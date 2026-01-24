Tech Layoffs: टेन्शन वाढवणारी बातमी! ‘या’ कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या जाणार, टेक क्षेत्रात भीतीचे सावट

तंत्रज्ञान उद्योगात कपातीची शक्यता पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. जगातील आघाडीची ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉन आणखी हजारो कर्मचाऱ्यांना कपात करण्याची तयारी करत आहे. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, कंपनी पुढील आठवड्यापासून मोठ्या प्रमाणात कपात सुरू करू शकते. या बातमीमुळे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या कपातीमुळे अमेझॉनच्या कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होईल. ज्यामध्ये अंदाजे ३,५०,००० कर्मचारी आहेत. कंपनी कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांची संख्या अंदाजे ३०,००० ने कमी करण्याची योजना आखत आहे. तथापि, कपातीची संपूर्ण व्याप्ती अद्याप स्पष्ट नाही आणि कंपनीची रणनीती देखील बदलू शकते. दरम्यान, एका अहवालात असे सूचित केले आहे की अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS), रिटेल, प्राइम व्हिडिओ आणि मानव संसाधन यासारख्या प्रमुख विभागांवर या कपातींचा परिणाम होऊ शकतो. हा परिणाम अमेरिकेत तसेच भारतासह इतर देशांमध्येही जाणवू शकतो.
काही महिन्यांपूर्वी, अमेझॉनने १४,००० पदे काढून टाकण्याची घोषणा केली. त्यावेळी, कंपनीने असेही सूचित केले होते की २०२६ पर्यंत आणखी नोकऱ्या काढून टाकल्या जाऊ शकतात. अमेझॉनने म्हटले आहे की हे पाऊल संस्थेला अधिक चपळ बनवण्यासाठी, अनावश्यक व्यवस्थापन स्तर कमी करण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी उचलले जात आहे. कंपनी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि क्लाउड तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करत आहे. परिणामी, एआय आणि डेटा-संबंधित पदांसाठी भरती होत असताना, पारंपारिक भूमिकांमधील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले जात आहे.
अहवालानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, अमेझॉनमध्ये एकूण अंदाजे १.५७ दशलक्ष कर्मचारी होते, ज्यापैकी मोठी संख्या गोदामातील कामगार आहे. यापूर्वी, कंपनीने २०२२ च्या अखेरीस आणि २०२३ च्या सुरुवातीच्या काळात अंदाजे २७,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते.
अमेझॉन एकटा नाही. संपूर्ण तंत्रज्ञान उद्योग सध्या बदलाच्या काळातून जात आहे. कंपन्या नवीन धोरणे स्वीकारत असताना, एआयला भविष्य म्हणून ओळखत असताना, हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. या संदर्भात, अॅमेझॉनच्या कामावरून काढून टाकण्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या असुरक्षिततेत वाढ होत असल्याचे दिसून येते.