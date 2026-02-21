Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Saudi Uae Clash Msb Warning Over Sudan And Yemen Red Line Conflict

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

Saudi-UAE Conflict : सौदी अरेबिया आणि यूएईमधील तणाव वाढतच चालला आहे. आखाती देशांमधील वाद मध्यपूर्वेत अस्थिरता निर्माण करत आहे. याच वेळी मध्यपूर्वेत इराण-अमेरिकेतही युद्धजन्य परिस्थिती आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 04:57 PM
Saudi Arabia UAE Clash

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Saudi-UAE वाद विकोपाला
  • क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा
  • नेमकं प्रकरण काय?
Saudi Arabia VS UAE : रियाध/अबू धाबी: एकेकाळचे घनिष्ठ मित्र मानले जाणारे आखाती देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनले आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये संघर्ष सुरु झाला आहे. सूडान आणि येऊरमधील वर्चस्वावरून दोन्ही देशात वाद सुरू आहे. नुकतेच सौदी अरबेयिना युएईला एक गंभीर इशारा दिला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Saudi VS UAE : जग व्हेनेझुएलात गुंतले असताना सौदीने खेळला मोठा डाव; येमेनमध्ये UAE ला दिला मोठा धक्का

सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमा (MBS)यांनी युएईचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार तहनून बिन झायेद यांना एक गंभीर इशारा देणारे पत्र पाठवले आहे. या पत्रात क्राउन्स प्रिन्स यांनी सुदान आणि येमेनमधील यूएईच्या कारवायांवरुन गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच रेड लाईन्सचा इशाराही दिला आहे.

सूदान आणि येमेनवर रेड लाईन्सचा इशारा

सौदीच्या क्राउन प्रिन्सने यूएईला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, सुदानमध्ये सुरु असलेल्या गृहयुद्धात युएईने हस्तक्षेप करु नये. यूएईचा हस्तक्षेप सौदी अरेबियासाठी धोकादायक असल्याचे क्राउन प्रिन्सने पत्रात स्पष्ट आणि कडक शब्दात सांगितले आहे. तर दुसरीकडे येमेनबाबतही सौदी अरेबियाने आक्रमक पावित्रा घेत तिसऱ्या देशाची ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशारा सौदी अरेबियाने पत्राद्वारे दिला आहे.

सौदी अरेबियाची युएईविरोधात गुप्त लष्करी कारवाई

दरम्यान डिसेंबर २०२५ मध्ये यूएई आणि सौदी अरेबियात भीषण संघर्ष झाला होता. सौदी अरेबियाने मुकल्ला बंदरावर
यूएईच्या शस्त्रस्त्रांच्या मालवाहतूकीवर कारवाई केली होती. सौदी अरेबियाने युएईवर फुटीरतावादी गटांना शस्त्र पुरवल्याचा आरोप केला होता. परंतु यूएईने हा आरोप धुडकावून लावत ही शस्त्रास्त्रांची खेप त्यांच्या सैनिकांसाठी असल्याचे म्हटले होते. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये वाद विकोपाला पोहोचला. यूएईने सौदीच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला होता.

अमेरिकेलाही सौदीचा सूचक इशारा

दरम्यान सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी या पत्रातून अमेरिकेलाही इशारा दिला आहे. सौदी अरेबियाने अमेरिकेने युएईच्या कारवायांबद्दल त्यांचा चिंता समजून घ्याव्यात अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यूएईच्या मते, सौदी अरेबिया त्यांच्यावर अमेरिकेद्वारे निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सौदीने हा आरोप फेटाळला आहे. सध्या दोन्ही देशातील तणावामुळे मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आणि इराणमध्ये देखील युद्धजन्य परिस्थिती असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Saudi Vs UAE: लाल समुद्राचा नवा सुलतान कोण? सौदी आता युएईच्याच मुळावर उठली, इजिप्तसोबत मिळून केला ‘प्लॅन 2026’

Web Title: Saudi uae clash msb warning over sudan and yemen red line conflict

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…
1

सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…

भारत-ब्राझील मैत्रीचा नवा अध्याय! राष्ट्राध्यक्ष लूला यांचे दिल्लीत भव्य स्वागत; दोन्ही देशांत द्विपक्षीय व्यापारावर चर्चा
2

भारत-ब्राझील मैत्रीचा नवा अध्याय! राष्ट्राध्यक्ष लूला यांचे दिल्लीत भव्य स्वागत; दोन्ही देशांत द्विपक्षीय व्यापारावर चर्चा

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?
3

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?

चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO
4

चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

Feb 21, 2026 | 04:57 PM
IND w vs AUS W, 3rd T20I :  भारताला ऑस्ट्रेलियासमोर 177 धावांचे लक्ष्य! मानधना आणि रॉड्रिग्ज जोडीची तूफान फटकेबाजी 

IND w vs AUS W, 3rd T20I :  भारताला ऑस्ट्रेलियासमोर 177 धावांचे लक्ष्य! मानधना आणि रॉड्रिग्ज जोडीची तूफान फटकेबाजी 

Feb 21, 2026 | 04:49 PM
Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध

Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध

Feb 21, 2026 | 04:45 PM
मराठमोळी अभिनेत्री Tejaswi Prakash ने मुंबईत घेतलं अलिशान घर, किंमत ऐकून तुम्हाला ही वाटेल आश्चर्य

मराठमोळी अभिनेत्री Tejaswi Prakash ने मुंबईत घेतलं अलिशान घर, किंमत ऐकून तुम्हाला ही वाटेल आश्चर्य

Feb 21, 2026 | 04:40 PM
अत्यंत दु:खद! CRPF चे वाहन रस्त्यावरून घसरले अन् थेट…; 7 पेक्षा जास्त जवान जखमी

अत्यंत दु:खद! CRPF चे वाहन रस्त्यावरून घसरले अन् थेट…; 7 पेक्षा जास्त जवान जखमी

Feb 21, 2026 | 04:38 PM
Bigg Boss Marathi 6 : चालू भाऊच्या धक्क्यावर तुफान राडा! ‘मी काहीतरी केलं, तुम्ही फक्त लव्हलपाटा…’ राखी उठली पेटून

Bigg Boss Marathi 6 : चालू भाऊच्या धक्क्यावर तुफान राडा! ‘मी काहीतरी केलं, तुम्ही फक्त लव्हलपाटा…’ राखी उठली पेटून

Feb 21, 2026 | 04:35 PM
Maval SSC Exam: दहावीच्या परीक्षेसाठी मावळ सज्ज! २३६९ विद्यार्थ्यांना ‘घर ते परीक्षा केंद्र’ मोफत पिक-अप आणि ड्रॉप सुविधा

Maval SSC Exam: दहावीच्या परीक्षेसाठी मावळ सज्ज! २३६९ विद्यार्थ्यांना ‘घर ते परीक्षा केंद्र’ मोफत पिक-अप आणि ड्रॉप सुविधा

Feb 21, 2026 | 04:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM