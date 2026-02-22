Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

India Import Saudi Arabia: रशियन तेलाला ब्रेक; सौदी अरेबिया बनला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार

अमेरिकेने रशियन तेलावर बंदी घातल्यानंतर, भारताने मॉस्कोकडून खरेदी कमी केली आहे. दरम्यान, सौदी अरेबियाकडून आयात वाढली आहे. फेब्रुवारीमध्ये सौदी अरेबियातून भारताची कच्च्या तेलाची आयात सर्वाधिक झाली.

Updated On: Feb 22, 2026 | 10:57 PM
India Import Saudi Arabia: रशियन तेलाला ब्रेक; सौदी अरेबिया बनला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार

India Import Saudi Arabia: रशियन तेलाला ब्रेक; सौदी अरेबिया बनला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

India Import Saudi Arabia: अमेरिकेने रशियन तेलावर बंदी घातल्यानंतर, भारताने मॉस्कोकडून खरेदी कमी केली आहे. दरम्यान, सौदी अरेबियाकडून आयात वाढली आहे. फेब्रुवारीमध्ये सौदी अरेबियातून भारताची कच्च्या तेलाची आयात सर्वाधिक झाली, जी नोव्हेंबर २०१९ नंतरची सर्वाधिक आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या मते, फेब्रुवारीमध्ये, ती अंदाजे १ ते १.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) होती. या काळात, सौदी अरेबियाने तात्पुरते रशियाला मागे टाकून भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला.

Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजारासाठी कसोटीचा! तेजी की घसरण?

जागतिक डेटा आणि विश्लेषण सेवा प्रदात्या केप्लरच्या मते, पश्चिम आशियाई देशातून कच्च्या तेलाची आयात शुक्रवारी, २० फेब्रुवारी रोजी १.३ दशलक्ष बॅरलवर पोहोचली. ही रशियाच्या अंदाजे १.१ एमबीडी पुरवठ्यापेक्षा जास्त होती. गेल्या काही वर्षांपासून, सौदी अरेबिया भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर आहे. रशिया नेहमीच अव्वल राहिला आहे, तर इराक आणि युएई हे इतर दोन प्रमुख पुरवठादार आहेत.

युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली, ज्यामुळे ही तफावत वाढली. २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर भारत रशियन कच्च्या तेलाचा प्रमुख खरेदीदार बनला. त्यावेळी पाश्चात्य निर्बंधांमुळे रशियन तेलावर मोठ्या प्रमाणात सूट देण्यात आली होती. त्याच्या शिखरावर असताना, भारत अंदाजे २० लाख बॅरल प्रतिदिन रशियन कच्च्या तेलाची आयात करत होता. तथापि, केप्लरच्या मते, पुढील महिन्यात रशियन तेलाचा पुरवठा आणखी कमी होऊन ८००,००० ते १ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन असा होण्याची अपेक्षा आहे. हे आकडे अशा वेळी आले आहेत जेव्हा अमेरिका भारतावर रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहे.

Bank Account Freeze: तुमचे बँक खाते अचानक गोठू शकते? आधीच त्याची कारणे जाणून घ्या

अलीकडील वाढीमुळे सौदी अरेबिया आणि रशियामधील तफावत लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. केप्लरचे प्रमुख संशोधन विश्लेषक सुमित रिटोलिया म्हणाले, “आम्हाला येत्या आठवड्यात काही घट अपेक्षित आहे, कारण काही शिपमेंट मार्चच्या सुरुवातीला येऊ शकतात.” संपूर्ण महिन्यासाठी, आमचा अंदाज आहे की फेब्रुवारीमध्ये सौदी अरेबियातून आयात सरासरी १ ते १.१ एमबीडी असेल, जी अनेक वर्षांची उच्चांकी पातळी आहे. ते म्हणाले की, फेब्रुवारीमध्ये रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात १ ते १.२ एमबीडी होण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढील महिन्यात ती ०.८ ते १ एमबीडी प्रतिदिन पर्यंत कमी होऊ शकते.

विश्लेषकांच्या मते, एप्रिलमध्ये रशियाकडून आयात आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे कारण नायराची वडोदरा रिफायनरी, जी रशियन कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांमुळे एप्रिल-मे मध्ये देखभालीसाठी बंद होणार आहे.

Web Title: Break for russian oil saudi arabia becomes indias largest supplier

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप
1

War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?
2

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

‘भारत तेलासाठी पर्यायांच्या शोधात…’; अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांचं मोठं विधान, रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेची कोणती खेळी?
3

‘भारत तेलासाठी पर्यायांच्या शोधात…’; अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांचं मोठं विधान, रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेची कोणती खेळी?

पाकिस्तानला मोठा झटका! सौदी अरेबिया JF-17 लढाऊ विमानाचा करार केला रद्द; अमेरिकेच्या दबावामुळे माघार?
4

पाकिस्तानला मोठा झटका! सौदी अरेबिया JF-17 लढाऊ विमानाचा करार केला रद्द; अमेरिकेच्या दबावामुळे माघार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
IND vs SA : फेल फेल भारताचे फलंदाज दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल! SA ने 76 धावांनी मिळवला विजय

IND vs SA : फेल फेल भारताचे फलंदाज दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल! SA ने 76 धावांनी मिळवला विजय

Feb 22, 2026 | 10:36 PM
किंमत कमी म्हणूनच मार्केटमध्ये भाव जास्त! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, किंमत तर फक्त 5.65 लाखांपासून सुरु

किंमत कमी म्हणूनच मार्केटमध्ये भाव जास्त! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, किंमत तर फक्त 5.65 लाखांपासून सुरु

Feb 22, 2026 | 10:15 PM
Vijay Rashmika Wedding : ‘#virosh’ने दिली खुशखबर! चाहत्यांना बातमी दिली लग्नाची, ते ही गोंडस अंदाजात

Vijay Rashmika Wedding : ‘#virosh’ने दिली खुशखबर! चाहत्यांना बातमी दिली लग्नाची, ते ही गोंडस अंदाजात

Feb 22, 2026 | 10:14 PM
Hardik Pandya ने EX Wife नताशा आणि मुलगा अगस्त्यला भेट दिली ‘ही’ खास आलिशान कार, किंमत वाचूनच हडबडून जाल

Hardik Pandya ने EX Wife नताशा आणि मुलगा अगस्त्यला भेट दिली ‘ही’ खास आलिशान कार, किंमत वाचूनच हडबडून जाल

Feb 22, 2026 | 09:46 PM
Karjat Panchayat Samiti: कर्जत पं.स. मध्ये महिला सभापती? पुरुषांची मक्तेदारी मोडली जाणार

Karjat Panchayat Samiti: कर्जत पं.स. मध्ये महिला सभापती? पुरुषांची मक्तेदारी मोडली जाणार

Feb 22, 2026 | 09:45 PM
Career Tips : फोटोग्राफी क्षेत्रात कसे घडवावे करिअर? असतात विशेष संधी, करा सोने

Career Tips : फोटोग्राफी क्षेत्रात कसे घडवावे करिअर? असतात विशेष संधी, करा सोने

Feb 22, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM