‘भारत तेलासाठी पर्यायांच्या शोधात…’; अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांचं मोठं विधान, रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेची कोणती खेळी?

राजदूत सर्जियो गोर यांनी दावा केला आहे की, भारत आता आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी केवळ एकाच स्रोतावर अवलंबून न राहता, विविधता (Diversification) आणण्याचा प्रयत्नात आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने दिलेले हे विधान जागतिक ऊर्जा राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार; AI युगात देशाला होणार ‘बंपर’ फायदा
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध आता एका ऐतिहासिक वळण आलं आहे. लवकरच दोन्ही देशांदरम्यान ‘ट्रेड डील’वर स्वाक्षरी होणार असल्याच्या शक्यता आहे. अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांनी या कराराबाबत उत्साह व्यक्त केला असून, “आम्ही दोन्ही देशांतील संबंधांना आता एका नव्या उंचीवर घेऊन जात आहोत,” असं स्पष्ट केलं आहे.
भारत आता कच्च्या तेलासाठी केवळ एकाच स्रोतावर अवलंबून न राहता आपल्या पर्यायांमध्ये वेगाने विविधता (Diversification) आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“भारत तेल खरेदीच्या आपल्या पर्यायांमध्ये विविधता आणण्यासाठी काम करत आहे आणि त्या संदर्भात वेनेझुएलासोबत त्यांची चर्चा सुरू आहे,” असे गोर यांनी नमूद केले. रुसकडून तेल खरेदी करणं अमेरिकेला पसंत नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच असा दावा केला होता की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यास सहमत झाला आहे. मात्र, रशियाने हा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी हे स्पष्ट केलं की, “नवी दिल्लीकडून आम्हाला या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.” रशियाच्या या विधानामुळे ट्रम्प यांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी सुरू असली, तरी भारत आपल्या आयातीत विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने हे मान्य केले आहे की, तेलासह इतर उत्पादनांसाठी वेनेझुएला कडून आयात वाढवण्यावर भारत गांभीर्याने विचार करत आहे. यामुळे एकाच देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी भारताला अनेक पर्याय उपलब्ध होतील.
अवाढव्य युद्धनौका, १०० हून अधिक जेट्स, इराणची खैर नाही! 23 वर्षानंतर सर्वात मोठ्या ताकदीने अमेरिका मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत