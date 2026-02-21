Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

Saudi VS UAE : जग व्हेनेझुएलात गुंतले असताना सौदीने खेळला मोठा डाव; येमेनमध्ये UAE ला दिला मोठा धक्का
सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमा (MBS)यांनी युएईचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार तहनून बिन झायेद यांना एक गंभीर इशारा देणारे पत्र पाठवले आहे. या पत्रात क्राउन्स प्रिन्स यांनी सुदान आणि येमेनमधील यूएईच्या कारवायांवरुन गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच रेड लाईन्सचा इशाराही दिला आहे.
सौदीच्या क्राउन प्रिन्सने यूएईला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, सुदानमध्ये सुरु असलेल्या गृहयुद्धात युएईने हस्तक्षेप करु नये. यूएईचा हस्तक्षेप सौदी अरेबियासाठी धोकादायक असल्याचे क्राउन प्रिन्सने पत्रात स्पष्ट आणि कडक शब्दात सांगितले आहे. तर दुसरीकडे येमेनबाबतही सौदी अरेबियाने आक्रमक पावित्रा घेत तिसऱ्या देशाची ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशारा सौदी अरेबियाने पत्राद्वारे दिला आहे.
दरम्यान डिसेंबर २०२५ मध्ये यूएई आणि सौदी अरेबियात भीषण संघर्ष झाला होता. सौदी अरेबियाने मुकल्ला बंदरावर
यूएईच्या शस्त्रस्त्रांच्या मालवाहतूकीवर कारवाई केली होती. सौदी अरेबियाने युएईवर फुटीरतावादी गटांना शस्त्र पुरवल्याचा आरोप केला होता. परंतु यूएईने हा आरोप धुडकावून लावत ही शस्त्रास्त्रांची खेप त्यांच्या सैनिकांसाठी असल्याचे म्हटले होते. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये वाद विकोपाला पोहोचला. यूएईने सौदीच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला होता.
दरम्यान सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी या पत्रातून अमेरिकेलाही इशारा दिला आहे. सौदी अरेबियाने अमेरिकेने युएईच्या कारवायांबद्दल त्यांचा चिंता समजून घ्याव्यात अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यूएईच्या मते, सौदी अरेबिया त्यांच्यावर अमेरिकेद्वारे निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सौदीने हा आरोप फेटाळला आहे. सध्या दोन्ही देशातील तणावामुळे मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आणि इराणमध्ये देखील युद्धजन्य परिस्थिती असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
