अभिनेता KRK ला गोळीबार प्रकरणात अटक; मुंबई न्यायालयाने जामीन नाकारला, वडिलांचा धक्कादायक दावा

केआरके म्हणूनही ओळखले जाणारे, स्वयंघोषित अभिनेता आणि चित्रपट समीक्षक, कमाल रशीद खान सध्या तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. ओशिवरा गोळीबार प्रकरणात मुंबई न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे. ताज्या माहितीनुसार, त्यांची पोलिस कोठडी संपली आणि त्यांना अंधेरी येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे, जिथे त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग प्रदर्शित!
एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या मते, कमाल आर. खान खटल्याच्या कालावधीसाठी तुरुंगातच राहतील. पुढील सुनावणी नंतर निश्चित केली जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात, मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि त्यांची चौकशी केली. पोलिसांनी सांगितले की केआरकेने त्यांच्या परवानाधारक बंदुकीतून गोळीबार केल्याची कबुली दिली, ज्याच्या आधारे त्यांनी अभिनेत्याला ताब्यात घेतले.
कमल आर खान यांच्यावरील आरोप
केआरकेला सुरुवातीला वांद्रे न्यायालयाने २७ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. ती वेळ संपल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अंधेरी न्यायालयात हजर केले, जिथे त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. कमलवर ओशिवरा येथील एका निवासी इमारतीजवळ गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, ज्यामध्ये इमारतीजवळ लोकांचा मोठा जमाव दिसून आला. काय घडले हे समजून घेण्यासाठी अधिकारी सध्या पुरावे गोळा करत आहेत आणि जबाब घेत आहेत.
Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!
कमाल आर. खान यांच्या वकिलाचे विधान
कमल आर. खान यांचे वकील नागेश मिश्रा यांनी पोलिसांचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले, “हे संपूर्ण प्रकरण बनावट आहे. कमाल खानला या प्रकरणात खोटे गोळ्या घालण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी दावा केला आहे की कमालने स्वतःच्या बंदुकीतून गोळी झाडली, परंतु हे खरे नाही. गोळीची कमाल रेंज २० मीटर आहे आणि ज्या ठिकाणाहून गोळी झाडण्यात आली ती जागा ४०० मीटर अंतरावर होती. या प्रकरणात कमालला अडकवण्यासाठी अनेक प्रमुख बॉलिवूड कलाकार पोलिसांना चिथावत आहेत. कमालचा या गोळीबार घटनेशी काहीही संबंध नाही.”