Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

Today's Gold Rate: लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,020 रुपये आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 08:26 AM
  • पुणे शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये
  • नाशिक शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,440 रुपये
  • सुरत शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,110 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 24 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,716 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,406 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,787 रुपये आहे. भारतात 24 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये आहे. भारतात 24 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 340.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,40,100 रुपये आहे.

MMRDA Davos Investment Deal: दावोसमध्ये MMRDA मार्फत ऐतिहासिक करार; NMIA मध्ये उभारणार इनोव्हेशन सिटी

भारतात 23 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,430 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,144 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,572 रुपये होता. भारतात 23 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,720 रुपये होता. भारतात 23 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 324.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,24,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये आहे.

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावध व्हा! सपाट पातळीवर होणार बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

दिल्ली आणि चंदीगड शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,020 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,820 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
बंगळुरु ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
मुंबई ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
पुणे ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
केरळ ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
कोलकाता ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
नागपूर ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
हैद्राबाद ₹1,44,060 ₹1,57,160 ₹1,17,870
चंदीगड ₹1,44,210 ₹1,57,310 ₹1,18,020
दिल्ली ₹1,44,210 ₹1,57,310 ₹1,18,020
लखनौ ₹1,44,210 ₹1,57,310 ₹1,18,020
जयपूर ₹1,44,210 ₹1,57,310 ₹1,18,020
नाशिक ₹1,46,440 ₹1,59,750 ₹1,19,820
सुरत ₹1,44,110 ₹1,57,210 ₹1,17,920

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

