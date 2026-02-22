India Import Saudi Arabia: रशियन तेलाला ब्रेक; सौदी अरेबिया बनला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार

India Import Saudi Arabia: अमेरिकेने रशियन तेलावर बंदी घातल्यानंतर, भारताने मॉस्कोकडून खरेदी कमी केली आहे. दरम्यान, सौदी अरेबियाकडून आयात वाढली आहे. फेब्रुवारीमध्ये सौदी अरेबियातून भारताची कच्च्या तेलाची आयात सर्वाधिक झाली, जी नोव्हेंबर २०१९ नंतरची सर्वाधिक आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या मते, फेब्रुवारीमध्ये, ती अंदाजे १ ते १.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) होती. या काळात, सौदी अरेबियाने तात्पुरते रशियाला मागे टाकून भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला.
Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजारासाठी कसोटीचा! तेजी की घसरण?
जागतिक डेटा आणि विश्लेषण सेवा प्रदात्या केप्लरच्या मते, पश्चिम आशियाई देशातून कच्च्या तेलाची आयात शुक्रवारी, २० फेब्रुवारी रोजी १.३ दशलक्ष बॅरलवर पोहोचली. ही रशियाच्या अंदाजे १.१ एमबीडी पुरवठ्यापेक्षा जास्त होती. गेल्या काही वर्षांपासून, सौदी अरेबिया भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर आहे. रशिया नेहमीच अव्वल राहिला आहे, तर इराक आणि युएई हे इतर दोन प्रमुख पुरवठादार आहेत.
युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली, ज्यामुळे ही तफावत वाढली. २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर भारत रशियन कच्च्या तेलाचा प्रमुख खरेदीदार बनला. त्यावेळी पाश्चात्य निर्बंधांमुळे रशियन तेलावर मोठ्या प्रमाणात सूट देण्यात आली होती. त्याच्या शिखरावर असताना, भारत अंदाजे २० लाख बॅरल प्रतिदिन रशियन कच्च्या तेलाची आयात करत होता. तथापि, केप्लरच्या मते, पुढील महिन्यात रशियन तेलाचा पुरवठा आणखी कमी होऊन ८००,००० ते १ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन असा होण्याची अपेक्षा आहे. हे आकडे अशा वेळी आले आहेत जेव्हा अमेरिका भारतावर रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहे.
Bank Account Freeze: तुमचे बँक खाते अचानक गोठू शकते? आधीच त्याची कारणे जाणून घ्या
अलीकडील वाढीमुळे सौदी अरेबिया आणि रशियामधील तफावत लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. केप्लरचे प्रमुख संशोधन विश्लेषक सुमित रिटोलिया म्हणाले, “आम्हाला येत्या आठवड्यात काही घट अपेक्षित आहे, कारण काही शिपमेंट मार्चच्या सुरुवातीला येऊ शकतात.” संपूर्ण महिन्यासाठी, आमचा अंदाज आहे की फेब्रुवारीमध्ये सौदी अरेबियातून आयात सरासरी १ ते १.१ एमबीडी असेल, जी अनेक वर्षांची उच्चांकी पातळी आहे. ते म्हणाले की, फेब्रुवारीमध्ये रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात १ ते १.२ एमबीडी होण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढील महिन्यात ती ०.८ ते १ एमबीडी प्रतिदिन पर्यंत कमी होऊ शकते.
विश्लेषकांच्या मते, एप्रिलमध्ये रशियाकडून आयात आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे कारण नायराची वडोदरा रिफायनरी, जी रशियन कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांमुळे एप्रिल-मे मध्ये देखभालीसाठी बंद होणार आहे.