि तांत्रिक अडथळे हळूहळू दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

५. निर्यात वाढ: अमेरिकेने कर कमी केल्यामुळे भारतीय कापड, आयटी सेवा आणि औषध निर्माण (Pharma) क्षेत्रातील निर्यातीला मोठी गती मिळणार आहे.

कोणत्या क्षेत्रांना होणार सर्वाधिक फायदा?

कापड उद्योग (Textile): अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कपडे स्वस्त झाल्यामुळे निर्यातीत मोठी वाढ होईल.

आयटी आणि तंत्रज्ञान: उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या देवाणघेवाणीमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठे जागतिक प्रकल्प मिळतील.

फार्मा क्षेत्र: जेनेरिक औषधांवरील कर कमी झाल्याने भारतीय औषध कंपन्यांची अमेरिकेतील पकड अधिक मजबूत होईल.

ऑटो पार्ट्स आणि दागिने: ७ टक्के कर कपातीमुळे ऑटो पार्ट्स कंपन्यांचा नफा वाढेल, तर दागिने आणि लेदर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल.

शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण

या ऐतिहासिक कराराच्या वृत्तानंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी उसळी पाहायला मिळाली. निफ्टीमध्ये जवळपास १,००० अंकांची वाढ नोंदवण्यात आली. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार भारताला चीनच्या तुलनेत अमेरिकेचा सर्वात विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून स्थापित करेल, ज्यामुळे भारताच्या जीडीपी (GDP) वाढीला नवीन वेग मिळेल.

Published On: Feb 03, 2026 | 06:34 PM

