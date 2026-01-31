Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याच्या घडामोडींवर पुणे जिल्ह्यातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

Updated On: Jan 31, 2026 | 05:14 PM
अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली
  • सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर नागरिकांचे मतभेद
  • शरद पवारांचेही स्पष्टीकरण
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर महाराष्ट्रात शोककळा पसरलेली असतानाच, राजकीय वर्तुळात सत्तांतराच्या चर्चेला वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याच्या घडामोडींवर पुणे जिल्ह्यातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पवार कुटुंबीय बारामतीत दुःखात एकत्र असताना शपथविधीसाठी मुंबईला जाणे योग्य होते का, असा सवाल नागरिकांच्या एका वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे.

 

या प्रकरणात आता शरद पवार यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार म्हणाले, “सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती मला नाही.” तसेच, “कोणी शपथ घ्यायची, कोणी मंत्रिमंडळात सहभागी व्हायचं, हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी या विषयावर थेट भाष्य टाळले.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शरद पवारांचे हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. एकीकडे त्यांनी या घडामोडींपासून अंतर राखण्याची भूमिका घेतली असली, तरी दुसरीकडे पक्षांतर्गत निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा संकेतही दिला आहे. त्यामुळे पवार कुटुंबातील राजकीय निर्णयांबाबत वरिष्ठ नेतृत्वाची भूमिका काय असेल, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.

दरम्यान, नागरिकांमधील भावना दोन टोकांवर विभागल्या गेल्याचे दिसते. एका बाजूला, शोकाकुल वातावरणात सत्तेचा निर्णय घेणे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. विशेषतः बारामती आणि पुणे जिल्ह्यातील काही कार्यकर्ते या निर्णयाकडे भावनिक दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, अजित पवार हे “कामाला प्राधान्य देणारे नेते” होते, त्यामुळे प्रशासन थांबू न देता जबाबदारी स्वीकारणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे मतही पुढे येत आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणात सहानुभूती, सत्ता आणि पक्षांतर्गत समीकरणे यांचा गुंता स्पष्टपणे दिसून येतो. शरद पवारांच्या भूमिकेमुळे हा विषय आणखी संवेदनशील झाला असून, पुढील काळात जनतेची प्रतिक्रिया आणि पक्षाची अधिकृत भूमिका यावरच या निर्णयाचे राजकीय परिणाम ठरणार आहेत.

हे सुद्धा वाचा : ‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

नागरिकांच्या प्रतिक्रिया

दुःखाच्या काळात सत्ता स्वीकारण्याचा निर्णय जनभावनेशी विसंगत आहे, असे मत विक्रम जाधवराव यांनी व्यक्त केले आहे.

“कुटुंब आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता घेतलेला निर्णय चुकीचा संदेश देतो, असं सुशांत वांढेकर यांनी म्हटलं आहे.

अजित दादा कामाला प्राधान्य देणारे होते, त्यामुळे जबाबदारी स्वीकारणे योग्य आहे, असं आनंद बोरकर म्हणाले.

राज्यातील सत्तास्थैर्य राखण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असं मत तुषार जाधव यांनी मांडलं आहे.

Web Title: Citizens have reacted after sunetra pawar took oath as deputy chief minister

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 05:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री
1

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
2

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Sunetra Pawar Oath Taking: सु्प्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल; अजित पवार यांच्या मातोश्रींची घेणार भेट
3

Sunetra Pawar Oath Taking: सु्प्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल; अजित पवार यांच्या मातोश्रींची घेणार भेट

Maharashtra Politics: शपथविधीआधी NCP चे शिष्टमंडळ फडणवीसांच्या भेटीला; राजकारणात खळबळ
4

Maharashtra Politics: शपथविधीआधी NCP चे शिष्टमंडळ फडणवीसांच्या भेटीला; राजकारणात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात वादळ; ट्रम्प चवताळले, इराणवर निशाण्यावर?

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात वादळ; ट्रम्प चवताळले, इराणवर निशाण्यावर?

Jan 31, 2026 | 05:15 PM
अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

Jan 31, 2026 | 05:14 PM
IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

Jan 31, 2026 | 05:05 PM
Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

Jan 31, 2026 | 04:39 PM
राज्याच्या त्रैमासिक GSDP साठी नाऊकास्टिंगचा अभ्यास; मुंबई विद्यापीठाकडे महत्त्वाचा प्रकल्प

राज्याच्या त्रैमासिक GSDP साठी नाऊकास्टिंगचा अभ्यास; मुंबई विद्यापीठाकडे महत्त्वाचा प्रकल्प

Jan 31, 2026 | 04:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM