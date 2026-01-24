Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

MMRDA Davos Investment Deal: दावोसमध्ये MMRDA मार्फत ऐतिहासिक करार; NMIA मध्ये उभारणार इनोव्हेशन सिटी
भारतात 23 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,430 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,144 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,572 रुपये होता. भारतात 23 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,720 रुपये होता. भारतात 23 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 324.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,24,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,020 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,820 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|बंगळुरु
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|मुंबई
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|पुणे
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|केरळ
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|कोलकाता
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|नागपूर
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|हैद्राबाद
|₹1,44,060
|₹1,57,160
|₹1,17,870
|चंदीगड
|₹1,44,210
|₹1,57,310
|₹1,18,020
|दिल्ली
|₹1,44,210
|₹1,57,310
|₹1,18,020
|लखनौ
|₹1,44,210
|₹1,57,310
|₹1,18,020
|जयपूर
|₹1,44,210
|₹1,57,310
|₹1,18,020
|नाशिक
|₹1,46,440
|₹1,59,750
|₹1,19,820
|सुरत
|₹1,44,110
|₹1,57,210
|₹1,17,920