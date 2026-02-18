Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पाकिस्तानला मोठा झटका! सौदी अरेबिया JF-17 लढाऊ विमानाचा करार केला रद्द; अमेरिकेच्या दबावामुळे माघार?

Saudi Arabia Pakistan Defence Deal : सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला मोठा झटका दिला आहे. पाकिस्तानकडून चीनी बनावटीची JF-17 लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासा नकार दिला आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:20 PM
Saudi Arabia cancels Pakistan Defence Deal

पाकिस्तानला मोठा झटका! सौदी अरेबिया JF-17 लढाऊ विमानाचा करार केला रद्द; अमेरिकेच्या दबावामुळे माघार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तानला मोठा झटका
  • सौदी अरेबिया JF-17 लढाऊ विमानाचा करार केला रद्द
  • अमेरिकेच्या दबावामुळे माघार?
Saudi Arabia Pakistan JF-17 Fighter Jet Deal : रियाध/इस्लामाबाद : सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला मोठा झटका दिला आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली सौदीने JF-17 या चीनी बनावटीच्या लढाऊ विमानांची खरेदी रद्द केली आहे. यामुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज सरकारला मोठा झटका बसला आहे.

Saudi Pakistan deal: पाकिस्तान-सौदी अरेबिया संरक्षण करारावर चीन झाला खूश; भारत आणि इस्रायलला घेरण्याची उघड केली रणनीती

JF-17 लढाऊ विमानेही पाकिस्तान (Pakistan) आणि चीनच्या संयुक्त भागीदारीत विकसित करण्यात आली होती. या लढाऊ विमानांच्या विक्रीसाठी सध्या पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ग्राहक शोधत आहे. पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीमन मुनीर यांनी या विमानांची ताकद आणि क्षमता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढवली आहे.

पाकिस्तान-सौदी लढाऊ विमानांचा करार

यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून ही लढाऊ विमाने पाकिस्तान सौदी अरेबियाला (Saudi Arabia) विकणार असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. मात्र आता या चर्चांना पुर्णविराम लागला आहे. सौदी अरेबियाने या विमानांची खरेदी रद्द केली आहे. सौदी अरेबियाच्या या विमांनाच्या खरेदीमुळे पाकिस्तानला मोठा आर्थिक फायदा जाला होता. याशिवाय सौदी तुर्कीकडून देखील KAAN लढाऊ विमानांसाठी करार करणार असल्याचे संकेत मिळाले होते.

आखाती देशांमध्ये तीनचा प्रवेशाला अमेरिकेचा विरोध

दरम्यान सौदी अरेबियाच्या पाकिस्तान आणि तुर्कीकडून शस्त्रखरेदीमुळे अमेरिकेत तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. चीनचा आखाती देशांमध्ये वाढता प्रभाव अमेरिकेला खटकू लागला होता. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प सतत सौदी अरेबियावर अमेरिकेकडून F-35 लढाऊ विमानांच्या खरेदीची दबाव टाकते होते.  तसेच सौदी अरेबिया अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करणार होता.

परंतु सौदी अरेबिया आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी कोणा एका देशावर अवलंबून राहू इच्छित नव्हता. यामुळे तुर्की आणि पाकिस्तानसोबत सौदीने लढाऊ विमानांच्या शस्त्र खरेदीसाठी चर्चा सुरु केली होती.

पाकिस्तान-सौदी संरक्षण भागीदारी

यापूर्वी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबत लष्करी सहकार्यासाठी भागीदारी देखील केली होती. सप्टेंबरमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करत नव्या धोरणात्मक समीकरणांना बळकटी दिली होती. या करारात एक मोठी तरतूद करण्यात आली होती. ज्यामध्ये दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही एका देशवर हल्ला झाला तर तो दुसऱ्या देशावरही हल्ला मानला जाईल. यामुळे दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन लष्करी सहकार्याला अधिकृत मान्यता मिळाली होती. पण आता सौदीच्या विमानांच्या खरेदी करार रद्द केल्याने पाकिस्तानला मोठा झटका बसला आहे.

सौदीच्या प्रिन्सचा ट्रम्प यांना मोठा धक्का! तुर्कीसोबतच्या ‘त्या’ गुप्त करारामुळे अमेरिकेची उडाली झोप

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबत कोणता करार रद्द केला आहे?

    Ans: सौदीने JF-17 या चीनी बनावटीच्या लढाऊ विमानांची खरेदी पाकिस्तानकडून रद्द केली आहे.

  • Que: सौदी अरेबियाने पाकिस्तानकडून लढाऊ विमानांची खरेदी का रद्द केली आहे?

    Ans: तज्ज्ञांच्या मते, सौदी अरेबियाने अमेरिकेच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला आहे.

Published On: Feb 18, 2026 | 07:20 PM

