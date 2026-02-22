Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजारासाठी कसोटीचा! तेजी की घसरण?

गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, तेजी पाहिली. सेन्सेक्स ३१६.५७ अंकांनी किंवा ०.३८ टक्क्यांनी वाढून ८२,८१४.७१ वर बंद झाला, तर एनएसई निफ्टी ५० ११६.९० अंकांनी किंवा ०.४६ टक्क्यांनी वाढून २५,५७१.२५ वर बंद झाला. 

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:30 PM
Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजाराचा कसोटीचा! तेजी की घसरण? (फोटो-सोशल मीडिया)

  • परदेशी गुंतवणूकदारांचा मूड ठरवणार बाजाराची दिशा
  • पुढील आठवड्यात ‘हाय व्होलॅटिलिटी’ अलर्ट
  • भारतीय बाजार स्थिर राहणार का?
 

भारतीय शेअर बाजाराचा पुढील आठवड्यातील अंदाज: भारतीय शेअर बाजाराने शुक्रवार, २० फेब्रुवारी रोजी, गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, तेजी पाहिली. सेन्सेक्स ३१६.५७ अंकांनी किंवा ०.३८ टक्क्यांनी वाढून ८२,८१४.७१ वर बंद झाला, तर एनएसई निफ्टी ५० ११६.९० अंकांनी किंवा ०.४६ टक्क्यांनी वाढून २५,५७१.२५ वर बंद झाला. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता येत्या आठवड्यावर असेल. टॅरिफ आणि इतर घटक बाजाराची दिशा ठरवू शकतात. चला या प्रमुख घटकांचा शोध घेऊया..

हे देखील वाचा: India-Brazil Relations: भारत–ब्राझील आर्थिक मैत्री मजबूत; NMDC–Vale–अदानी गंगावरमचा ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा लोहखनिज करार

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या मोठ्या प्रमाणात टॅरिफला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण झाली. शुक्रवारी अमेरिका आणि युरोपमधील बाजार वाढीसह बंद झाले. असे असूनही, ट्रम्प यांनी १५ टक्के नवीन टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. परिणामी, जग भविष्यातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवेल. या निर्णयामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा परिणाम भारतीय बाजारात दिसून येतो.

अमेरिका आणि इराणमधील तणावाचा जागतिक बाजारांवर सतत परिणाम होत आहे. गुरुवारी भारतीय शेअर बाजारात झालेली मोठी विक्री आणि किमतींमध्ये झालेली लक्षणीय घसरण यामुळे ही चिंता अधोरेखित झाली. यानंतर, शुक्रवारी ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला की जर त्यांनी चांगला आणि न्याय्य करार केला नाही तर अमेरिका लष्करी कारवाईचा विचार करू शकते. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हे देखील वाचा: Highway वर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ एप्रिलपासून सरकारचा नवा प्लॅन, टोल नाक्यावर बदलणार ‘हे’ नियम!

भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूकीच्या ट्रेंडमध्ये बदल दिसून येत आहे. फेब्रुवारीमध्ये परदेशी गुंतवणूकदार देशांतर्गत बाजारात परतले. तथापि, जानेवारी आणि मागील काही महिन्यांत परदेशी गुंतवणूकदार विक्री करत होते. शुक्रवारी, एफआयआयने ९३४.६१ कोटी किमतीचे भारतीय शेअर्स विकले. त्यामुळे, बाजारातील हालचाली आता परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून असू शकतात. सध्या सुरू असलेल्या जागतिक स्तरावरील तणावामुळे भारतीय शेअर बाजारात चढ-उतार सुरू आहे. ज्यामुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगताना दिसत आहेत.

