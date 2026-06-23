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आता बजेटमध्ये होणार विमान प्रवास! हवाई इंधनाचे दर घसरल्याने Flight Ticket होणार स्वस्त; एअरलाईन्सचा मोठा निर्णय

Updated On: Jun 23, 2026 | 07:17 PM IST
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सारांश

विमान प्रवासाची तयारी करणाऱ्यांसाठी आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी एका अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. विमान कंपन्यांनी अधिभार लावला होता, जो आता हटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आता असे दिसते की लवकरच परिस्थिती पुन्हा पूर्वपदावर येईल.

(फोटो सौजन्य: pinterest)

(फोटो सौजन्य: pinterest)

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विस्तार

गेल्या काही काळापासून इराण युद्धामुळे महागाई प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम करत आहे. यातून विमान कंपन्याही सुटल्या नाहीत. पण आता, परिस्थिती हळूहळू सुधारत असल्याने, महागाईपासून पुन्हा काहीसा दिलासा मिळण्याची आशा आहे. आता, असे वृत्त आहे की नजीकच्या भविष्यात हवाई प्रवाशांनाही काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

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इंधन अधिभाराबाबत एक मोठा निर्णय

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, भारतीय विमान कंपन्या या वर्षी मार्चमध्ये लागू केलेला इंधन अधिभार मागे घेण्याचा विचार करत आहेत. कच्च्या तेलाच्या आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या (एटीएफ) किमतींमध्ये अलीकडे झालेल्या घसरणीमुळे हे पाऊल उचलले जाऊ शकते. विमान कंपन्या यावर सक्रियपणे चर्चा करत असून, दुसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस किंवा तिसऱ्या तिमाहीच्या सुरुवातीला निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

इंधनाच्या दरातही वाढ

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या. परिणामी, मार्च महिन्यात विमानांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या दरातही वाढ करण्यात आली. पण, आता त्यात किंचित घट दिसून येत आहे. परिणामी, इंधनाच्या दरातील ही घट दीर्घकाळ टिकेल की नाही, हे विमान कंपन्यांना पाहायचे आहे. यानंतरच ते निर्णय घेतील; सध्या केवळ चर्चा सुरू आहे.

तिकिटेही स्वस्त होतील

अहवालानुसार, देशांतर्गत विमानांवरील इंधन अधिभार प्रथम हटवला जाऊ शकतो, तर आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर तो टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. जर इंधन अधिभार हटवला गेला, तर विमान तिकिटांच्या दरातही काहीसा दिलासा मिळू शकतो, ज्यामुळे प्रवाशांसाठी विमानप्रवास अधिक परवडणारा होईल.

परिस्थिती पुन्हा पूर्वपदावर येईल

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अलीकडील संघर्षानंतर अकासा, इंडिगो आणि एअर इंडियासारख्या विमान कंपन्यांनी अधिभार लावला होता, जो आता हटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इंधन अधिभारामुळे तिकिटांच्या किमती वाढल्या, परिणामी प्रवासी संख्येत घट झाली. यामुळे काही उड्डाणे रद्द झाली आणि त्यांचे मार्ग बदलण्यात आले. पण, आता असे दिसते की लवकरच परिस्थिती पुन्हा पूर्वपदावर येईल.

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Web Title: Atf price cut airlines to remove fuel surcharge flight tickets cheaper see more details

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Published On: Jun 23, 2026 | 07:17 PM

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