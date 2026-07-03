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परदेशात जाणाऱ्यांनो खुषखबर! Air India ने तिकीट दर घटवले; जाणून घ्या आता किती होणार बचत?

Updated On: Jul 03, 2026 | 12:38 PM IST
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सारांश

एअर इंडियाने आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट्सवरील फ्यूल सरचार्ज कमी करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही काळापासून जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे विमान कंपन्यांचा इंधनावरील खर्च कमी झाला आहे, ज्याचा थेट फायदा आता प्रवाशांना दिला जात आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Reduced fuel surcharge: जागतिक स्तरावरील उलथापालथनंतर आता आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत मोठी घसरण होत आहे. या परिस्थितीनंतर आता एअर इंडियाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एअरलाइनने उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि युनायटेड किंगडमसाठीच्या विमानसेवांवरील इंधन अधिभार कमी केला आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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फ्यूल सरचार्ज केव्हा आणि का लागू केला?

कंपनीने ७ एप्रिल रोजी इंधन अधिभार लागू केला, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे पश्चिम आशियातील तणाव शिगेला पोहोचला होता. त्यावेळी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदीमुळे कच्च्या तेलाच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. परिणामी, वाढलेल्या इंधन खर्चामुळे आणि हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे एअरलाइनचा परिचालन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला. त्यामुळे, एअर इंडिया ग्रुपने आपल्या बहुतेक आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर US$24 ते US$280 पर्यंत इंधन अधिभार जाहीर केला. परिणामी, देशांतर्गत प्रवाशांकडून मार्गावर अवलंबून US$299 ते US$899 पर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले.

फ्यूल सरचार्जमध्ये किती कपात झाली?

PTI या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या विमानांसाठीचा इंधन अधिभार प्रति तिकीट २८० अमेरिकी डॉलरवरून २०० अमेरिकी डॉलरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, युरोप आणि यूकेला जाणाऱ्या विमानांसाठीचा अधिभार २०५ अमेरिकी डॉलरवरून १२५ अमेरिकी डॉलरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. हे नवीन दर १ जुलैपासून लागू झाले आहेत. पण कंपनीने इतर आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील किंवा देशांतर्गत विमानांसाठीच्या इंधन अधिभारात अद्याप कोणताही बदल केलेला नाही.

भाडे स्वस्त होणार का?

एअर इंडियाच्या इंधन अधिभार कमी करण्याच्या निर्णयामुळे लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांच्या तिकिटांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमी आणि बिझनेस क्लासच्या तिकिटांमध्ये प्रति तिकीट ₹१,५०० ते ₹४,५०० ची कपात होऊ शकते. या निर्णयाचा भारत ते अमेरिका, युके, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांना जाणाऱ्या विमानसेवांवर तात्काळ परिणाम होईल.

इंधन अधिभार म्हणजे काय?

इंधन अधिभार हा विमान तिकिटाच्या मूळ भाड्यावर आकारला जाणारा एक अतिरिक्त शुल्क आहे, जो थेट कच्च्या तेलाच्या किमतींशी संबंधित असतो. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे ATF महाग होते आणि परिचालन खर्चावरील हा वाढलेला भार भरून काढण्यासाठी विमान कंपन्या इंधन अधिभार वाढवतात. सध्या, कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $७२ असल्याने इंधन अधिभार कमी करण्यात आला आहे.

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Web Title: Air india reduces fuel surcharge international flights ticket price drop see details

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Published On: Jul 03, 2026 | 12:38 PM

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