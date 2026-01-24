Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Budget »
  • Income Protection To Cheaper Loans What Are The Big Expectations Of Gig Workers From Budget 2026 News Marathi

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

फूड डिलिव्हरी पार्टनर, कॅब ड्रायव्हर्स, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर्स आणि लाखो डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. मात्र हवामान संकटामुळे या कामगारांच्या चिंता वाढल्या आहेत.

Updated On: Jan 24, 2026 | 10:27 AM
उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय आहेत? (फोटो सौजन्य-Gemini)

उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय आहेत? (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

Budget 2026 News In Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मागील अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत यासारख्या नवीन करव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत असे म्हटले जात आहे. यावेळी अनेक क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः मध्यमवर्गीयांना, लक्षणीय सवलत मिळेल अशी आशा तज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेला आहे. प्राप्तिकराबाबतही बरीच चर्चा सुरू आहे, परंतु मोठ्या बदलांची शक्यता कमी दिसते.

याचदरम्यान, देशाची गिग अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. डिलिव्हरी पार्टनर, कॅब ड्रायव्हर्स, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर्स आणि लाखो डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगार अल्पकालीन आणि लवचिक कामावर अवलंबून आहेत. तथापि, वाढती महागाई, अनियमित कमाई आणि हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गिग कामगार आता २०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडे पाहत आहेत, त्यांना केवळ दिलासाच नाही तर कायमस्वरूपी सुरक्षिततेचीही आशा आहे.

24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

उत्पन्न संकट

अलिकडच्या वर्षांत, पूर, उष्णतेच्या लाटा आणि अचानक हवामानातील बदलांमुळे गिग कामगारांच्या कमाईवर गंभीर परिणाम झाला आहे. जर डिलिव्हरी पार्टनर किंवा बाहेर काम करणारे ड्रायव्हर्स एक किंवा दोन दिवसही काम करू शकत नसतील तर त्यांचे उत्पन्न शून्यावर येते. Plutas.AI चे संस्थापक अंकुर इंद्रकुश यांच्या मते, विद्यमान सरकारी विमा योजना बहुतेक नुकसानीनंतर भरपाईवर लक्ष केंद्रित करतात, तर गरज तात्काळ उत्पन्न समर्थनाची असते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की पॅरामीट्रिक क्लायमेट इन्शुरन्ससारखे मॉडेल, जे हवामान डेटावर आधारित स्वयंचलितपणे पैसे देतात, गिग कामगारांना वेळेवर दिलासा देऊ शकतात.

तरुणांना आर्थिक आवश्यकता

गिग अर्थव्यवस्था मोठ्या संख्येने तरुण व्यावसायिकांचे घर आहे जे सतत कौशल्य अपग्रेड, अभ्यासक्रम आणि करिअर शिफ्टमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. स्केलरचे सह-संस्थापक अभिमन्यू सक्सेना यांचा असा विश्वास आहे की २०२६ च्या अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी कर सवलत, परवडणारे शिक्षण वित्तपुरवठा आणि डिजिटल करिअर मार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे तरुण गिग कामगार आर्थिक दबावाशिवाय त्यांच्या भविष्यात गुंतवणूक करू शकतील.

डिजिटल कर्जांवर विश्वास

आजकाल अनेक गिग कामगार रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्यासाठी डिजिटल कर्जांवर अवलंबून असतात. स्टॅशफिनच्या सह-संस्थापक श्रुती अग्रवाल म्हणतात की सुलभ कर्जाबरोबरच ग्राहक संरक्षण देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात पारदर्शक नियम, जबाबदार कर्ज देणे आणि एक मजबूत तक्रार निवारण प्रणालीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, तंत्रज्ञान आणि पर्यायी डेटाद्वारे गिग कामगारांना औपचारिक क्रेडिट सिस्टममध्ये समाकलित करण्याची आवश्यकता आहे.

MMRDA Davos Investment Deal: दावोसमध्ये MMRDA मार्फत ऐतिहासिक करार; NMIA मध्ये उभारणार इनोव्हेशन सिटी

Web Title: Income protection to cheaper loans what are the big expectations of gig workers from budget 2026 news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?
1

Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 
2

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार ‘Holiday’ ला अर्थसंकल्प सादर 
3

Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार ‘Holiday’ ला अर्थसंकल्प सादर 

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल
4

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

Jan 24, 2026 | 10:27 AM
Nashik Crime News: खळबळजनक! ४०० कोटींच्या कॅश कंटेनरवरून तरुणाचे अपहरण; कोणाची होती एवढी मोठी रोकड

Nashik Crime News: खळबळजनक! ४०० कोटींच्या कॅश कंटेनरवरून तरुणाचे अपहरण; कोणाची होती एवढी मोठी रोकड

Jan 24, 2026 | 10:19 AM
Buldhana Crime: धक्कादायक! गणित चुकल्याने चौथीतल्या विद्यार्थ्याला शिक्षकाकडून अमानुष मारहाण, रुग्णालयात उपचार सुरू

Buldhana Crime: धक्कादायक! गणित चुकल्याने चौथीतल्या विद्यार्थ्याला शिक्षकाकडून अमानुष मारहाण, रुग्णालयात उपचार सुरू

Jan 24, 2026 | 10:14 AM
Food Recipe: ओव्हन आणि साखरचा कणभर वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नोट करून घ्या रेसिपी

Food Recipe: ओव्हन आणि साखरचा कणभर वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 24, 2026 | 10:10 AM
Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! २७ जानेवारीपासून ‘या’ भागांत १० टक्के पाणीकपात; पाहा संपूर्ण यादी

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! २७ जानेवारीपासून ‘या’ भागांत १० टक्के पाणीकपात; पाहा संपूर्ण यादी

Jan 24, 2026 | 10:09 AM
Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार ‘हे’ काम

Samsung ची मोठी ऑफर! यूजर्सना फ्री मिळणार 10 हजारांचं Amazon गिफ्ट कार्ड, फक्त करावे लागणार ‘हे’ काम

Jan 24, 2026 | 10:04 AM
T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशने पत्ता कट होण्याच्या मार्गावर! स्कॉटलंडचे नाव आज अंतिम होण्याची शक्यता, वाचा संपूर्ण प्रकरण

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशने पत्ता कट होण्याच्या मार्गावर! स्कॉटलंडचे नाव आज अंतिम होण्याची शक्यता, वाचा संपूर्ण प्रकरण

Jan 24, 2026 | 10:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM